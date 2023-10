Neuville na rota da vitória, Rovanperä na rota do título

À cabeça da penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) no Rali da Europa Central, os líderes Thierry Neuville e Kalle Rovanperä têm ideias diferentes sobre os objectivos.

Terceiro na classificação, Neuville, aliviado da pressão de uma vitória pelo título, está a caminho da sua segunda vitória da época depois de Itália e do seu 19º triunfo no WRC no Rali da Europa Central com o Hyundai i20 Rally1. Rovanperä, com o Toyota GR Yaris Rally1, concentrou-se na defesa do título após o abandono do seu parceiro de equipa e rival no título, Elfyn Evans.

Ambos estão na direção certa. Depois de Rovanperä, líder de longa data, ter perdido o ritmo, Neuville recuperou a liderança depois de ter liderado até à quarta etapa, na décima primeira decisão. No final da segunda etapa, Neuville chegou ao final do dia na cidade de Passau, com 26,1 segundos de vantagem sobre o candidato ao título Rovanperä.

Neuville disse: "Foi provavelmente a etapa de que mais gostei este fim de semana. Adoro conduzir à noite e foi divertido. Ao longo da tarde tentámos gerir a nossa vantagem e estou contente por terminar o dia no topo do rali. Estamos a perseguir o nosso objetivo".

O atual campeão Rovanperä disse:"Só queria terminar o dia com uma boa sensação. Por isso, tentei conduzir com alguma cautela. É bom estar no final deste dia, foi complicado. Penso que estas foram as piores condições que já tive em asfalto."

Na sua penúltima partida no Ford Puma Rally1 da M-Sport, o bicampeão da época Ott Tänak (Suécia e Chile), de regresso à Hyundai em 2024, conquistou mais um lugar no pódio provisório do dia com o terceiro lugar (+ 1:491). Tänak voltou a relatar problemas: "Na etapa anterior perdemos a pressão hidráulica, por isso não tínhamos travão de mão. No primeiro hairpin fomos para trás e depois noutro hairpin puxei instintivamente o travão de mão e bloqueei as rodas dianteiras. É um pensamento estúpido". Deslizou por breves instantes para fora da pista ainda húmida.

Depois do seu infortúnio com os pneus na manhã de sexta-feira, o novo Rali da Europa Central reservou alguns golpes para o oito vezes campeão Sébastien Ogier na sua sexta partida da época no Toyota GR Yaris Rally1. Desde então, o tricampeão da época subiu de décimo para quarto (+ 2:20,2) na manhã de sexta-feira. "Parecia a Grã-Bretanha aqui! Estava incrivelmente escorregadio em alguns sítios. Não é muito divertido quando não se tem aderência e se está em pneus slicks", observou Ogier, que também vai competir na final no Japão.

Atrás de Ogier ficaram o seu parceiro Toyota Takamoto (+ 2:47,9), Teemu Suninen (+ 2;58,8 ) no Hyundai i20 Rally1, Grègoire Munster (+ 3;52,2) no Ford Puma Rally1 mais privado e Pierre-Louis Loubet (+ 9:05,8) no Ford Puma oficial.

No WRC2, Adrien Fourmaux em P9 (+ 9:12,3) no Ford Fiesta MKII, assumiu a liderança por 6,5 segundos do ainda campeão Emil Lindholm no Hyundai i20N. O terceiro lugar no WRC2 (+ 9:39,7) foi ocupado por Nicolas Ciamin no Škoda RS Fabia.

Classificação após 14 das 18 etapas Pos. Equipa/Natureza/Carro Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:18;34,5 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 26,2 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1;49,1 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:20,2 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:47,9 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 2:58,8 7 Munster/Louka (L/B), For + 3:52,2 8 Loubet/Veillas (F), Ford + 9:05,8 9 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 9:12,3 10 Lindholm/Hämäläinen (FIN), Hyundai + 9:18,8

O Rali da Europa Central na ServusTV:

Quinta-feira, 26.10.2023:

14:00 CEST: PE 1 = Velka Cchuchie (2,44 km)*

18:00 CEST: SS 2 = Circuito de Klatovy (8,92 km)*

Sábado, 28.10.2023:

11:00 CEST: SS 11 = Knaus Tabbert Bavarian Forest 1 (= 11,88 km)*

18:00 CEST: SS 14 = Knaus Tabbert Floresta da Baviera 2 (= 11,88 km)*

Domingo, 29.10.2023 (Mudança para a hora normal):

09:30 CET: SS 16 = Passauer Land 1 (= 16,37 km)*

12:00 CET: SS 18 = Passauer Land 2 (Power Stage = 16,37 km)

* É necessário um bom conhecimento de inglês

Rali da Europa Central na Red Bull TV

A Red Bull TV também irá acompanhar o Central Europe Rally, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.