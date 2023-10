Europe centrale : Rovanperä consolide sa position de leader

Le nouveau Rallye d'Europe centrale, organisé en République tchèque, en Allemagne et en Autriche pour la première fois en tant que manche WRC dans trois pays, a atteint la Basse-Autriche et la Basse-Bavière après la République tchèque avec la mise en œuvre de critères sportifs supplémentaires. Lors de la première des six épreuves spéciales du jour, dont le double passage de la spéciale reine "Mühltal", la plus longue de la nouvelle manche du WRC avec 27,15 km, le candidat au titre Kalle Rovanperä est resté clairement en tête sur sa Toyota GR Yaris Rally1. Au début de la deuxième étape, le leader du championnat comptait 35,9 secondes d'avance sur Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) et 45,1 secondes sur son coéquipier et rival pour le titre Elfyn Evans.

Le plus jeune champion du monde de tous les temps, désormais âgé de 23 ans, était satisfait de son début de deuxième étape : "Je pense que c'est un assez bon début. Nous avons été prudents. Les conditions sont assez compliquées et nous allons essayer de garder une certaine marge de manœuvre".

Neuville, troisième au championnat du monde et qui n'a plus aucune chance de remporter le titre, se bat avant tout pour des victoires individuelles. "Il a plu un peu, mais pas beaucoup. J'ai eu un peu de mal avec le comportement de la voiture. Dans les longs virages à la fin, je n'avais pas assez confiance en moi pour maintenir la vitesse. Nous allons encore faire quelques changements pour voir si nous pouvons nous améliorer", a expliqué le Belge de l'Est.

Evans estime, presque comme toujours, qu'il y a des choses à améliorer chez lui : "Dans ces conditions, il y a toujours des endroits où l'on peut faire mieux. Dans ces conditions, il est encore une fois difficile de trouver le bon compromis".

Evans, vainqueur de la Finlande, n'a guère de soucis à se faire pour son équipier Ott Tänak. Ott Tänak, double vainqueur de la saison, s'est classé quatrième à 52,9 secondes derrière lui (+ 1:38,0). Sébastien Ogier suivait avec une marge de sécurité supplémentaire de 1:00,1. L'octuple champion et triple champion Ogier, Munichois d'adoption, a retrouvé sa combativité lors de la deuxième étape de son "match à domicile" et a gagné une place pour se classer sixième (+ 2:38,1).

Pourson sixième départ de la saison au volant de la Toyota GR, Ogier a déclaré : "Je pense que ce n'était pas encore une super spéciale. Après plusieurs voitures, la route devient vite sale. C'est un peu mieux ce matin, alors nous allons essayer de faire une meilleure journée qu'hier".

A seulement trois dixièmes de seconde d'Ogier, son équipier chez Toyota, Takamoto Katsuta, a pris la place d'Ogier dans l'équipe si le Français ne prenait pas le départ. Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1) a pris la 7e place à 9,4 secondes de Katsuta et Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) à 29,0 secondes.

Le meilleur équipage allemand est Armin Kremer et sa fille Ella (Skoda Fabia RS Rally2), 25e, mais Kremer est en tête de la FIA Master Cup pour les participants de plus de 50 ans.



Situation après la 9e des 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:21:24,6 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 35,6 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 54,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:38,0 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:38,1 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:38,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:47,8 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:16,8 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 6:19,0 10 Cais/Tunnkat (CZ), Škoda + 6:29,8

Lien vers le Zentral Europa Rallye

Le Zentral Europa Rallye sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : WP 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CEST : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 CET, à 22h00 CEST.