Europe centrale : double leadership pour Toyota

La lutte pour le titre, qui peut se jouer prématurément lors de l'avant-dernière manche du WRC à l'arrivée dimanche à Passau, est de nouveau ouverte après la cinquième décision du nouveau Rallye d'Europe centrale. Les deux prétendants au titre, Kalle Rovanperä et Elfyn Evans, sont en tête sur leur Toyota GR Yaris Rally1, avec un avantage pour le leader du championnat et tenant du titre, Rovanperä, qui peut sceller sa couronne prématurément sur ce rallye des trois nations, à condition de terminer devant Evans. Même si c'est encore un peu prématuré, cela semble être le cas pour le nouveau venu dans le WRC après cinq des 18 épreuves spéciales.

Le vice-champion gallois Evans s'est hissé à la place d'honneur avant la zone de pneus (pas d'assistance) à midi, mais à 29,2 secondes de son rival en titre Rovanperä, leader en République tchèque. Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) a chuté de la première à la troisième place. Neuville, qui devançait encore de peu Rovanperä après la première décision du vendredi, a été noté P3 vendredi midi, avec un retard de 30,1 secondes sur Rovanperä.

Le prétendant au titre Rovanperä s'est néanmoins montré prudent : "Je ne pense pas que je pousse beaucoup. Mais les conditions sont meilleures pour moi. Mes pneus étaient un peu chauds au début de la spéciale, mais c'était mieux ensuite. J'ai un peu raté un croisement, mais rien de grave".

Evans a une nouvelle fois fait son autocritique : "Un peu plus compliqué et plus étroit. Une fois de plus, je m'en veux d'avoir été un peu trop prudent".

Neuville pensait avoir trouvé une raison à sa perte de place : "Mon temps n'était pas si mauvais, mais douze secondes, c'est beaucoup. La route devient de plus en plus sale. Je dois vraiment faire attention à mes réglages aujourd'hui, car j'ai encore les ressorts d'avant le shakedown et ils sont visiblement trop durs. Je dois les garder toute la journée et ce ne sera donc pas plus facile après". Neuville n'était pourtant qu'à neuf dixièmes de seconde d'Evans.

Son coéquipier Esapekka Lappi a une nouvelle fois fait ses adieux au rallye en P3. Sa Hyundai i20 Rally1 est sortie de l'asphalte humide et a dû s'arrêter prématurément.

Situation après 5 des 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39:05,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,2 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 30,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 43,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:17,5 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:23,4 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:31,1 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 1:31,7 9 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:44,4 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 3:55,0

Le Rallye d'Europe centrale sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CEST : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 (heure d'Europe centrale), à 22h00 (heure d'Europe centrale).