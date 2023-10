Europa centrale: Neuville vince il penultimo shakedown

Il primo miglior tempo del nuovissimo Central Europe Rally va, anche se non ufficialmente, a Thierry Neuville, terzo in classifica. Sul tracciato di prova di 3,38 km a Tittling, in Bassa Baviera, ha ottenuto il miglior tempo in 1:57,5 minuti con la Hyundai i20 Rally1. Questo tempo è stato di 1,4 secondi più veloce del campione in carica e leader del campionato Kalle Rovanperä, che può difendere il suo titolo di più giovane campione del mondo in Europa centrale con la Toyota GR Yaris Rally1, a condizione che abbia 30 punti in più del suo compagno di squadra Elfyn Evans a mezzogiorno di domenica, quarto nello shakedown con 1:59,7 minuti. Nel suo penultimo turno di servizio per M-Sport nella Ford Puma Rally1, Ott Tänak, che è tornato alla Hyundai, ha registrato il terzo tempo in 1:59,2 minuti. L'otto volte campione e part-time Toyota Sébastien Ogier, alla sua sesta e ultima partenza della stagione con la GR Yaris Rally1, ha ottenuto il sesto tempo in 2:00.6 minuti.

Lo shakedown è stato interrotto per 40 minuti dopo il passaggio di quattro vetture concorrenti a causa di alcuni veicoli di emergenza che sono stati fatti scendere con breve preavviso per un incidente che non aveva nulla a che fare con il rally.

Il nuovissimo Central Europe Rally prenderà il via giovedì 26 ottobre 2023 alle 13:00 CEST a Praga e percorrerà un totale di 1.650 chilometri complessivi e 18 tappe su asfalto (= 312 km) attraverso la Repubblica Ceca, l'Austria e la Germania fino al traguardo di domenica 29 ottobre 2023, dalle 14:30 CEST a Passau. Dopo la partenza di giovedì, le prime due decisioni sono previste in Repubblica Ceca alle 14:05 CEST e alle 18:05 CEST.

Tempi di shakedown non ufficiali (3,38 m) Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:57,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:58,9 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:59,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota 1:59,7 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:00,3 6 Ogier/Landais (F), Toyota 2:00,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:00,9 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 2:01,6 9 Loubet/Veillas (F/), Ford 2:02,2 10 Munster/Louka (L/B), Ford 2:03,3

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.