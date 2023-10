Europa Centrale/Giornata 2: caso chiaro per Rovanperä

Il campione in carica della Toyota GR Yaris Rally1 aveva già 36,4 secondi di vantaggio su Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) e 47,2 secondi sul suo compagno di squadra e rivale per il titolo Elfyn Evans dopo otto delle 18 tappe.

Rovanperä si è detto soddisfatto del suo vantaggio: "È stato bello essere primo oggi. Ho avuto qualche problema a trovare il giusto feeling nell'ultima tappa, forse a causa della pioggia".

Mentre il contendente al titolo Kalle Rovanperä era quasi rilassato mentre cementava la testa della gara con la Toyota GR Yaris Rally1, un acceso duello per gli onori tra il suo compagno di squadra e rivale per il titolo Elfyn Evans e Thierry Neuville con la Hyundai i20 Rally1 infuriava per decimi di secondo dietro di lui. Dopo la settima decisione, Evans aveva solo due decimi di secondo di vantaggio su Neuville, che è rimasto in testa fino alla quarta tappa. Per Evans si tratta del primo titolo, anche se ora è più teorico. Per Neuville, terzo in classifica, contano solo le vittorie. Ma nell'ultima tappa della giornata, il vicecampione gallese Evans ha perso un po' di slancio e ha dovuto lasciare che Neuville lo superasse di 10,8 secondi per aggiudicarsi gli onori.

Neuville ha valutato così la sua prestazione:"Pioveva sempre di più. Pensavo che stessimo perdendo tempo. Forse in alcuni punti la strada era libera. Ero costantemente al limite, non avevo quasi nessuna aderenza. Oggi non pensavamo di avere una strada così sporca e il nostro assetto era troppo aggressivo in queste condizioni".

Evans ha dichiarato: "Mi aspettavo che fosse più scivoloso in molti punti. Non mi è sembrato molto buono".

Ildue volte vincitore della stagione Ott Tänak (Svezia e Cile) è calato un po' nel suo penultimo giro di servizio con la Ford Puma Rally1, finendo quarto, con un ritardo di 1:30,4 minuti. "Negli ultimi 5-6 chilometri non avevamo la leva del cambio. Non so davvero perché mi stia succedendo questo. Probabilmente ho passato troppo tempo in palestra", ha spiegato Tänak a proposito della sua perdita di tempo.

Ogier non molto motivato

Dopo che l'otto volte campione e tre volte vincitore della stagione, Sébastien Ogier, alla sua sesta partenza stagionale con la Toyota GR Yaris Rally, era piuttosto svogliato ("Mi manca la motivazione") dopo la sfortuna degli pneumatici nella quarta tappa, ha comunque lanciato un attacco nel tardo pomeriggio e ha lottato per risalire dall'ottavo al sesto posto (+ 2:35,9), a 9,1 secondi dal suo compagno di squadra Takamoto Katsuta. Ogier ha dichiarato: "Non è stata la giornata che volevamo. La buona notizia è che ormai è fatta".

Il belga Grégoire Munster, che gareggia con una licenza lussemburghese, ha fornito la sua migliore prestazione WRC fino ad ora nella sua seconda uscita al Ford Puma Rally. Si è classificato settimo (+ 2:39,1), a soli 20,0 secondi da Teemu Suninen con la Hyundai i20 Rally1.

La leadership nel WRC2 è andata al campione dello scorso anno Emil Lindholm, che però non ha più i requisiti per difendere con successo il titolo con la Hyundai i20, con 35 secondi di vantaggio su Adrien Fourmaux con la Ford Fiesta MKII. Anche Andreas Mikkelsen rischia di cancellare il suo secondo titolo WRC. Ha perso più di dieci minuti con la Skoda Fabia RS Rally2. Lo stesso Mkkelsen lo sa: "Perdere dieci minuti rende impossibile segnare punti nel WRC2. Ora dobbiamo pensare alla Power Stage".

Esapekka Lappi ha ancora una volta abbandonato il rally in anticipo con un incidente nella quinta tappa. Terzo assoluto, è atterrato violentemente fuori pista dopo un testacoda e ha distrutto la sua Hyundai i20 Rally1 in modo tale da rendere impossibile il proseguimento. Questo non ha certo giovato al suo futuro con Hyundai dopo il ritorno di Ott Tänak.

Classifica dopo l'8° di 18 tappe Pos. Squadra/Nato/Veicolo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.