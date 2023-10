Europe centrale/Jour 2 : Coup de théâtre pour Rovanperä

Après huit des 18 épreuves spéciales, le champion en titre avait déjà 36,4 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) et 47,2 secondes sur son coéquipier et rival en titre Elfyn Evans.

Rovanperä était satisfait de sa position de leader : "C'était bien d'être en tête aujourd'hui. J'ai eu un peu de mal à trouver le bon feeling dans la dernière spéciale, peut-être à cause de la pluie".

Alors que le prétendant au titre Kalle Rovanperä était presque détendu au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 pour cimenter sa position de leader, derrière lui, une chaude bataille pour la place d'honneur faisait rage entre son coéquipier et rival pour le titre Elfyn Evans et Thierry Neuville sur la Hyundai i20 Rally1 pour quelques dixièmes de seconde. Après la septième décision, Evans n'avait que deux dixièmes de seconde d'avance sur Neuville, qui était encore en tête jusqu'à la quatrième épreuve. Pour Evans, il s'agit, même si c'est désormais plus théorique, de son premier titre encore possible. Pour Neuville, troisième au classement, seules les victoires comptent. Mais lors de la dernière étape, le vice-champion gallois Evans a perdu un peu de sa superbe et a dû laisser passer Neuville pour une place d'honneur de 10,8 secondes.

Neuville a qualifié sa performance ainsi : "Il pleuvait de plus en plus. J'ai pensé que nous perdions du temps. Peut-être qu'à certains endroits, la route était dégagée. J'étais constamment à la limite, je n'avais presque pas d'adhérence. Aujourd'hui, nous ne pensions pas avoir une route aussi sale et nos réglages étaient trop agressifs dans ces conditions".

Evans a déclaré : "Je m'attendais à ce que la piste soit plus glissante à de nombreux endroits. J'ai eu l'impression que ce n'était pas très bon".

Le double vainqueur de la saison, Ott Tänak (Suède et Chili), a quelque peu perdu du terrain lors de son avant-dernière sortie de route au volant de la Ford Puma Rally1, terminant quatrième à 1 minute 30,4 secondes. "Dans les 5-6 derniers kilomètres, nous n'avions pas de levier de vitesse. Je ne sais pas vraiment pourquoi cela m'arrive. J'ai probablement passé trop de temps à la salle de sport", a expliqué Tänak pour expliquer sa perte de temps.

Ogier peu motivé

Pour son sixième départ de la saison au volant de la Toyota GR Yaris Rally, l'octuple champion et triple vainqueur de la saison Sébastien Ogier, plutôt apathique ("Je manque de motivation") après avoir été malmené par ses pneus dans l'ES4, a lancé une attaque en fin d'après-midi et est passé de la huitième à la sixième place (+ 2:35,9), à 9,1 secondes de son équipier Takamoto Katsuta. Ogier a déclaré : "Ce n'était pas la journée que nous voulions. La bonne nouvelle, c'est que c'est fait maintenant".

Le Belge Grégoire Munster, sous licence luxembourgeoise, a offert sa meilleure prestation en WRC jusqu'à présent pour sa deuxième participation au volant de la Ford Puma Rally. Il s'est classé septième (+ 2:39,1), à seulement 20,0 secondes de Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1).

En WRC2, le champion de l'an dernier Emil Lindholm, qui n'est plus en mesure de défendre son titre au volant de la Hyundai i20, a pris la tête du classement avec 35 secondes d'avance sur Adrien Fourmaux (Ford Fiesta MKII). Andreas Mikkelsen devrait lui aussi faire une croix sur son deuxième titre WRC. Il a perdu plus de dix minutes au volant de sa Skoda Fabia RS Rally2. Mkkelsen le sait lui-même : "Avec cette perte de dix minutes, il est impensable de marquer des points en WRC2. Maintenant, il faut penser à la Power Stage".

Esapekka Lappi avait une fois de plus quitté le rallye prématurément avec un crash dans la cinquième spéciale. Troisième au classement général, il est sorti de la piste avec véhémence et sa Hyundai i20 Rally1 s'est retrouvée dans un tel état qu'il n'a pas pu repartir. Cela n'a pas été très bon pour son avenir chez Hyundai après le retour d'Ott Tänak.

Situation après la 8e des 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Le Zentral Europa Rallye sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : ES1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CET : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 (heure d'Europe centrale), à 22h00 (heure d'Europe centrale).