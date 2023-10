Neuville en route pour la victoire, Rovanperä en route pour le titre

En tête de l'avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes (WRC) au Central Europa Rallye, les leaders Thierry Neuville et Kalle Rovanperä ont des visions différentes quant à leurs objectifs.

Neuville, troisième au classement et libéré de la pression d'un titre, est en route pour sa deuxième victoire de la saison après l'Italie et son 19e triomphe en WRC au Rallye d'Europe Centrale au volant de sa Hyundai i20 Rally1. Rovanperä s'est concentré sur la défense de son titre au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 après l'abandon de son coéquipier et rival pour le titre Elfyn Evans.

La direction est bonne pour les deux. Après que Rovanperä, longtemps en tête, a ralenti le rythme, Neuville, qui avait pris la tête jusqu'à la quatrième spéciale, a repris la tête lors de la onzième décision, qui a été marquée par le destin. A la fin de la deuxième étape, Neuville a atteint l'arrivée du jour à Passau, la ville aux trois fleuves, 26,1 secondes avant Rovanperä, le prétendant au titre.

Neuville a déclaré : "C'est probablement la spéciale que j'ai le plus appréciée ce week-end. J'adore rouler de nuit et c'était amusant. Tout l'après-midi, nous avons essayé de gérer notre avance et je suis heureux de terminer la journée en tête du rallye. Nous poursuivons notre objectif".

Le champion en titre Rovanperä a déclaré : "Je voulais juste finir la journée sur une bonne note. J'ai donc essayé de rouler un peu prudemment. C'est bien d'être à la fin de cette journée, c'était compliqué. Je pense que c'était les pires conditions que j'ai jamais eues sur l'asphalte".

Pour son avant-dernier départ au volant de la Ford Puma Rally1 de M-Sport, le double vainqueur de la saison Ott Tänak (Suède et Chili), de retour chez Hyundai en 2024, a retrouvé une place sur le podium provisoire du jour en terminant troisième (+ 1:491). Tänak a de nouveau fait état de problèmes : "Dans la spéciale précédente, nous avons perdu la pression hydraulique, si bien que nous n'avions plus de frein à main. Dans le premier virage en épingle à cheveux, nous avons reculé, puis dans un autre virage en épingle à cheveux, j'ai instinctivement tiré le frein à main et bloqué les roues avant. C'est une pensée stupide". Il a brièvement glissé de la piste encore humide.

Après sa mésaventure pneumatique du vendredi matin, le nouveau Rallye d'Europe centrale a réservé quelques caresses à l'octuple champion Sébastien Ogier pour son sixième départ de la saison au volant de la Toyota GR Yaris Rally1. Le triple vainqueur de la saison est passé de la dixième place vendredi matin à la quatrième (+ 2:20,2). "J'ai eu l'impression d'être en Grande-Bretagne ! C'était incroyablement glissant par endroits. Ce n'est pas très amusant quand on n'a pas d'adhérence et qu'on roule en slicks", a commenté Ogier, qui participera également à la finale au Japon.

Derrière Ogier, on retrouve son partenaire Toyota Takamoto (+ 2:47,9), Teemu Suninen (+ 2:58,8) sur la Hyundai i20 Rally1, Grègoire Munster (+ 3:52,2) sur la Ford Puma Rally1 plus privée et Pierre-Louis Loubet (+ 9:05,8) sur la Ford Puma officielle.

En WRC2, Adrien Fourmaux, 9e (+ 9:12,3) sur sa Ford Fiesta MKII, a repris la tête à Emil Lindholm (Hyundai i20N), toujours champion, pour 6,5 secondes. Nicolas Ciamin (Škoda RS Fabia) a pris la troisième place du WRC2 (+ 9:39,7).

Situation après la 14e des 18 épreuves spéciales Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:18;34,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 26,2 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1;49,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:20,2 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:47,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:58,8 7 Munster/Louka (L/B), For + 3:52,2 8 Loubet/Veillas (F), Ford + 9:05,8 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 9:12,3 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 9:18,8

