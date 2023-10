Europa centrale: Neuville vince il corto d'apertura

63 squadre hanno iniziato questo unicum del rally con la sua prima tappa in tre paesi europei (Repubblica Ceca, Germania e Austria) giovedì a mezzogiorno sotto l'Hradschin, il famoso castello di Praga, in un nuovo territorio WRC. Il preludio del secondo rally su asfalto dell'anno, lungo oltre 1.650 km, ha però offerto solo due brevi percorsi per gli spettatori (= 11,29 km) quasi come riscaldamento per la vera competizione di venerdì, sabato e domenica.

Il primo accento sull'esordiente WRC è stato posto dal vincitore cileno Ott Tänak nella sua penultima uscita con la Ford Puma Rally1 di M-Sport, con il tempo più veloce e la leadership sull'unico percorso di 2,55 km sull'ippodromo alle porte di Praga, affollato da innumerevoli spettatori. Nella seconda e ultima decisione del giovedì, un circuito di 8,92 km (2 giri), più o meno una novità nel WRC, presso l'ex roccaforte ceca dei rally Klatovy, il futuro e vecchio compagno di squadra Hyundai di Tänak, Thierry Neuville, ha fatto la sua apparizione con la i20 Rally1. Ha segnato il tempo più veloce e ha preso il comando con 1,2 secondi di vantaggio su Tänak.

Neuville ha spiegato: "Non è stato niente di speciale. Ho deciso di montare le gomme morbide all'ultimo momento. Lavisibilità era davvero difficile con i riflessi. Domani dovrebbe essere una giornata importante".

Tänäk ha dichiarato: "Un po' complicato. Non c'era molta acqua, ma era comunque bagnata e non abbastanza per portare gli pneumatici in temperatura".

A 4,6 secondi da lui, l'otto volte campione Sébastien Ogier si è piazzato in terza posizione nella sua ultima uscita della stagione con la Toyota GR Yaris Rally1. "Non ho avuto un vero feeling in questa tappa, è stata davvero difficile. Ma il vero inizio sarà domani", ha dichiarato il tre volte vincitore della stagione Ogier.

Il leader del campionato Kalle Rovanperä, che potrà festeggiare in anticipo il suo secondo titolo consecutivo nel Toyota GR Yaris Rally1 domenica a Passau, a patto che finisca davanti al compagno di squadra e rivale per il titolo Elfyn Evans, era quasi incollato al paraurti di Ogier, a solo un decimo di secondo di distanza. Il tre volte vincitore della stagione Rovanperä ha dichiarato: "Non era più troppo bagnato, speravamo in un po' più di pioggia. Spero che la pista non si asciughi troppo per gli altri. Finché avremo lo stesso ritmo di Evans, non sarà un problema per me. Ci aspetta un weekend difficile" .

Nella corsa al titolo ancora aperta con Evans, Rovanperä è in vantaggio, visto che Evans si è classificato ottavo dietro al pilota Hyundai Teemu Suninen (+ 8,3), al suo compagno Takamoto Katsuta (+ 10,1) e a Pierre-Louis Loubet della Ford (+ 10,4), con un ritardo di 10,7 secondi, ma a breve distanza dai piloti che lo precedono.

Classifica dopo la seconda delle 18 prove speciali Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 6:06,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,2 3 Ogier/Landais (F), Toyota + 5,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,9 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 10,1 7 Loubet/Veillas (F/), Ford + 10,4 8 Evans/Martin (GB), Toyota + 10,7 9 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 13,6 10 Munster/Louka (L/B), Ford + 15,0

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.