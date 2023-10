Europa Central: Rovanperä, aspirante al título, deja huella

Toda la información sobre el rally y las entradas para las etapas del sábado y el domingo están disponibles en centraleuropeanrally.eu.

Condiciones cambiantes, pistas desafiantes, automovilismo emocionante: la segunda jornada del Rally de Europa Central ( 26-29 de octubre) ofreció todo lo que un corazón de rally puede desear. En las seis especiales de la República Checa, parcialmente empapadas por la lluvia, el líder del campeonato Kalle Rovanperä (Toyota) se benefició del hecho de ser el primer participante en encontrar una pista limpia. Por la mañana, el finlandés se impuso a Thierry Neuville (B, Hyundai), que había tomado la delantera el día anterior, y acabó llevándose la victoria de etapa.

Por detrás, Neuville y Elfyn Evans (GB, Toyota) mantuvieron un reñido duelo por el segundo puesto, que finalmente se decantó a favor del belga. El sábado, el WRC continúa en seis etapas en Alemania y Austria con un total de 111,5 kilómetros a todo gas. Los que quieran vivir en directo la lucha de los ases del WRC pueden comprar entradas para las especiales individuales (25 euros cada una / etapa) directamente in situ o en el aparcamiento de servicio de Passau. Un punto importante para los aficionados será también el Peilstein austriaco, con una amplia zona para espectadores y muchas atracciones. Encontrará información para los visitantes y noticias sobre el Rally de Europa Central en Internet, en centraleuropeanrally.eu.

Por detrás de Rovanperä, los siguientes equipos se encontraron con un terreno cada vez más resbaladizo, lo que convirtió la conducción por las estrechas y a menudo boscosas pistas en un asunto angustioso. El as de Hyundai, Esapekka Lappi (FIN), no se dejó impresionar por ello en un principio, y marcó el segundo mejor tiempo por detrás de Rovanperä en dos ocasiones al principio del día. En la tercera etapa del día, Lappi se quedó tirado tras un accidente con el tren trasero desgarrado, por lo que Evans y Neuville tuvieron que perseguir al máximo aspirante al título. Sin embargo, Lappi no dejó que le quitaran la mantequilla del pan en las tres etapas restantes y finalmente llegó al parque de servicio de Passau como líder de la general con una ventaja de 36,4 segundos.

"Ha sido realmente superdifícil", resumió Rovanperä las condiciones de la pista. "Pero el tiempo ha estado excepcionalmente de nuestro lado esta vez, ya que los primeros arrancaban cada vez con unas condiciones de pista bastante limpias. Estamos muy contentos con nuestro día".

En las etapas de la tarde, la atención se centró en última instancia más en el duelo entre Evans y Neuville por el segundo puesto, en el que los dos estuvieron separados a veces por sólo fracciones de segundo y que el piloto de Hyundai decidió finalmente a su favor en la última especial del día. "Al final empezó a llover más fuerte otra vez y de hecho pensé que perderíamos tiempo", relató el belga. "Pero puede que la lluvia haya limpiado un poco la pista en algunos lugares. De todas formas, ha sido un pilotaje permanente en el punto conflictivo".

El WRC continuó emocionando a los aficionados con una gran acción en el segundo día del Rallye de Europa Central y atrajo a muchos aficionados a las escénicas y deportivas especiales a pesar de las cambiantes condiciones meteorológicas. A veces, sin embargo, los aficionados estaban demasiado eufóricos, por lo que algunos espectadores descuidados, que no abandonaron las zonas de seguridad, provocaron el abandono de la primera etapa de la tarde después de seis participantes.

Dramas en el WRC2

Entre las víctimas de las traicioneras condiciones de la superficie resbaladiza se encontraban los dos líderes del WRC2: El equipo francés Citroën Yohan Rossel / Arnaud Dunan, que ocupaban la primera posición después del jueves, provocaron una interrupción con un accidente en la SS3 y abandonaron. Una especial más tarde, Andreas Mikkelsen (N, Škoda), que había heredado el primer puesto, sufrió un accidente. Pudo continuar con su Fabia RS, pero se vio frenado por un amortiguador defectuoso durante el resto del día. Como resultado, el sueco Emil Lindholm (Hyundai) pasó a liderar la categoría WRC2, manteniendo la ventaja en un duelo con el héroe local checo Erik Cais (Škoda Fabia RS).

Programa del sábado con etapa real

El sábado, la acción del Rallye de Europa Central se trasladará a la región fronteriza entre Alemania y Austria. Además de las zonas de espectadores en las etapas especiales, habrá dos grandes puntos de contacto para los visitantes: el día empezará y terminará en el parque de servicios de Passau, donde también tendrá lugar el servicio de mediodía, y la arena cubierta para aficionados del Dreiländerhalle ofrecerá información, entretenimiento y música en directo. En Peilstein (Austria) también habrá una gran zona para aficionados con numerosas atracciones. La acción deportiva se desarrollará en tres atractivas etapas, entre las que destacará la etapa "Mühltal", que finaliza en Peilstein: con una longitud de 27,83 km, esta especial, que se recorrerá por la mañana y por la tarde, es la etapa más larga del fin de semana y posiblemente sea la etapa en la que se tomen las decisiones deportivas preliminares. (CER)

Clasificación tras la 8ª de las 18 especiales Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Enlace al Rally de Europa Central

El Rally de Europa Central en ServusTV:

Jueves, 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*.

Sábado, 28.10.2023

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Bosque Bávaro 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Cambio a horario normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* Se requiere un buen conocimiento de inglés

Rally de Europa Central en Red Bull TV

Red Bull TV también acompañará el Rally de Europa Central, la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la República Checa, Austria y Alemania (26-29 de octubre de 2023), con retransmisiones en directo. A las 22:00 CEST del viernes (27 de octubre), sábado (28 de octubre) y domingo (29 de octubre), ya se pueden ver los mejores momentos del día respectivo en Red Bull TV.