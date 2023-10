Europa centrale: doppio vantaggio per Toyota

Nel nuovo Central Europe Rally, penultima tappa del Campionato del Mondo Rally (WRC), i due piloti Toyota in testa al WRC, Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans, sono in testa dopo la quinta decisione.

La lotta per il titolo, che può essere decisa in anticipo al penultimo appuntamento del WRC sul traguardo di Passau domenica, è di nuovo aperta dopo la quinta decisione del nuovo Rally dell'Europa Centrale. Entrambi i contendenti al titolo, Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans, sono in testa con le loro Toyota GR Yaris Rally1, con un vantaggio per il leader del campionato e campione in carica Rovanperä, che può conquistare la corona in anticipo in questo rally a tre nazioni, a condizione che finisca davanti a Evans. Dopo cinque delle 18 prove speciali, l'esordiente del WRC sembra essere in grado di farlo, anche se è ancora un po' prematuro.

Il vicecampione gallese Evans ha lottato per raggiungere la posizione d'onore prima della zona pneumatici, senza assistenza, a mezzogiorno, ma era a 29,2 secondi dal suo rivale ceco per il titolo Rovanperä. Thierry Neuville, con la Hyundai i20 Rally1, è sceso dal primo al terzo posto. Neuville, ancora davanti a Rovanperä dopo la prima decisione del venerdì, era in P3 a mezzogiorno di venerdì, a 30,1 secondi da Rovanperä.

Il contendente al titolo Rovanperä è stato comunque cauto: "Non credo di spingere molto. Ma le condizioni sono migliori per me. All'inizio della prova speciale le mie gomme erano un po' calde, ma poi è andata meglio. Ho mancato un incrocio, ma niente di grave".

Evans ha fatto di nuovo autocritica: "Un po' più complicato e più stretto. Ancora una volta mi rimprovero di essere stato un po' troppo prudente".

Neuville pensava di aver trovato una ragione per la sua perdita di posizione: "Il mio tempo non era così male, ma dodici secondi sono tanti. La strada diventa sempre più sporca. Devo stare molto attento al mio assetto oggi, perché ho ancora le molle di prima dello shakedown e sono ovviamente troppo dure. Devo tenerle tutto il giorno e quindi non diventa più facile dopo". Neuville, tuttavia, è arrivato a soli nove decimi di secondo da Evans.

Il suo compagno di squadra Esapekka Lappi è uscito ancora una volta dal rally in P3. Con la sua Hyundai i20 Rally1 è uscito di strada sull'asfalto umido e si è dovuto ritirare prima della notte.

Classifica dopo 5 delle 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39:05,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,2 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 30,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 43,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:17,5 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:23,4 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:31,1 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 1:31,7 9 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:44,4 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 3:55,0

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.