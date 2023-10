Europa centrale: Rovanperä consolida il suo vantaggio

Il nuovo Rally dell'Europa Centrale, che si svolge per la prima volta in Repubblica Ceca, Germania e Austria come prova del WRC in tre Paesi, dopo la Repubblica Ceca ha raggiunto la Bassa Austria e la Bassa Baviera con l'applicazione di ulteriori criteri sportivi. Nella prima delle sei tappe della giornata, compreso il doppio passaggio della tappa reale "Mühltal", con 27,15 km la più lunga del nuovo round WRC, il contendente al titolo Kalle Rovanperä su Toyota GR Yaris Rally1 è rimasto nettamente in testa. Il leader del campionato aveva 35,9 secondi di vantaggio su Thierry Neuville con la Hyundai i20 Rally1 e 45,1 secondi sul suo compagno di squadra e rivale per il titolo Elfyn Evans all'inizio della seconda tappa.

Oggi 23enne, il più giovane campione del mondo di sempre si è detto soddisfatto dell'inizio della seconda tappa:"Penso che sia una partenza abbastanza buona. Siamo stati prudenti. Le condizioni sono piuttosto complicate e cercheremo di mantenere un certo margine".

Il terzo classificato del WRC, Neuville, che non ha più possibilità di vincere il titolo, sta lottando soprattutto per le vittorie individuali. "Hapiovuto un po', ma non molto. Ho avuto qualche problema con il comportamento della macchina. Nelle curve lunghe alla fine, non avevo abbastanza fiducia per mantenere la velocità. Faremo altre modifiche per vedere se possiamo migliorare", ha spiegato il belga orientale.

Evans, quasi come al solito, vede un margine di miglioramento in se stesso: "In queste condizioni, ci sono sempre punti in cui si può fare meglio. In queste condizioni, è ancora una volta difficile trovare il giusto compromesso".

Il vincitore finlandese Evans ha poco da temere per il suo rivale dietro Ott Tänak. Il due volte vincitore della stagione Ott Tänak si è classificato 52,9 secondi dietro di lui, al quarto posto (+ 1:38.0). Sébastien Ogier lo segue con un ulteriore margine di sicurezza di 1:00,1 minuti. Ogier, otto volte campione e tre volte campione per scelta, ha ritrovato il suo spirito combattivo nella seconda tappa della sua "partita in casa" ed è risalito di un posto fino al sesto (+ 2:38,1).

Ogier, alla sua sesta partenza stagionale con la Toyota GR, ha dichiarato: "Non credo che sia stata ancora una tappa super. Dopo diverse auto, la strada si sporca rapidamente. Stamattina va un po' meglio, quindi cercheremo di avere una giornata migliore di ieri".

A soli tre decimi di secondo da Ogier si è piazzato il suo compagno di squadra alla Toyota, Takamoto Katsuta, che prenderà il posto di Ogier nel team se il francese non dovesse partire. A 9,4 secondi da Katsuta in P7 si è piazzato Teemu Suninen con la seconda Hyundai i20 Rally1, con 29,0 secondi di vantaggio su Grégoire Munster alla sua seconda partenza con la Ford Puma Rally1.

Il miglior team tedesco è quello di Armin Kremer e di sua figlia Ella con la Skoda Fabia RS Rally2 al 25° posto, ma Kremer è in testa alla Master Cup FIA per i concorrenti over 50.



Classifica dopo 9° di 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:21:24,6 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 35,6 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 54,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:38,0 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:38,1 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:38,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:47,8 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:16,8 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 6:19,0 10 Cais/Tunnkat (CZ), Škoda + 6:29,8

Link al Rally dell'Europa Centrale

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.