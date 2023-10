Europa centrale: bocciato Evans, Rovanperä quasi campione

La bagnata undicesima tappa "Foresta Bavarese", prima decisione del nuovo Rally dell'Europa Centrale in terra tedesca, ha portato un'importante decisione preliminare nella corsa al titolo tra i due piloti Toyota Kalle Rovanperä ed Elfyn Evans a favore del campione in carica e contro Evans. Il gallese è scivolato fuori dalla pista bagnata in una zona residenziale con la sua Toyota GR Yaris Rally1 in P3 e ha urtato un fienile, danneggiando così gravemente la Yaris che Evans si è dovuto ritirare, mettendo a tacere ancora una volta il suo possibile primo titolo WRC. In questo modo Rovanperä, che prima del Central Europe Rally aveva 31 punti di vantaggio su Evans nella classifica piloti, ha praticamente conquistato il suo secondo titolo.

Ma Rovanperä non è rimasto indenne nella seconda tappa. Nella decima tappa, la seconda delle sei decise sabato, è andato in testacoda e il suo vantaggio su Thierry Neuville con la Hyundai i 20 Rally1 si è ridotto a 10,9 secondi. Nella tappa successiva, la fatidica decisione di Evans, ha perso di nuovo 22 secondi nei confronti di Neuville, che ora ha ripreso il comando con 11,1 secondi di vantaggio su Rovanperä.

Rovanperä ha spiegato: "Ho visto la sfortuna di Elfyn. Perché avrei voluto correre altri rischi. Mi dispiace per Elfyn e Scott Martin. È stato molto complicato. Ora il nostro obiettivo è diverso. Cercheremo di finire il rally con dei buoni punti".

Neuville, che era già in testa fino alla quarta tappa, ha dichiarato: "Mi dispiace per Evans. Le sue possibilità di titolo sono svanite. Credo che questa tappa sia stata probabilmente la più difficile".

Il ritiro di Evans ha fatto salire Ott Tänak su Ford Puma Rally1 al terzo posto (+ 1:19,6)."È stata una tappa complicata per noi. Abbiamo perso l'ibrido nella tappa precedente e avevamo uno pneumatico morbido, quindi non è stato facile".

Il tre volte vincitore della stagione e otto volte campione Sebastien è ora quarto (+ 2:16,3) alla sua sesta partenza stagionale con la Toyota GR Yaris Rally. " Non siamo in una battaglia, quindi non c'è motivo di prendere rischi", ha detto Ogier.

Dietro di lui, Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1) ha superato il compagno di Ogier alla Toyota Takamoto per il quinto posto (+ 2:33.4), spingendo il giapponese di 2,3 secondi al sesto posto.

Classifica dopo l'11° di 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:45:45,3 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 11,1 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:19,6 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:26,3 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:33,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:35,7 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:04,1 8 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 7:24,3 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 7:31,9 10 Camin/Roche (F), Skoda + 7:40,6

Link al Rally dell'Europa Centrale

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.