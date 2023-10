Europa Central: Rovanperä consolida a sua liderança

Kalle Rovanperä consolidou a sua liderança no segundo verdadeiro rali de asfalto do ano no início da segunda etapa do novo Rali da Europa Central, a penúltima ronda do Campeonato do Mundo.

O novo Rali da Europa Central, que se realiza na República Checa, na Alemanha e na Áustria pela primeira vez como ronda do WRC em três países, chegou agora à Baixa Áustria e à Baixa Baviera, depois da República Checa, com a implementação de novos critérios desportivos. Na primeira das seis etapas do dia, incluindo a dupla passagem pela etapa real "Mühltal", com 27,15 km, a mais longa da nova ronda do WRC, o candidato ao título Kalle Rovanperä, no Toyota GR Yaris Rally1, manteve-se claramente na frente. O líder do campeonato tinha 35,9 segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, no Hyundai i20 Rally1, e 45,1 segundos sobre o seu companheiro de equipa e rival ao título, Elfyn Evans, no início da segunda etapa.

Agora com 23 anos, o mais jovem campeão do mundo de sempre estava satisfeito com o seu início na segunda etapa:"Acho que é um bom começo. Temos sido cuidadosos. As condições são bastante complicadas e vamos tentar manter alguma margem."

O terceiro classificado do WRC, Neuville, que já não tem hipóteses de conquistar o título, luta sobretudo por vitórias individuais. "Choveu um pouco, mas não muito. Tive alguns problemas com o comportamento do carro. Nas curvas longas, no final, não tive confiança suficiente para manter a velocidade. Vamos fazer mais algumas alterações para ver se conseguimos melhorar", explicou o belga de Leste.

Evans, quase como de costume, vê espaço para melhorias em si próprio: "Nestas condições, há sempre sítios onde se pode fazer melhor. Nestas condições, é mais uma vez difícil encontrar o compromisso certo".

O vencedor da Finlândia, Evans, não tem muito com que se preocupar com o seu rival atrás de Ott Tänak. O bicampeão da época, Ott Tänak, ficou a 52,9 segundos dele, em quarto lugar (+ 1:38,0). Sébastien Ogier segue-o com uma margem de segurança adicional de 1:00,1 minutos. Ogier, oito vezes campeão e tricampeão por opção, reencontrou o seu espírito de luta na segunda etapa do seu "jogo em casa" e melhorou um lugar, passando a ocupar a sexta posição (+ 2:38,1).

Ogier, na sua sexta partida da temporada com o Toyota GR, disse: "Acho que ainda não foi uma super etapa. Depois de vários carros, a estrada fica suja rapidamente. Está um pouco melhor esta manhã, por isso vamos tentar ter um dia melhor do que ontem."

Apenas três décimos de segundo atrás de Ogier estava o seu companheiro de equipa na Toyota, Takamoto Katsuta, que tomará o lugar de Ogier na equipa se o francês não largar. 9,4 segundos atrás de Katsuta, na P7, está Teemu Suninen no segundo Hyundai i20 Rally1, 29,0 segundos à frente de Grégoire Munster na sua segunda partida no Ford Puma Rally1.

A melhor equipa alemã é Armin Kremer e a sua filha Ella no Skoda Fabia RS Rally2, em 25º lugar, mas Kremer lidera a FIA Master Cup para concorrentes com mais de 50 anos.



Classificação após 9 de 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota 1:21:24,6 2 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai + 35,6 3 Evans/Martin (GB), Toyota + 54,1 4 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:38,0 5 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:38,1 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:38,4 7 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:47,8 8 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:16,8 9 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 6:19,0 10 Cais/Tunnkat (CZ), Škoda + 6:29,8

Ligação para o Rali da Europa Central

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: Etapa 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.