Europe centrale : Rovanperä, candidat au titre, donne le ton

Toutes les informations sur le rallye et les billets pour les épreuves du samedi et du dimanche sont disponibles sur centraleuropeanrally.eu.

Des conditions changeantes, des parcours exigeants, un sport automobile passionnant : la deuxième journée du Central Europa Rallye ( 26-29 octobre) a offert tout ce que le cœur des rallyes peut désirer. Sur les six épreuves spéciales en République tchèque, parfois sous la pluie, le leader du championnat, Kalle Rovanperä (Toyota), a profité d'être le premier à prendre le départ sur une piste propre. Le Finlandais a pris le meilleur sur Thierry Neuville (B, Hyundai), qui avait pris la tête la veille, et a remporté la victoire ce matin.

Derrière lui, Neuville et Elfyn Evans (GB, Toyota) se sont livrés à un duel serré pour la deuxième place, qui a finalement tourné à l'avantage du Belge. Samedi, les WRC se poursuivront sur six spéciales en Allemagne et en Autriche, pour un total de 111,5 kilomètres à fond. Ceux qui souhaitent assister en direct à la bataille entre les as du WRC peuvent acheter des billets pour les différentes épreuves spéciales (25 euros par épreuve) directement sur place ou au parc d'assistance de Passau. Le site autrichien de Peilstein, avec sa grande zone de spectateurs et ses nombreuses attractions, sera un important point de ralliement pour les fans. Des informations pour les visiteurs et des nouvelles concernant le Zentral Europa Rallye sont disponibles sur Internet à l'adresse centraleuropeanrally.eu.

Après Rovanperä, les équipes suivantes ont trouvé un terrain de plus en plus glissant, ce qui a rendu la conduite sur les routes étroites et souvent boisées très éprouvante pour les nerfs. Esapekka Lappi (FIN), l'as de Hyundai, n'a pas été impressionné et a réalisé deux fois le deuxième meilleur temps derrière Rovanperä au début de la journée. Mais dans la troisième spéciale du jour, Lappi a été victime d'un accident avec l'arrière du véhicule arraché, laissant Evans et Neuville poursuivre le candidat au titre le plus en vue. Mais ce dernier ne s'est pas laissé démonter dans les trois spéciales restantes et est finalement arrivé au parc d'assistance de Passau en tête du classement général avec 36,4 secondes d'avance.

"C'était vraiment super tricky", a résumé Rovanperä à propos des conditions de piste. "Mais cette fois, pour une fois, la météo était de notre côté en tant que premiers à chaque fois à prendre le départ, avec des conditions de piste assez propres. Nous sommes très satisfaits de notre journée".

Dans les spéciales de l'après-midi, l'accent a été mis sur le duel entre Evans et Neuville pour la deuxième place, qui les a parfois séparés d'une fraction de seconde et que le pilote Hyundai a finalement remporté dans la dernière spéciale du jour. "La pluie s'est intensifiée à la fin et je pensais que nous allions perdre du temps", a déclaré le Belge. "Mais peut-être que la pluie a un peu nettoyé la piste à certains endroits. En tout cas, c'était une conduite en permanence à la limite de l'adhérence".

Le WRC a également enthousiasmé les fans lors de la deuxième journée du Zentral Europa Rallye avec une action formidable et a attiré de très nombreux fans sur les spéciales au paysage et à l'aspect sportif attrayants, malgré un temps changeant. Mais ceux-ci se sont parfois montrés trop euphoriques, si bien que quelques spectateurs imprudents, qui ne se sont pas éloignés des zones de sécurité, ont provoqué l'interruption de la première spéciale de l'après-midi après six participants.

Drames dans la WRC2

Les deux leaders du WRC2 ont été les victimes des conditions piégeuses sur un sol glissant : l'équipage Citroën français Yohan Rossel / Arnaud Dunan, qui occupait la première place après la journée de jeudi, a provoqué une interruption et une sortie de route dans l'ES3. Une épreuve spéciale plus tard, c'est Andreas Mikkelsen (N, Škoda) qui a hérité de la première place. Il a certes pu continuer à rouler avec sa Fabia RS, mais il a été freiné pour le reste de la journée par un amortisseur défectueux. C'est donc le Suédois Emil Lindholm (Hyundai) qui a ensuite pris la tête du peloton WRC2, en duel avec le héros local tchèque Erik Cais (Škoda Fabia RS).

Programme du samedi avec l'épreuve reine

Le samedi, l'action du Zentral Europa Rallye se déplacera vers la région frontalière entre l'Allemagne et l'Autriche. Outre les zones de spectateurs situées près des spéciales, les visiteurs pourront se rendre à deux endroits principaux : le parc d'assistance de Passau, où débutera et se terminera la journée et où aura lieu l'assistance de midi, et la Fanarena couverte dans la Dreiländerhalle, où ils pourront s'informer, se divertir et écouter de la musique en direct. Une grande fan zone avec de nombreuses attractions est également installée à Peilstein, en Autriche. L'action sportive se déroulera sur trois parcours attrayants, parmi lesquels se distingue la spéciale de "Mühltal", qui se termine à Peilstein : cette spéciale, disputée le matin et l'après-midi, est la plus longue du week-end avec 27,83 km de parcours, et c'est peut-être là que les décisions sportives préliminaires pourraient tomber. (CER)

Situation après la 8e des 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Lien vers le Rallye d'Europe centrale

Le Zentral Europa Rallye sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : ES1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CEST : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 CET, à 22h00 CEST.