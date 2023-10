Europa Central: Neuville lidera, Ogier cai

As coisas tornam-se sérias hoje no novo Rali da Europa Central, penúltima etapa do Campeonato do Mundo, na República Checa. O candidato ao título Kalle Rovanperä está a perseguir o líder Thierry Neuville e Sébastien Ogier está a perder terreno.

Após o warm-up na tarde de quinta-feira com duas etapas, as coisas ficaram sérias com a primeira etapa a continuar na sexta-feira com mais seis decisões em condições parcialmente húmidas em asfalto. O vencedor de quinta-feira, Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1), tem um novo rival após a primeira etapa de 13,66 km, o candidato ao título Kalle Rovanperä no Toyota GR Yaris Rally1. O líder do campeonato, Rovanperä, que pode defender o seu título na chegada a Passau no domingo, desde que esteja à frente do seu companheiro de equipa Elfyn Evans, em quarto lugar após a terceira etapa (+ 9,6), estabeleceu a sua primeira melhor marca e aproximou-se a 1,4 segundos de Neuville, que é o terceiro na classificação. No processo, o tricampeão da temporada relegou o vencedor do Chile, Ott Tänak, no Ford Puma Rally1, para o terceiro lugar por 4,9 segundos.

Neuville criticou: "Em alguns sítios tive dificuldades em ver a estrada. Abri um pouco as janelas para deixar entrar algum ar. Acho que os espectadores estão a retirar os anti-cortes e a estrada está cheia de lama em alguns sítios e isso foi surpreendente. Também é perigoso".

As más condições, por vezes húmidas, também foram motivo de crítica para Rovanperä: "É difícil. As condições são muito complicadas. Os nossos espiões de pista relataram muita sujidade na pista. E havia muita água na pista".

Tänak acrescentou: "A condução é difícil para mim, é um pouco complicada."

Sébastien Ogier, nove vezes campeão e piloto em part-time da Toyota, fez uma crítica diferente na sua sexta partida da época com o GR Yaris Rally1. Ele teve um furo na frente direita e caiu do segundo para o décimo lugar (+ 43,2). "Inacreditável. Só tenho isto a dizer. Já havia muita terra na estrada. Mal posso esperar pelo regresso da Michelin", disse Ogier, três vezes vencedor da temporada, criticando o atual fornecedor de pneus Pirelli.

Evans, 3,3 segundos atrás de Tänak na P4, também tem de olhar para trás, uma vez que Esapekka Lappi, no Hyundai i20 Rally1, ficou a 1,3 segundos dele. Muito próxima está a luta pelo sexto lugar. Aí, Pierre-Louis Loubet (+ 24,3), no Ford Puma Rally1, está apenas dois décimos de segundo à frente de Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), 1,1 segundos à frente de Teemu Suninen, no terceiro Hyundai, e 1,5 segundos à frente de Grégoire Munster, na sua segunda partida no Ford Puma Rally1.

Classificação após 3 das 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Carro Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 13:19,6 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1,4 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 6,3 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 9,6 5 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 10,9 6 Loubet/Veillas (F/), Ford + 24,3 7 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 24,5 8 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 25,4 9 Munster/Louka (L/B), Ford + 25,8 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 43,2

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.