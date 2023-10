Europa Central: Neuville se impone en el corto estreno

63 equipos comenzaron en este rally unicum con la puesta en escena por primera vez en tres países europeos (República Checa, Alemania y Austria) el jueves al mediodía bajo el Hradschin, el famoso castillo de Praga, en un nuevo territorio del WRC. Sin embargo, el preludio del segundo rally de asfalto del año, de más de 1.650 km, sólo ofreció dos recorridos cortos para espectadores (= 11,29 km) casi como calentamiento para la verdadera competición del viernes, sábado y domingo.

El primer acento en el novato del WRC lo puso el ganador de Chile, Ott Tänak, en su penúltima salida con el Ford Puma Rally1 de M-Sport, con el mejor tiempo y el liderato en el único recorrido de 2,55 km en la pista de carreras de caballos de las afueras de Praga, que estaba abarrotada de innumerables espectadores. En la segunda y última decisión del jueves, un circuito de 8,92 km de longitud (2 vueltas), más o menos una novedad en el WRC, en el antiguo bastión checo de rallies Klatovy, el futuro y antiguo compañero de equipo de Tänak en Hyundai, Thierry Neuville, hizo su aparición en el i20 Rally1. Allí marcó el mejor tiempo y se puso líder con 1,2 segundos de ventaja sobre Tänak.

Neuville explicó: "No ha sido nada especial. Decidí montar los neumáticos blandos en el último momento. Lavisibilidad era realmente difícil con los reflejos. Mañana debería ser un gran día".

Tänäk dijo: "Un poco complicado. No había tanta agua, pero seguía mojado y no lo suficiente para que los neumáticos cogieran temperatura."

A 4,6 segundos de él, el ocho veces campeón Sébastien Ogier se alineó en tercera posición en su última salida de la temporada en el Toyota GR Yaris Rally1. "No he tenido sensaciones reales en esta etapa, ha sido realmente difícil. Pero el verdadero comienzo será mañana", dijo Ogier, tres veces ganador de la temporada.

El líder del campeonato, Kalle Rovanperä, que puede celebrar su segundo título consecutivo antes de tiempo en el Toyota GR Yaris Rally1 el domingo en Passau, siempre que termine por delante de su compañero de equipo y rival por el título Elfyn Evans, estaba casi pegado al parachoques de Ogier, a tan solo una décima de segundo. Rovanperä, tres veces ganador de la temporada, dijo: "Ya no estaba demasiado mojado, esperábamos que lloviera un poco más. Espero que la pista no se seque demasiado para los demás. Mientras tengamos el mismo ritmo que Evans, no será un problema para mí. Nos espera un fin de semana difícil".

En la aún abierta lucha por el título con Evans, Rovanperä tiene ventaja, ya que Evans se clasificó octavo por detrás del piloto de Hyundai Teemu Suninen (+ 8,3), su compañero Takamoto Katsuta (+ 10,1) y el piloto de Ford Pierre-Louis Loubet (+ 10,4), a 10,7 segundos, pero a distancia de los pilotos de delante.

Clasificación tras la 2ª de las 18 especiales Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 6:06,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,2 3 Ogier/Landais (F), Toyota + 5,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,9 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 10,1 7 Loubet/Veillas (F/), Ford + 10,4 8 Evans/Martin (GB), Toyota + 10,7 9 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 13,6 10 Munster/Louka (L/B), Ford + 15,0

El Rally de Europa Central en ServusTV:

Jueves, 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*.

Sábado, 28.10.2023

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Bosque Bávaro 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Cambio a horario normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* Se requiere un buen conocimiento de inglés

Rally de Europa Central en Red Bull TV

Red Bull TV también acompañará el Rally de Europa Central, la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la República Checa, Austria y Alemania (26-29 de octubre de 2023), con retransmisiones en directo. A las 22:00 CEST del viernes (27 de octubre), sábado (28 de octubre) y domingo (29 de octubre), ya se pueden ver los mejores momentos del día respectivo en Red Bull TV.