Europa centrale: il contendente al titolo Rovanperä lascia il segno

Kalle Rovanperä (Toyota) è in testa al Rally dell'Europa Centrale, penultima prova del Campionato del Mondo Rally (WRC), sabato con grandi fan zone a Passau (Dreiländerhalle) e Peilstein, in Austria.

Tutte le informazioni sul rally e i biglietti per le tappe di sabato e domenica sono disponibili su centraleuropeanrally.eu.

Condizioni mutevoli, tracciati impegnativi, sport motoristici emozionanti: la seconda giornata del Central European Rally ( 26-29 ottobre) ha offerto tutto ciò che un cuore da rally può desiderare. Sulle sei prove speciali in parte bagnate dalla pioggia nella Repubblica Ceca, il leader del campionato Kalle Rovanperä (Toyota) ha beneficiato del fatto di essere stato il primo a partire e di aver trovato una pista pulita. In mattinata, il finlandese ha messo a segno una prestazione convincente per superare Thierry Neuville (B, Hyundai), che aveva preso il comando il giorno prima, e alla fine ha portato a casa la vittoria di tappa.

Dietro di lui, Neuville ed Elfyn Evans (GB, Toyota) hanno combattuto un serrato duello per il secondo posto, che alla fine si è concluso a favore del belga. Sabato, il WRC prosegue con sei tappe in Germania e Austria per un totale di 111,5 chilometri a pieno regime. Chi vuole vivere dal vivo la lotta degli assi del WRC può acquistare i biglietti per le singole prove speciali (25 euro a tappa) direttamente sul posto o presso il parco assistenza di Passau. Un importante punto di riferimento per i fan sarà anche l'austriaca Peilstein, con un'ampia area per gli spettatori e molte attrazioni. Informazioni per i visitatori e notizie sul Rally dell'Europa Centrale sono disponibili su Internet all'indirizzo centraleuropeanrally.eu.

Dietro a Rovanperä, i seguenti equipaggi hanno trovato un terreno sempre più scivoloso, che ha reso la guida sui percorsi stretti e spesso boscosi un affare snervante. L'asso della Hyundai Esapekka Lappi (FIN) non è stato inizialmente impressionato da questa situazione, facendo segnare per due volte il secondo tempo dietro a Rovanperä all'inizio della giornata. Nella terza tappa della giornata, Lappi è rimasto a piedi dopo un incidente con la parte posteriore strappata, cosicché Evans e Neuville hanno dovuto inseguire il candidato più caldo al titolo. Tuttavia, Lappi non ha lasciato che gli venisse tolto il burro dalle tre tappe rimanenti e alla fine è arrivato al parco assistenza di Passau come leader della classifica generale con un vantaggio di 36,4 secondi.

"È stato davvero molto difficile", ha detto Rovanperä riassumendo le condizioni della pista. "Ma il tempo è stato eccezionalmente dalla nostra parte questa volta, dato che i primi a partire sono stati sempre in condizioni di pista abbastanza pulita. Siamo molto soddisfatti della nostra giornata".

Nelle tappe pomeridiane, l'attenzione si è concentrata maggiormente sul duello tra Evans e Neuville per il secondo posto, in cui i due sono stati separati a volte solo da frazioni di secondo e che il pilota della Hyundai ha infine deciso a suo favore nell'ultima prova speciale della giornata. "Alla fine ha ricominciato a piovere più forte e ho pensato che avremmo perso tempo", ha detto il belga. "Ma forse la pioggia ha lavato un po' la pista in alcuni punti. In ogni caso, è stata una guida permanente al punto di non ritorno".

Il WRC ha continuato a entusiasmare i fan con una grande azione nella seconda giornata del Central Europe Rally e ha attirato molti appassionati sulle prove speciali panoramiche e sportive, nonostante le condizioni meteorologiche variabili. A volte, però, i fan erano troppo euforici, tanto che alcuni spettatori sbadati, che non hanno lasciato le aree di sicurezza, hanno causato l'abbandono della prima tappa pomeridiana dopo sei partecipanti.

Drammi nel WRC2

Tra le vittime delle condizioni insidiose del fondo scivoloso ci sono stati i due leader del WRC2: il team francese Citroën Yohan Rossel / Arnaud Dunan, che si trovava al primo posto dopo il giovedì, ha causato un'interruzione con un incidente sulla SS3 e si è ritirato. Una prova speciale dopo, Andreas Mikkelsen (N, Škoda), che aveva ereditato il primo posto, è stato colpito. Ha potuto continuare con la sua Fabia RS, ma è stato rallentato da un ammortizzatore difettoso per il resto della giornata. Di conseguenza, lo svedese Emil Lindholm (Hyundai) ha guidato il gruppo WRC2, avendo la meglio in un duello con l'eroe locale ceco Erik Cais (Škoda Fabia RS).

Programma del sabato con la tappa reale

Sabato, l'azione del Central Europe Rally si sposterà nella regione di confine tra Germania e Austria. Oltre alle zone riservate agli spettatori sulle prove speciali, ci saranno due grandi punti di contatto per i visitatori: la giornata inizierà e terminerà al parco assistenza di Passau, dove si svolgerà anche il servizio di mezzogiorno, e l'arena coperta per i fan nella Dreiländerhalle offrirà informazioni, intrattenimento e musica dal vivo. Anche a Peilstein, in Austria, è prevista una grande area per i tifosi con numerose attrazioni. L'azione sportiva si svolgerà su tre interessanti tappe, tra le quali spicca la tappa "Mühltal", che termina a Peilstein: con una lunghezza di 27,83 km, questa prova speciale, che sarà percorsa al mattino e al pomeriggio, è la più lunga del fine settimana e potrebbe essere la tappa in cui verranno prese le decisioni sportive preliminari. (CER)

Classifica dopo l'8a delle 18 prove speciali Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Link al Rally dell'Europa Centrale

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.