Europa Central/Dia 2: O caso de Rovanperä é claro

O candidato ao título Kalle Rovanperä assegurou claramente a liderança após a primeira etapa do novo Rali da Europa Central, a penúltima paragem da época no Campeonato do Mundo.

O campeão em título, com o Toyota GR Yaris Rally1, já tinha 36,4 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) e 47,2 segundos sobre o seu companheiro de equipa e rival pelo título, Elfyn Evans, após oito das 18 etapas.

Rovanperä estava satisfeito com a sua liderança: "Foi bom ser o primeiro hoje. Tive um pouco de dificuldade em encontrar a sensação certa na última etapa, talvez por causa da chuva."

Enquanto o candidato ao título Kalle Rovanperä estava quase relaxado enquanto cimentava a liderança no Toyota GR Yaris Rally1, um duelo quente pelas honras entre o seu colega de equipa e rival ao título Elfyn Evans e Thierry Neuville no Hyundai i20 Rally1 travou durante décimos de segundo atrás dele. Após a sétima decisão, Evans tinha apenas dois décimos de segundo de vantagem sobre Neuville, que continuava na frente até à quarta etapa. Para Evans, o que está em causa é o seu primeiro título, mesmo que este seja agora mais teórico. Para Neuville, que é terceiro na classificação, só as vitórias contam. Mas, na última etapa do dia, o vice-campeão galês Evans perdeu um pouco de força e teve de deixar Neuville ultrapassá-lo por 10,8 segundos para ficar com as honras.

Neuville classificou o seu desempenho da seguinte forma:"Estava a chover cada vez mais. Pensei que estávamos a perder tempo. Talvez em alguns sítios a estrada estivesse livre. Estava constantemente no limite, quase não tinha aderência. Hoje não pensámos que teríamos uma estrada tão suja e a nossa configuração foi demasiado agressiva nestas condições."

Evans disse: "Esperava que estivesse mais escorregadia em muitos sítios. Não achei que estivesse muito bom."

Obicampeão da época Ott Tänak (Suécia e Chile) desceu um pouco na sua penúltima prova de serviço no Ford Puma Rally1, terminando em quarto lugar, com 1:30.4 minutos de atraso."Nos últimos 5-6 quilómetros não tínhamos alavanca de velocidades. Não sei bem porque é que isto me está a acontecer. Provavelmente passei demasiado tempo no ginásio", explicou Tänak sobre a sua perda de tempo

Ogier não está muito motivado

Depois de o octacampeão e tricampeão da época, Sébastien Ogier, na sua sexta partida da época com o Toyota GR Yaris Rally, se ter mostrado pouco motivado ("Falta-me motivação") após o infortúnio com os pneus na quarta etapa, lançou um ataque ao final da tarde e subiu do oitavo para o sexto lugar (+ 2:35,9), 9,1 segundos atrás do seu companheiro de equipa Takamoto Katsuta. Ogier afirmou: "Não foi o dia que queríamos. A boa notícia é que agora já está feito".

O belga Grégoire Munster, a competir com uma licença luxemburguesa, teve o seu melhor desempenho no WRC até agora na sua segunda participação no Ford Puma Rally. Ficou em sétimo lugar (+ 2:39,1), a apenas 20,0 segundos de Teemu Suninen no Hyundai i20 Rally1.

A liderança no WRC2 foi para o campeão do ano passado, Emil Lindholm, que, no entanto, já não é elegível para uma defesa bem sucedida do título no Hyundai i20, 35 segundos à frente de Adrien Fourmaux no Ford Fiesta MKII. Andreas Mikkelsen também é suscetível de perder o seu segundo título do WRC. Perdeu mais de dez minutos no Skoda Fabia RS Rally2. O próprio Mkkelsen sabe disso: "Perder dez minutos torna impossível marcar pontos no WRC2. Agora temos de pensar na Power Stage".

Esapekka Lappi voltou a abandonar precocemente o rali com um despiste na quinta etapa. Terceiro na geral, ele aterrou veementemente fora da pista após uma volta e destruiu o seu Hyundai i20 Rally1 de tal forma que era impossível continuar. Este facto não foi particularmente benéfico para o seu futuro com a Hyundai após o regresso de Ott Tänak.

Classificação após 8ª de 18 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Ligação para o Rali da Europa Central

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.