Europa Central: Rovanperä com tempo de martelo na frente

O contra-ataque do candidato ao título Kalle Rovanperä na quarta etapa da penúltima ronda do campeonato do mundo foi perfeito no novo Rali da Europa Central. Com um tempo de martelo, ele arrebatou a liderança a Thierry Neuville.

Foi preciso esfregar um pouco os olhos ao ver os tempos da quarta etapa de 23,81 quilómetros, Zvotoky, do novo Rali da Europa Central. Aí, o candidato ao título Kalle Rovanperä, no Toyota GR Yaris Rally1, fez o melhor tempo. Com o seu segundo melhor tempo, o líder do campeonato bateu Thierry Neuville, com o Huyndai i20 Rally1, por 22,8 segundos, numa pista húmida, passando do primeiro para o segundo lugar com 18,1 segundos de vantagem.

O novo líder Rovanperä foi, no entanto, propenso ao eufemismo: "Não foi fácil encontrar o ritmo aqui. Aprendemos que esta etapa estava mais húmida do que a primeira, mas acho que fui demasiado cuidadoso em alguns lugares."

"As condições são realmente difíceis. Tivemos grandes problemas no final. Perdi o controlo do carro várias vezes em secções rápidas. Temos de trabalhar no set-up para termos um carro mais competitivo. É muito perigoso, está escorregadio e há muitas surpresas", disse Neuville, terceiro na classificação, explicando a perda da liderança.

Ott Tänak, duas vezes vencedor da época, foi ultrapassado pelos seus perseguidores na penúltima partida do Ford Puma Rally1. Esapekka Lappi, no Hyundai i20 Rally1, passou-o para terceiro (+ 19,6), tal como Elfyn Evans (+ 22,8) no segundo Toyota. Após a quarta decisão, Tänak, de regresso à Huyndai em 2024, é quinto, a 28,4 segundos.

Tänak procurou uma razão para a perda de lugar: "Tentei, mas estamos a ficar sem opções. Não tenho as ferramentas certas para conseguir um melhor set-up com este carro. É impossível de conduzir para mim. O dia está a ficar longo. Não consigo ser mais rápido."

Atrás de si, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) subiu para sexto (+ 49,9), 3,8 segundos à frente de Teemu Suninen (+ 52,7). No entanto, Suninen é o foco de Pierre-Louis Loubet, que está a apenas 1,1 segundos dele no segundo Ford Puma.

Sébastien Ogier, oito vezes campeão, parece ter anulado a sua quarta vitória da época com o Toyota GR Rally1, após problemas de pneus na etapa anterior. Continuou a classificar-se em P10 (+ 1:23,2): "Não tenho mais motivação", disse Ogier, o piloto da Toyota.

Classificação após 4 das 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Carro Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 25:51,8 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 18,1 3 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 19,6 4 Evans/Martin (GB), Toyota + 22,8 5 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 28,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 48,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 52,7 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 53,8 9 Munster/Louka (L/B), Ford + 58,4 10 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:23,2

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também vai acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.