Europa Central: Evans fracassado, Rovanperä quase campeão

No Rali da Europa Central, a penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), o piloto da Toyota, Kalle Rovanperä, assegurou virtualmente o seu segundo título consecutivo, após o abandono do seu único rival Elfyn Evans.

A molhada décima primeira etapa "Floresta da Baviera", a primeira decisão do novo Rali da Europa Central em solo alemão, trouxe uma importante decisão preliminar na corrida pelo título entre os dois pilotos da Toyota, Kalle Rovanperä e Elfyn Evans, a favor do atual campeão e contra Evans. O galês deslizou para fora da pista molhada numa herdade com o seu Toyota GR Yaris Rally1 em P3 e embateu num celeiro, danificando o Yaris de tal forma que Evans teve de se retirar e, mais uma vez, colocar o seu ainda possível primeiro título do WRC de lado. Isto significava que Rovanperä, que tinha 31 pontos de vantagem sobre Evans na classificação dos pilotos antes do Rali da Europa Central, tinha praticamente assegurado o seu segundo título.

Mas Rovanperä não ficou ileso na segunda etapa. Na décima etapa, a segunda de seis decisões no sábado, ele rodou e a sua vantagem sobre Thierry Neuville no Hyundai i 20 Rally1 diminuiu para 10,9 segundos. Na etapa seguinte, a fatídica decisão de Evans, voltou a perder 22 segundos para Neuville, que recuperou a liderança com 11,1 segundos de vantagem sobre Rovanperä.

Rovanperä explicou: "Vi a má sorte de Elfyn. Porque é que eu havia de querer correr mais riscos. Tenho pena do Elfyn e do Scott Martin. Foi muito complicado lá. Agora o nosso objetivo é diferente. Vamos tentar terminar o rali com bons pontos".

Neuville, que já tinha liderado até à quarta etapa, disse: "Tenho pena do Evans. As suas hipóteses de título acabaram de desaparecer. Acho que esta etapa foi provavelmente a mais difícil".

Com o abandono de Evans, Ott Tänak, no Ford Puma Rally1, subiu para terceiro (+ 1:19,6)."Foi uma etapa complicada para nós. Perdemos o híbrido na etapa anterior e tínhamos um pneu macio, por isso não foi fácil."

O tricampeão da época e octacampeão Sebastien era agora quarto (+ 2:16,3) na sua sexta partida da época com o Toyota GR Yaris Rally. " Não estamos numa batalha, por isso não há razão para correr riscos", observou Ogier.

Atrás de si, Teemu Suninen (Hyundai i20 Rally1) passou o parceiro de Ogier na Toyota, Takamoto, para quinto (+ 2:33.4), empurrando o japonês por 2,3 segundos para sexto.

Classificação após a 11ª das 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 1:45:45,3 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 11,1 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:19,6 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:26,3 5 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:33,4 6 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:35,7 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 3:04,1 8 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 7:24,3 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fieta + 7:31,9 10 Camin/Roche (F), Skoda + 7:40,6

Ligação para o Rali da Europa Central

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: Etapa 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: PE 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também vai acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.