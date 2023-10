Europa Central: Doble ventaja para Toyota

La lucha por el título, que puede decidirse pronto en la penúltima prueba del WRC en la meta de Passau el domingo, vuelve a estar más abierta tras la quinta decisión del nuevo Rally Centroeuropeo. Ambos contendientes al título, Kalle Rovanperä y Elfyn Evans, están por delante en sus Toyota GR Yaris Rally1, con ventaja para el líder del campeonato y defensor del título, Rovanperä, que puede hacerse con su corona pronto en este rally de tres naciones siempre que termine por delante de Evans. Después de cinco de las 18 especiales, el novato del WRC parece que va a conseguirlo, aunque todavía sea un poco prematuro.

El subcampeón galés Evans se abrió camino hasta la posición de honor antes de la zona de neumáticos, sin servicio, al mediodía, pero estaba a 29,2 segundos de su rival checo por el título Rovanperä. Thierry Neuville sufrió una caída de la primera a la tercera posición en el Hyundai i20 Rally1. Neuville, que seguía justo por delante de Rovanperä tras la primera decisión del viernes, figuraba en P3 al mediodía del viernes, a 30,1 segundos de Rovanperä.

No obstante, Rovanperä, aspirante al título, se mostraba cauto: "No creo que esté forzando mucho. Pero las condiciones son mejores para mí. Al principio de la especial mis neumáticos estaban un poco calientes, pero después fue mejor. Me he saltado un poco un cruce, pero nada grave".

Evans volvió a practicar la autocrítica: "Un poco más complicado y más ajustado. Una vez más me culpo por ser un poco demasiado cuidadoso".

Neuville pensó que había encontrado una razón para su pérdida de puesto: "Mi tiempo no ha sido tan malo, pero doce segundos es mucho. La carretera está cada vez más sucia. Tengo que tener mucho cuidado con mi puesta a punto hoy porque todavía tengo los muelles de antes del shakedown y obviamente son demasiado duros. Tengo que mantenerlos todo el día y así no se hace más fácil después." Neuville, sin embargo, se quedó a sólo nueve décimas de segundo de Evans.

Su compañero de equipo Esapekka Lappi volvió a despedirse del rally en P3. Se salió de la pista de asfalto húmedo con su Hyundai i20 Rally1 y tuvo que abandonar pronto.

Clasificación tras 5 de 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39:05,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,2 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 30,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 43,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:17,5 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:23,4 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:31,1 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 1:31,7 9 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:44,4 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 3:55,0

El Rally de Europa Central en ServusTV:

Jueves, 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*.

Sábado, 28.10.2023

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Bosque Bávaro 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Cambio a horario normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* Se requiere un buen conocimiento de inglés

Rally de Europa Central en Red Bull TV

Red Bull TV también acompañará el Rally de Europa Central, la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la República Checa, Austria y Alemania (26-29 de octubre de 2023), con retransmisiones en directo. A las 22:00 CEST del viernes (27 de octubre), sábado (28 de octubre) y domingo (29 de octubre), ya se pueden ver los mejores momentos del día respectivo en Red Bull TV.