Europa centrale: Rovanperä con il tempo del martello in testa

Ci si è dovuti stropicciare gli occhi guardando i tempi della quarta tappa Zvotoky di 23,81 km del nuovo Central Europe Rally. Lì, il contendente al titolo Kalle Rovanperä con la Toyota GR Yaris Rally1 ha fatto segnare un tempo da martello. Con il suo secondo miglior tempo, il leader del campionato ha staccato di 22,8 secondi Thierry Neuville con la Huyndai i20 Rally1 sul tracciato umido, facendolo passare dal primo al secondo posto con 18,1 secondi di vantaggio.

Il nuovo leader Rovanperä è stato comunque incline all'understatement: "Non è stato facile trovare il ritmo qui. Abbiamo capito che questa tappa era più umida della prima, ma credo di essere stato troppo prudente in alcuni punti".

"Le condizioni sono davvero difficili. Abbiamo avuto grossi problemi alla fine. Ho perso diverse volte il controllo della vettura nei tratti veloci. Dobbiamo lavorare sull'assetto per avere una vettura più competitiva. È davvero pericoloso, è scivoloso e ci sono molte sorprese", ha detto Neuville, terzo in classifica, spiegando la perdita del suo vantaggio.

Il due volte vincitore della stagione Ott Tänak è stato travolto dagli inseguitori alla sua penultima partenza con la Ford Puma Rally1. Esapekka Lappi con la Hyundai i20 Rally1 lo ha superato per il terzo posto (+ 19,6), così come Elfyn Evans (+ 22,8) con la seconda Toyota. Dopo la quarta decisione, Tänak, tornato con Huyndai nel 2024, era quinto, con un ritardo di 28,4 secondi.

Tänak ha cercato una ragione per la perdita di posizione: "Ci ho provato, ma stiamo esaurendo le opzioni. Non ho gli strumenti giusti per ottenere un assetto migliore con questa macchina. Non è guidabile per me. La giornata si sta allungando. Non posso andare più veloce".

Dietro di lui, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) è salito al sesto posto (+ 49,9), con 3,8 secondi di vantaggio su Teemu Suninen (+ 52,7). Suninen, tuttavia, è al centro dell'attenzione di Pierre-Louis Loubet, che è in agguato a soli 1,1 secondi da lui con la seconda Ford Puma.

L'otto volte campione Sébastien Ogier sembra aver cancellato la sua quarta vittoria stagionale con la Toyota GR Rally1 dopo i problemi agli pneumatici della tappa precedente. Ha continuato a classificarsi in P10 (+ 1:23,2): "Non ho più motivazione", ha detto il part-timer Toyota Ogier.

Classifica dopo 4 delle 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Auto Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 25:51,8 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 18,1 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 19,6 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 22,8 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 28,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 48,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 52,7 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 53,8 9 Munster/Louka (L/B), Ford + 58,4 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:23,2

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.