Europa centrale: Neuville in testa, Ogier si allontana

Dopo il warm-up di giovedì pomeriggio con due tappe, le cose si sono fatte serie quando la prima tappa è proseguita venerdì con altre sei decisioni in condizioni di asfalto parzialmente bagnato. Il vincitore di giovedì Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) ha un nuovo rivale dopo la prima tappa di 13,66 km: il contendente al titolo Kalle Rovanperä con la Toyota GR Yaris Rally1. Il leader del campionato Rovanperä, che potrà difendere il suo titolo al traguardo di Passau domenica, a patto di precedere il suo compagno di squadra Elfyn Evans, al quarto posto dopo la terza tappa (+ 9,6), ha fatto segnare il suo primo miglior punteggio e si è portato a meno di 1,4 secondi da Neuville, che è terzo in classifica. Nel frattempo, il tre volte vincitore della stagione ha relegato il vincitore cileno Ott Tänak con la Ford Puma Rally1 al terzo posto con un vantaggio di 4,9 secondi.

Neuville ha criticato: "In alcuni punti ho avuto difficoltà a vedere la strada. Ho aperto un po' i finestrini per far entrare un po' d'aria. Penso che gli spettatori stiano rimuovendo i tagli e la strada è piena di fango in alcuni punti e questo è stato sorprendente. È anche pericoloso".

Le condizioni pessime e talvolta bagnate sono state motivo di critica anche per Rovanperä: "È difficile. Le condizioni sono molto complicate. Le nostre spie hanno segnalato molta sporcizia sulla pista. E c'era molta acqua sulla pista".

Tänak ha aggiunto: "Guidare è difficile per me, è un po' complicato".

Il nove volte campione e pilota part-time Toyota Sébastien Ogier ha espresso una critica diversa alla sua sesta partenza stagionale con la GR Yaris Rally1. Ha forato sull'anteriore destra ed è sceso dal secondo al decimo posto (+ 43,2)."Incredibile. Ho solo questo da dire. C'era già molto sporco sulla strada. Non vedo l'ora che Michelin torni", ha detto il tre volte vincitore della stagione Ogier, criticando l'attuale fornitore di pneumatici Pirelli.

Evans, a 3,3 secondi da Tänak in P4, deve però guardarsi alle spalle, dato che Esapekka Lappi con la Hyundai i20 Rally1 ha chiuso a 1,3 secondi da lui. Molto combattuta è la lotta per il sesto posto. Pierre-Louis Loubet (+ 24,3) con la Ford Puma Rally1 ha preceduto di soli due decimi di secondo Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), di 1,1 secondi Teemu Suninen con la terza Hyundai e di 1,5 secondi Grégoire Munster alla sua seconda partenza con la Ford Puma Rally1.

Classifica dopo 3 delle 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Auto Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 13:19,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1,4 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 6,3 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 9,6 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 10,9 6 Loubet/Veillas (F/), Ford + 24,3 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 24,5 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 25,4 9 Munster/Louka (L/B), Ford + 25,8 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 43,2

