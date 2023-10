Europa Central: Rovanperä consolida su liderato

El nuevo Rallye de Europa Central, que se celebra en la República Checa, Alemania y Austria por primera vez como prueba del WRC en tres países, ha llegado ahora a Baja Austria y Baja Baviera después de la República Checa con la aplicación de nuevos criterios deportivos. En la primera de las seis etapas del día, incluido el doble paso por la etapa real "Mühltal", con 27,15 km la más larga de la nueva ronda del WRC, el aspirante al título Kalle Rovanperä en el Toyota GR Yaris Rally1 se mantuvo claramente en cabeza. El líder del campeonato aventajaba en 35,9 segundos a Thierry Neuville en el Hyundai i20 Rally1 y en 45,1 segundos a su compañero de equipo y rival por el título Elfyn Evans al inicio de la segunda etapa.

Ahora con 23 años, el campeón del mundo más joven de la historia estaba satisfecho con su inicio de la segunda etapa:"Creo que es un comienzo bastante bueno. Hemos sido cuidadosos. Las condiciones son bastante complicadas e intentaremos mantener algo de margen."

Neuville, tercer clasificado del WRC, que ya no tiene opciones de ganar el título, lucha sobre todo por las victorias individuales. "Ha llovido un poco, pero no mucho. He tenido algunos problemas con el comportamiento del coche. En las curvas largas del final, no tenía suficiente confianza para mantener la velocidad. Haremos algunos cambios más para ver si podemos mejorar", explicó el belga del este.

Evans, casi como de costumbre, ve margen de mejora en sí mismo: "En estas condiciones, siempre hay sitios donde puedes hacerlo mejor. En estas condiciones, una vez más es difícil encontrar el compromiso adecuado".

Evans, ganador en Finlandia, tiene poco de qué preocuparse por su rival por detrás Ott Tänak. Ott Tänak, dos veces ganador de la temporada, se encuentra a 52,9 segundos de él, en cuarta posición (+ 1:38.0). Sébastien Ogier le seguía con otro margen de seguridad de 1:00,1 minutos. Ogier, ocho veces campeón y tres por elección, redescubrió su espíritu de lucha en la segunda etapa de su "juego en casa" y subió un puesto hasta la sexta posición (+ 2:38,1).

Ogier, en su sexta salida de la temporada con el Toyota GR, declaró: "Aún no creo que haya sido una súper etapa. Después de varios coches, la carretera se ensucia rápidamente. Esta mañana está un poco mejor, así que intentaremos tener un día mejor que el de ayer".

A sólo tres décimas de segundo de Ogier se situó su compañero de equipo en Toyota, Takamoto Katsuta, que ocupará el lugar de Ogier en el equipo si el francés no toma la salida. A 9,4 segundos de Katsuta en P7 estaba Teemu Suninen en el segundo Hyundai i20 Rally1, 29,0 segundos por delante de Grégoire Munster en su segunda salida en el Ford Puma Rally1.

El mejor equipo alemán es el formado por Armin Kremer y su hija Ella en el Skoda Fabia RS Rally2 en 25ª posición, pero Kremer lidera la Copa Master de la FIA para competidores mayores de 50 años.



Clasificación tras la 9ª de las 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:21:24,6 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 35,6 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 54,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:38,0 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:38,1 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:38,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:47,8 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:16,8 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 6:19,0 10 Cais/Tunnkat (CZ), Škoda + 6:29,8

El Rally de Europa Central en ServusTV:

Jueves, 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*.

Sábado, 28.10.2023

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Cambio a horario normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* Se requiere un buen conocimiento de inglés

Rally de Europa Central en Red Bull TV

Red Bull TV también acompañará el Rally de Europa Central, la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la República Checa, Austria y Alemania (26-29 de octubre de 2023), con retransmisiones en directo. A las 22:00 CEST del viernes (27 de octubre), sábado (28 de octubre) y domingo (29 de octubre), ya se pueden ver los mejores momentos del día respectivo en Red Bull TV.