Neuville in corsa per la vittoria, Rovanperä in corsa per il titolo

Terzo in classifica, Neuville, sollevato dalla pressione di una vittoria del titolo, è in procinto di ottenere la sua seconda vittoria stagionale dopo l'Italia e il suo 19° trionfo nel WRC al Central Europe Rally con la Hyundai i20 Rally1. Rovanperä, con la Toyota GR Yaris Rally1, ha rivolto la sua attenzione alla difesa del titolo dopo il ritiro del suo compagno di squadra e rivale per il titolo Elfyn Evans.

Entrambi stanno andando nella giusta direzione. Dopo che il leader di lunga data Rovanperä ha abbandonato il ritmo, Neuville ha riguadagnato il comando dopo aver condotto fino alla quarta tappa sulla fatidica undicesima decisione. Al termine della seconda tappa, Neuville ha raggiunto il traguardo di giornata nella città dei tre fiumi, Passau, con 26,1 secondi di vantaggio sul contendente al titolo Rovanperä.

Neuville ha dichiarato: "È stata probabilmente la tappa che mi è piaciuta di più in questo fine settimana. Adoro guidare di notte ed è stato divertente. Per tutto il pomeriggio abbiamo cercato di gestire il nostro vantaggio e sono felice di concludere la giornata in testa al rally. Stiamo inseguendo il nostro obiettivo".

Il campione in carica Rovanperä ha dichiarato:"Volevo solo concludere la giornata con una buona sensazione. Quindi ho cercato di guidare con un po' di cautela. È bello essere alla fine di questa giornata, è stato complicato. Penso che queste siano state le peggiori condizioni che ho mai avuto sull'asfalto".

Nella sua penultima partenza con la Ford Puma Rally1 di M-Sport, il due volte vincitore della stagione Ott Tänak (Svezia e Cile), che tornerà con Hyundai nel 2024, ha conquistato un altro posto sul podio provvisorio della giornata con il terzo posto (+ 1:491). Tänak ha nuovamente segnalato problemi: "Nella tappa precedente abbiamo perso la pressione idraulica e quindi non avevamo il freno a mano. Nel primo tornante siamo andati indietro e poi in un altro tornante ho tirato istintivamente il freno a mano e ho bloccato le ruote anteriori. È un pensiero stupido". È scivolato brevemente fuori dalla pista ancora umida.

Dopo la sfortuna degli pneumatici di venerdì mattina, il nuovo Rally dell'Europa Centrale aveva in serbo qualche colpo per l'otto volte campione Sébastien Ogier, alla sua sesta partenza stagionale con la Toyota GR Yaris Rally1. Il tre volte vincitore della stagione si è fatto strada fino al quarto posto (+ 2:20,2) dal decimo di venerdì mattina. "Sembrava di essere in Gran Bretagna! Era incredibilmente scivoloso in alcuni punti. Non è molto divertente quando non hai aderenza e sei sulle gomme slick", ha detto Ogier, che parteciperà anche alla finale in Giappone.

Dietro Ogier si sono piazzati il suo partner Toyota Takamoto (+ 2:47,9), Teemu Suninen (+ 2;58,8 ) con la Hyundai i20 Rally1, Grègoire Munster (+ 3;52,2) con la Ford Puma Rally1 più privata e Pierre-Louis Loubet (+ 9:05,8) con la Ford Puma ufficiale.

Nel WRC2, Adrien Fourmaux in P9 (+ 9:12,3) su Ford Fiesta MKII ha preso il comando con 6,5 secondi di vantaggio sul campione in carica Emil Lindholm su Hyundai i20N. Il terzo posto nel WRC2 (+ 9:39,7) è stato conquistato da Nicolas Ciamin su Škoda RS Fabia.

Classifica dopo 14 tappe su 18 Pos. Squadra/Nato/Auto Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:18;34,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 26,2 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1;49,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:20,2 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:47,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:58,8 7 Munster/Louka (L/B), For + 3:52,2 8 Loubet/Veillas (F), Ford + 9:05,8 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 9:12,3 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 9:18,8

Il Rally dell'Europa Centrale su ServusTV:

Giovedì 26.10.2023:

14:00 CEST: SS 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito di Klatovy (8,92 km)*.

Sabato, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Foresta Bavarese 2 (= 11,88 km)*

Domenica 29.10.2023 (cambio di orario):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* è richiesta una buona conoscenza dell'inglese

Il Rally dell'Europa Centrale su Red Bull TV

Red Bull TV accompagnerà anche il Central Europe Rally, la dodicesima prova del Campionato del Mondo Rally in Repubblica Ceca, Austria e Germania (26-29 ottobre 2023), con una diretta streaming. Alle 22:00 CEST di venerdì (27 ottobre), sabato (28 ottobre) e domenica (29 ottobre), i momenti salienti delle rispettive giornate possono già essere visti su Red Bull TV.