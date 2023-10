Europa Central/Día 2: Caso claro para Rovanperä

El defensor del título en el Toyota GR Yaris Rally1 ya aventajaba en 36,4 segundos a Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) y en 47,2 segundos a su compañero de equipo y rival por el título Elfyn Evans tras ocho de las 18 etapas.

Rovanperä estaba satisfecho consigo mismo a la vista de su ventaja: "Ha estado bien ser primero hoy. Me costó un poco encontrar las sensaciones adecuadas en la última etapa, quizá por la lluvia".

Mientras que el aspirante al título Kalle Rovanperä se mostraba casi relajado al consolidar el liderato en el Toyota GR Yaris Rally1, por detrás se libraba un acalorado duelo por los honores entre su compañero de equipo y rival por el título Elfyn Evans y Thierry Neuville en el Hyundai i20 Rally1. Tras la séptima decisión, Evans sólo aventajaba en dos décimas de segundo a Neuville, que se mantuvo al frente hasta la cuarta etapa. Para Evans, se trata de su primer título, aunque ahora sea más teórico. Para Neuville, tercero en la clasificación, sólo cuentan las victorias. Pero en la última etapa del día, el subcampeón galés Evans perdió un poco de impulso y tuvo que dejar que Neuville le adelantara por 10,8 segundos para llevarse los honores.

Neuville valoró así su actuación:"Llovía cada vez más. Pensé que estábamos perdiendo tiempo. Quizá en algunos sitios la carretera estaba despejada. Estaba constantemente al límite, apenas tenía agarre. Hoy no pensábamos que tendríamos una carretera tan sucia y nuestra puesta a punto era demasiado agresiva en estas condiciones."

Evans dijo: "Esperaba que estuviera más resbaladizo en muchos sitios. No me pareció muy bueno".

Ott Tänak (Suecia y Chile), dos veces ganador de la temporada, bajó un poco el ritmo en su penúltimo recorrido de servicio en el Ford Puma Rally1, terminando cuarto, a 1:30,4 minutos. "En los últimos 5-6 kilómetros no teníamos palanca de cambios. No sé muy bien por qué me pasa esto. Probablemente pasé demasiado tiempo en el gimnasio", explicó Tänak su pérdida de tiempo.

Ogier, poco motivado

Después de que el ocho veces campeón y tres veces ganador de la temporada, Sébastien Ogier, en su sexta salida de la temporada en el Toyota GR Yaris Rally, se mostrara bastante apático ("Me falta motivación") tras su infortunio con los neumáticos en la cuarta etapa, aún así lanzó un ataque a última hora de la tarde y remontó desde la octava hasta la sexta posición (+ 2:35,9), a 9,1 segundos de su compañero de equipo Takamoto Katsuta. Ogier declaró: "No ha sido el día que queríamos. La buena noticia es que ya está hecho".

El belga Grégoire Munster, que compite con licencia luxemburguesa, ofreció su mejor actuación en el WRC hasta el momento en su segunda salida en el Rally Ford Puma. Se clasificó séptimo (+ 2:39,1), a sólo 20,0 segundos de Teemu Suninen en el Hyundai i20 Rally1.

El liderato del WRC2 fue para el campeón del año pasado Emil Lindholm, quien, sin embargo, ya no puede defender con éxito el título en el Hyundai i20, 35 segundos por delante de Adrien Fourmaux en el Ford Fiesta MKII. También es probable que Andreas Mikkelsen dé por perdido su segundo título del WRC. Perdió más de diez minutos en el Skoda Fabia RS Rally2. El propio Mikkelsen lo sabe: " Perder diez minutos hace imposible puntuar en WRC2. Ahora tenemos que pensar en el Power Stage".

Esapekka Lappi había vuelto a despedirse del rally antes de tiempo con un accidente en la quinta etapa. Tercero en la general, aterrizó vehementemente fuera de la pista allí después de un trompo y destrozó su Hyundai i20 Rally1 de tal manera que era imposible continuar. Sin duda, esto no fue especialmente beneficioso para su futuro con Hyundai tras el regreso de Ott Tänak.

Clasificación tras la 8ª de las 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

