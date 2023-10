Europa Central: Neuville vence o penúltimo shakedown

Thierry Neuville assegurou o melhor tempo não oficial no penúltimo shakedown da temporada no Rali da Europa Central, décima segunda ronda do Campeonato do Mundo.

O primeiro melhor tempo do novo Rali da Europa Central vai, ainda que não oficialmente, para Thierry Neuville, terceiro na classificação. Na pista de testes de 3,38 km em Tittling, na Baixa Baviera, ele estabeleceu o melhor tempo de 1:57,5 minutos no Hyundai i20 Rally1. Foi 1,4 segundos mais rápido do que o atual campeão e líder do campeonato, Kalle Rovanperä, que pode defender o seu título de mais jovem campeão do mundo na Europa Central no Toyota GR Yaris Rally1, desde que tenha mais 30 pontos do que o seu companheiro de equipa Elfyn Evans ao meio-dia de domingo, quarto no shakedown com 1:59,7 minutos. Na sua penúltima passagem pela M-Sport no Ford Puma Rally1, Ott Tänak, que regressou à Hyundai, registou o terceiro melhor tempo com 1:59.2 minutos. Sébastien Ogier, octacampeão e parceiro da Toyota, na sua sexta e última partida da época com o GR Yaris Rally1, foi o sexto mais rápido com 2:00.6 minutos.

O shakedown foi interrompido durante 40 minutos após a passagem de quatro carros da concorrência, devido ao facto de alguns veículos de emergência terem sido retirados em cima da hora devido a um acidente que nada tinha a ver com o rali.

O novo Rali da Europa Central terá início na quinta-feira, 26 de outubro de 2023, às 13:00 CEST em Praga e percorrerá um total de 1650 quilómetros e 18 etapas de asfalto (= 312 km) através da República Checa, Áustria e Alemanha até ao final no domingo, 29 de outubro de 2023, a partir das 14:30 CEST em Passau. Após o início na quinta-feira, as duas primeiras decisões estão previstas na República Checa às 14:05 CEST e às 18:05 CEST.

Tempos não oficiais do shakedown (3,38 m) Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:57,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:58,9 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford 1:59,2 4 Evans/Martin (GB), Toyota 1:59,7 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai 2:00,3 6 Ogier/Landais (F), Toyota 2:00,6 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota 2:00,9 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai 2:01,6 9 Loubet/Veillas (F/), Ford 2:02,2 10 Munster/Louka (L/B), Ford 2:03,3

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.