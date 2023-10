Europa Central: Dupla liderança para a Toyota

No novo Rali da Europa Central, penúltima etapa do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), os dois pilotos da Toyota que lideram o WRC, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans, estão na frente após a quinta decisão.

A luta pelo título, que pode ser decidida na penúltima ronda do WRC no final da etapa de Passau, no domingo, está novamente mais aberta após a quinta decisão do novo Rali da Europa Central. Ambos os candidatos ao título, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans, estão à frente nos seus Toyota GR Yaris Rally1s, com a vantagem a ir para o líder do campeonato e atual campeão Rovanperä, que pode conquistar o título mais cedo neste rali de três nações, desde que termine à frente de Evans. Após cinco das 18 etapas especiais, o estreante no WRC parece estar a fazer isso mesmo, mesmo que ainda seja um pouco prematuro.

O vice-campeão galês Evans lutou para chegar à posição de honra antes da zona de pneus, sem serviço, ao meio-dia, mas estava 29,2 segundos atrás do seu rival checo pelo título, Rovanperä. A queda do primeiro para o terceiro lugar foi sofrida por Thierry Neuville no Hyundai i20 Rally1. Neuville, ainda à frente de Rovanperä após a primeira decisão de sexta-feira, estava na P3 ao meio-dia de sexta-feira, 30,1 segundos atrás de Rovanperä.

O candidato ao título Rovanperä foi, no entanto, cauteloso: "Acho que não estou a forçar muito. Mas as condições são melhores para mim. No início da etapa especial os meus pneus estavam um pouco quentes, mas depois disso foi melhor. Falhei um pouco uma passagem, mas nada de grave."

Evans voltou a praticar a autocrítica: "Um pouco mais complicado e apertado. Mais uma vez culpo-me por ter sido demasiado cuidadoso."

Neuville pensou ter encontrado uma razão para a sua perda de lugar: "O meu tempo não foi assim tão mau, mas doze segundos é muito. A estrada está a ficar cada vez mais suja. Tenho de ter muito cuidado com a minha afinação hoje porque ainda tenho as molas de antes do shakedown e são obviamente demasiado duras. Tenho de as manter durante todo o dia e assim não fica mais fácil depois." Neuville, no entanto, ficou apenas nove décimos de segundo atrás de Evans.

O seu colega de equipa, Esapekka Lappi, abandonou mais uma vez o rali em P3. O seu Hyundai i20 Rally1 saiu a voar da pista de asfalto húmido e teve de terminar a prova mais cedo.

Classificação após 5 de 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 39:05,2 2 Evans/Martin (GB), Toyota + 29,2 3 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 30,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 43,8 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 1:17,5 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 1:23,4 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 1:31,1 8 Loubet/Veillas (F/), Ford + 1:31,7 9 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:44,4 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 3:55,0

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: PE 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.