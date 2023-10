Europa Central: O candidato ao título Rovanperä deixa a sua marca

Kalle Rovanperä (Toyota) assume a liderança do Rali da Europa Central, a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), no sábado, com grandes zonas de fãs em Passau (Dreiländerhalle) e Peilstein, na Áustria.

Todas as informações sobre o rali e os bilhetes para as etapas de sábado e domingo estão disponíveis em centraleuropeanrally.eu.

Condições variáveis, pistas desafiantes, desporto motorizado emocionante: o segundo dia do Rali da Europa Central ( 26-29 de outubro) ofereceu tudo o que um coração de rali poderia desejar. Nas seis etapas especiais, parcialmente encharcadas de chuva na República Checa, o líder do campeonato Kalle Rovanperä (Toyota) beneficiou do facto de ter sido o primeiro piloto a encontrar uma pista limpa. Durante a manhã, o finlandês teve uma atuação dominante para ultrapassar Thierry Neuville (B, Hyundai), que tinha assumido a liderança no dia anterior, e acabou por vencer a etapa.

Atrás dele, Neuville e Elfyn Evans (GB, Toyota) travaram um duelo renhido pelo segundo lugar, que acabou por favorecer o belga. No sábado, o WRC prossegue em seis etapas na Alemanha e na Áustria, com um total de 111,5 quilómetros. Os que quiserem assistir ao vivo à luta dos ases do WRC podem comprar bilhetes para as etapas especiais (25 euros cada etapa) diretamente no local ou no parque de assistência em Passau. Um importante ponto de encontro dos fãs será também o Peilstein austríaco, com uma grande área para espectadores e muitas atracções. Informações para os visitantes e notícias sobre o Rali da Europa Central podem ser encontradas na Internet em centraleuropeanrally.eu.

Atrás de Rovanperä, as seguintes equipas encontraram um terreno cada vez mais escorregadio, o que tornou a condução nas pistas estreitas e muitas vezes arborizadas uma tarefa enervante. O astro da Hyundai, Esapekka Lappi (FIN), não se deixou impressionar por este facto, estabelecendo o segundo tempo mais rápido atrás de Rovanperä por duas vezes no início do dia. Na terceira etapa do dia, Lappi ficou preso depois de um acidente com a traseira rasgada, o que fez com que Evans e Neuville tivessem de perseguir o mais forte candidato ao título. No entanto, Lappi não deixou que lhe tirassem a manteiga do pão nas três etapas restantes e finalmente chegou ao parque de assistência em Passau como líder da geral com uma vantagem de 36,4 segundos.

"Foi realmente muito complicado", resumiu Rovanperä sobre as condições da pista. "Mas, desta vez, o tempo esteve excecionalmente do nosso lado, uma vez que os primeiros pilotos sempre tiveram condições de pista bastante limpas. Estamos muito satisfeitos com o nosso dia".

Nas etapas da tarde, as atenções centraram-se mais no duelo entre Evans e Neuville pelo segundo lugar, em que os dois estiveram por vezes separados por apenas fracções de segundo e que o piloto da Hyundai acabou por decidir a seu favor na última etapa especial do dia. "No final começou a chover mais forte de novo e pensei mesmo que íamos perder tempo", contou o belga. "Mas talvez a chuva tenha limpado um pouco a pista em alguns sítios. De qualquer forma, foi uma condução permanente no ponto de paragem."

O WRC continuou a entusiasmar os adeptos com grande ação no segundo dia do Rali da Europa Central e atraiu muitos fãs para as provas especiais cénicas e desportivas, apesar das condições meteorológicas variáveis. No entanto, por vezes, os fãs estavam demasiado eufóricos, de tal forma que alguns espectadores descuidados, que não saíram das áreas de segurança, fizeram com que a primeira etapa da tarde fosse abandonada após seis participantes.

Dramas no WRC2

Entre as vítimas das condições traiçoeiras da superfície escorregadia estavam os dois líderes do WRC2: a equipa francesa Citroën Yohan Rossel / Arnaud Dunan, que estava em primeiro lugar na quinta-feira, provocou uma interrupção com um acidente na SS3 e abandonou a prova. Uma especial mais tarde, Andreas Mikkelsen (N, Škoda), que tinha herdado o primeiro lugar, foi atingido. Conseguiu continuar com o seu Fabia RS, mas foi prejudicado por um amortecedor defeituoso durante o resto do dia. Como resultado, o sueco Emil Lindholm (Hyundai) liderou o pelotão WRC2, mantendo a vantagem num duelo com o herói local checo Erik Cais (Škoda Fabia RS).

Programa de sábado com etapa real

No sábado, a ação do Rali da Europa Central vai deslocar-se para a região fronteiriça entre a Alemanha e a Áustria. Para além das zonas de espectadores nas etapas especiais, haverá dois grandes pontos de contacto para os visitantes: o dia começará e terminará no parque de assistência em Passau, onde também se realizará a assistência do meio-dia, e a arena coberta para fãs no Dreiländerhalle oferecerá informações, entretenimento e música ao vivo. Em Peilstein, na Áustria, existe também uma grande zona para adeptos com inúmeras atracções. A ação desportiva desenrolar-se-á em três etapas atractivas, entre as quais se destaca a etapa "Mühltal", que termina em Peilstein: com uma extensão de 27,83 km, esta etapa especial, que será percorrida de manhã e à tarde, é a mais longa do fim de semana e poderá, eventualmente, ser a etapa onde serão tomadas as primeiras decisões desportivas. (CER)

Classificação após a 8ª das 18 etapas especiais Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:13:05,1 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 36,4 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 47,2 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:30,4 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:26,8 6 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:35,9 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:39,1 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 2:59,1 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 5:36,3 10 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 6;11,3

Ligação para o Rali da Europa Central

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.