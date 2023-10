Europe centrale : Neuville remporte une courte ouverture

63 équipes ont pris le départ de ce rallye unique en son genre, qui se déroule pour la première fois dans trois pays européens (République tchèque, Allemagne et Autriche) et qui s'est déroulé jeudi midi sous le Hradschin, le célèbre château de Prague, en terre inconnue du WRC. Le coup d'envoi de ce deuxième rallye asphalte de l'année, long de plus de 1 650 km, n'offrait toutefois que deux courts parcours pour spectateurs (= 11,29 km) en guise d'échauffement avant la véritable compétition du vendredi, du samedi et du dimanche.

Pour son avant-dernière participation, Ott Tänak, vainqueur du Chili au volant de la Ford Puma Rally1 de M-Sport, a donné le ton en signant le meilleur temps et en prenant la tête sur un parcours de seulement 2,55 km sur un hippodrome bondé de spectateurs aux abords de Prague. Sur la deuxième et dernière épreuve du jeudi, un circuit de 8,92 km (2 tours), une première en WRC, à Klatovy, l'ancien fief du rallye tchèque, le futur et ancien équipier de Tänak, Thierry Neuville (i20 Rally1), a fait son entrée. Il y a signé le meilleur temps, devançant Tänak de 1,2 seconde.

Neuville a expliqué : "Ce n'était rien de spécial. J'ai décidé au dernier moment de prendre les pneus tendres.La visibilité était vraiment difficile avec les reflets. Demain devrait être une grande journée".

Tänäk a déclaré : "Un peu compliqué. Il n'y avait pas tant d'eau que ça, mais c'était quand même mouillé et ce n'était pas suffisant pour faire monter les pneus en température".

A 4,6 secondes derrière lui, l'octuple champion Sébastien Ogier s'est classé troisième pour sa dernière sortie de la saison au volant de la Toyota GR Yaris Rally1. "Je n'ai pas eu de vraies sensations dans cette spéciale, c'était vraiment difficile. Mais le vrai départ sera demain", a déclaré Ogier, triple vainqueur de la saison.

Le leader du championnat, Kalle Rovanperä, qui pourra fêter prématurément son deuxième titre consécutif dimanche à Passau au volant de la Toyota GR Yaris Rally1, à condition de terminer alors devant son coéquipier et rival pour le titre Elfyn Evans, était presque collé au pare-chocs d'Ogier, séparé par seulement un dixième de seconde. Rovanperä, triple vainqueur de la saison, a déclaré : "Ce n'était plus trop mouillé, nous espérions un peu plus de pluie. J'espère que la piste ne séchera pas trop pour les autres. Tant que nous sommes dans le même rythme qu'Evans, ce n'est pas un problème pour moi. Un week-end difficilenous attend".

Dans la course au titre encore ouverte avec Evans, Rovanperä est avantagé car Evans s'est classé huitième derrière le pilote Hyundai Teemu Suninen (+ 8,3), son partenaire Takamoto Katsuta (+ 10,1) et le pilote Ford Pierre-Louis Loubet (+ 10,4), à 10,7 secondes, mais à portée directe des pilotes devant lui.

Situation après la 2e des 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 6:06,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,2 3 Ogier/Landais (F), Toyota + 5,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,9 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 10,1 7 Loubet/Veillas (F/), Ford + 10,4 8 Evans/Martin (GB), Toyota + 10,7 9 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 13,6 10 Munster/Louka (L/B), Ford + 15,0

Le Rallye d'Europe centrale sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CEST : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 CET, à 22h00 CEST.