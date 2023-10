Europa Central: Neuville vence a estreia curta

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) entrou na reta final com a penúltima ronda do novo Rali da Europa Central. Thierry Neuville assegura a liderança após a curta etapa de abertura.

63 equipas iniciaram este rali unicum com a primeira etapa em três países europeus (República Checa, Alemanha e Áustria), na quinta-feira ao meio-dia, sob o Hradschin, o famoso castelo de Praga, num novo território do WRC. No entanto, o prelúdio do segundo rali de asfalto do ano, com mais de 1.650 km de extensão, apenas ofereceu dois curtos percursos para espectadores (= 11,29 km), quase como um aquecimento para a verdadeira competição na sexta-feira, sábado e domingo.

A primeira marca do estreante no WRC foi estabelecida pelo vencedor do Chile, Ott Tänak, na sua penúltima prova com o Ford Puma Rally1 da M-Sport, com o tempo mais rápido e a liderança no percurso de apenas 2,55 km na pista de corridas de cavalos nos arredores de Praga, que estava repleta de inúmeros espectadores. Na segunda e última decisão de quinta-feira, um circuito de 8,92 km de extensão (2 voltas), mais ou menos uma novidade no WRC, no antigo reduto checo de ralis Klatovy, o futuro e antigo colega de equipa de Tänak na Hyundai, Thierry Neuville, fez a sua aparição no i20 Rally1. Marcou o tempo mais rápido e assumiu a liderança com 1,2 segundos de vantagem sobre Tänak.

Neuville explicou: "Não foi nada de especial. Decidi usar os pneus macios no último momento.A visibilidade estava muito difícil com os reflexos. Amanhã deverá ser um grande dia".

Tänäk disse: "Um pouco complicado. Não havia tanta água, mas ainda estava húmida e não era suficiente para os pneus atingirem a temperatura."

4,6 segundos atrás, o octacampeão Sébastien Ogier ficou na terceira posição na sua última prova da época com o Toyota GR Yaris Rally1. "Não tive uma verdadeira sensação nesta etapa, foi muito difícil. Mas o verdadeiro começo será amanhã", disse Ogier, três vezes vencedor da época.

O líder do campeonato, Kalle Rovanperä, que pode celebrar o seu segundo título consecutivo no Toyota GR Yaris Rally1 no domingo em Passau, desde que termine à frente do seu colega de equipa e rival Elfyn Evans, esteve quase colado ao para-choques de Ogier, a apenas um décimo de segundo de distância. O tricampeão da época, Rovanperä, disse: "Já não estava demasiado húmido, estávamos à espera de um pouco mais de chuva. Espero que a pista não seque demasiado para os outros. Desde que estejamos no mesmo ritmo que o Evans, não é um problema para mim. Temos um fim de semana difícilpela frente" .

Na corrida ao título, ainda em aberto com Evans, Rovanperä está em vantagem, uma vez que Evans se classificou em oitavo lugar, atrás do piloto da Hyundai Teemu Suninen (+ 8,3), do seu parceiro Takamoto Katsuta (+ 10,1) e de Pierre-Louis Loubet (+ 10,4), da Ford, a 10,7 segundos, mas a uma distância razoável dos pilotos da frente.

Classificação após a 2ª das 18 etapas especiais Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 6:06,9 2 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1,2 3 Ogier/Landais (F), Toyota + 5,8 4 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 5,9 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 8,3 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 10,1 7 Loubet/Veillas (F/), Ford + 10,4 8 Evans/Martin (GB), Toyota + 10,7 9 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 13,6 10 Munster/Louka (L/B), Ford + 15,0

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: PE 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.