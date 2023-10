Europe centrale : défaillance d'Evans, Rovanperä quasi champion

La onzième spéciale humide "Bayerischer Wald", première décision du nouveau Rallye d'Europe centrale sur le sol allemand, a fait pencher la balance dans la course au titre entre les deux pilotes Toyota Kalle Rovanperä et Elfyn Evans, en faveur du tenant du titre et au détriment d'Evans. Le Gallois a glissé de la piste mouillée dans une ferme au volant de sa Toyota GR Yaris Rally1, alors qu'il était en P3, et a percuté une grange. La Yaris a été tellement endommagée qu'Evans a dû abandonner et mettre une nouvelle fois un terme à son premier titre mondial encore possible. Rovanperä, qui comptait 31 points d'avance sur Evans au classement des pilotes avant le Rallye d'Europe centrale, avait donc quasiment bouclé son deuxième titre.

Mais Rovanperä n'a pas été épargné lors de la deuxième étape. Dans la dixième spéciale, la deuxième des six décisions du samedi, il a fait un tête-à-queue et son avance sur Thierry Neuville (Hyundai i 20 Rally1) a fondu à 10,9 secondes. Dans l'épreuve suivante, la décision fatale d'Evans, il a de nouveau perdu 22 secondes sur Neuville, qui a repris la tête avec 11,1 secondes d'avance sur Rovanperä.

Rovanperä a déclaré : "J'ai vu la malchance d'Elfyn. Pourquoi voudrais-je prendre plus de risques. Je suis désolé pour Elfyn et Scott Martin. C'était très compliqué là-bas. Maintenant, notre objectif est différent. Nous allons essayer de terminer le rallye avec de bons points".

Neuville, qui avait déjà mené jusqu'à la quatrième spéciale, a déclaré : "Je suis désolé pour Evans. Ses chances de titre viennent de disparaître. Je pense que cette spéciale était sans doute la plus difficile".

L'abandon d'Evans a permis à Ott Tänak (Ford Puma Rally1) de remonter à la troisième place (+ 1:19,6). "C'était une spéciale compliquée pour nous. Nous avons perdu l'hybride dans la spéciale précédente et nous avions un pneu tendre, donc ce n'était pas facile".

Pour son sixième départ de la saison au volant de la Toyota GR Yaris Rally, Sébastien, triple vainqueur de la saison et huit fois champion, est désormais en quatrième position (+ 2:16,3). "Ici, il y a beaucoup de saleté sur la piste Nous ne sommes pas dans une bataille, donc il n'y a pas de raison de prendre des risques", a noté Ogier.

Derrière lui, Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1) a dépassé Takamoto, le partenaire Toyota d'Ogier, pour la cinquième place (+ 2:33,4), reléguant le Japonais à la sixième place pour 2,3 secondes.

Situation après la 11e des 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:45:45,3 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 11,1 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:19,6 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:26,3 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:33,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:35,7 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:04,1 8 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 7:24,3 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 7:31,9 10 Camin/Roche (F), Skoda + 7:40,6

Lien vers le Zentral Europa Rallye

Le Zentral Europa Rallye sur ServusTV :

Jeudi 26.10.2023 :

14h00 CEST : ES1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*.

18h00 CEST : WP 2 = Circuit de Klatovy (8,92 km)*.

Samedi 28.10.2023 :

11:00 CEST : WP 11 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 1 (= 11,88 km)*.

18h00 CEST : ES 14 = Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2 (= 11,88 km)*.

Dimanche 29.10.2023 (passage à l'heure normale) :

09:30 CET : WP 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*.

12:00 heures CET : WP 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* bonne connaissance de l'anglais nécessaire

Rallye d'Europe centrale sur Red Bull TV

Red Bull TV suivra également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des flux en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de chaque journée à 22h00 (heure d'Europe centrale).