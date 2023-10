Neuville a por la victoria, Rovanperä a por el título

Tercero en la clasificación, Neuville, aliviado de la presión de una victoria por el título, se encamina hacia su segunda victoria de la temporada después de Italia y su 19º triunfo en el WRC en el Rally de Europa Central con el Hyundai i20 Rally1. Rovanperä, en el Toyota GR Yaris Rally1, ha centrado su atención en defender con éxito el título tras la retirada de su compañero de equipo y rival por el título Elfyn Evans.

Ambos van en la dirección correcta. Después de que Rovanperä, líder durante mucho tiempo, le sacara el ritmo, Neuville recuperó el liderato tras liderar hasta la cuarta etapa en la undécima decisión fatal. Al final de la segunda etapa, Neuville llegó a la meta del día en Passau, ciudad de tres ríos, 26,1 segundos por delante de Rovanperä, aspirante al título.

Neuville declaró: "Probablemente ha sido la etapa que más he disfrutado este fin de semana. Me encanta conducir de noche y ha sido divertido. Durante toda la tarde hemos intentado gestionar nuestra ventaja y estoy contento de terminar el día en cabeza del rally. Estamos persiguiendo nuestro objetivo".

El defensor del título, Rovanperä, dijo:"Sólo quería terminar el día con buenas sensaciones. Así que intenté conducir con un poco de precaución. Es bueno llegar al final de este día, ha sido complicado. Creo que han sido las peores condiciones que he tenido sobre asfalto".

En su penúltima salida con el Ford Puma Rally1 de M-Sport, el bicampeón de la temporada Ott Tänak (Suecia y Chile), de vuelta con Hyundai en 2024, subió de nuevo al podio provisional del día con el tercer puesto (+ 1:491). Tänak volvió a tener problemas: "En la etapa anterior perdimos presión hidráulica, así que no teníamos freno de mano. En la primera horquilla nos fuimos hacia atrás y luego en otra horquilla tiré instintivamente del freno de mano y bloqueé las ruedas delanteras. Es un pensamiento estúpido". Se salió brevemente de la pista aún húmeda.

Después de su infortunio con los neumáticos el viernes por la mañana, el nuevo Rallye de Europa Central tenía reservadas unas cuantas pinceladas para el ocho veces campeón Sébastien Ogier en su sexta salida de la temporada en el Toyota GR Yaris Rally1. El tricampeón de la temporada ha remontado hasta la cuarta posición (+ 2:20,2) desde la décima del viernes por la mañana. "Me he sentido como en Gran Bretaña. Estaba increíblemente resbaladizo en algunos tramos. No es muy divertido cuando no tienes agarre y llevas neumáticos lisos", señaló Ogier, que también competirá en la carrera final de Japón.

Por detrás de Ogier se situaron su compañero de Toyota Takamoto (+ 2:47,9), Teemu Suninen (+ 2;58,8 ) en el Hyundai i20 Rally1, Grègoire Munster (+ 3;52,2) en el Ford Puma Rally1 más privado y Pierre-Louis Loubet (+ 9:05,8) en el Ford Puma oficial.

En WRC2, Adrien Fourmaux en P9 (+ 9:12,3) en el Ford Fiesta MKII tomó la delantera por 6,5 segundos al todavía campeón Emil Lindholm en el Hyundai i20N. El tercer puesto en WRC2 (+ 9:39,7) fue para Nicolas Ciamin en el Škoda RS Fabia.

Clasificación tras 14 de 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Coche Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:18;34,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 26,2 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1;49,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:20,2 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:47,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:58,8 7 Munster/Louka (L/B), For + 3:52,2 8 Loubet/Veillas (F), Ford + 9:05,8 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 9:12,3 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 9:18,8

Enlace al Rally de Europa Central

El Rallye de Europa Central en ServusTV:

Jueves, 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*.

Sábado, 28.10.2023

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Bosque Bávaro 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Cambio a horario normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* Se requiere un buen conocimiento de inglés

Rally de Europa Central en Red Bull TV

Red Bull TV también acompañará el Rally de Europa Central, la duodécima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la República Checa, Austria y Alemania (26-29 de octubre de 2023), con retransmisiones en directo. A las 22:00 CEST del viernes (27 de octubre), sábado (28 de octubre) y domingo (29 de octubre), ya se pueden ver los mejores momentos del día respectivo en Red Bull TV.