Rovanperä a por su 2º título, Neuville a por su 2ª victoria

La acción espectacular y la alta tensión en la lucha por el campeonato determinaron la acción en el Rally de Europa Central el sábado. La penúltima prueba de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) ya estaba dominada por la lucha por el título y se puso aún más picante tras el abandono de uno de los principales favoritos. Las esperanzas de título de Elfyn Evans (Toyota) llegaron a su fin cuando el galés chocó contra el muro de un granero bávaro tras un trompo y dañó el Yaris híbrido.

Esto significa que ahora depende de su compañero de equipo Kalle Rovanperä asegurar el título y llegar como campeón del mundo a la ceremonia de presentación el domingo a mediodía a partir de las 14:30 en Passau. Porque si termina este fin de semana en los puntos, ya no se le podrá arrebatar el título. El finlandés aminoró la marcha tras el incidente, por lo que Thierry Neuville (B, Hyundai), que hasta entonces ocupaba la segunda posición, lo tuvo fácil para hacerse finalmente con el liderato del Rally de Europa Central. Con los puntos de una victoria, también podría añadir mucha explosividad a la lucha por el vicecampeonato mundial en la próxima final del WRC en Japón. También hay emoción en el resto de la parrilla del WRC1, y aún más en la disputadísima categoría WRC2. Así que vale la pena estar allí para el último día del Rally Centroeuropeo. Las entradas están disponibles en la taquilla, información y noticias para visitantes y aficionados en centraleuropeanrally.eu.

Tras el abandono de Elfyn Evans el sábado por la mañana, se reordenaron las posiciones en la clasificación del Rally Centroeuropeo. Thierry Neuville tomó la delantera con el Hyundai en las exigentes pistas de asfalto. Para él, ahora no se trata sólo de la victoria en el debut de la nueva prueba del WRC, sino también de puntos decisivos en la lucha por el subcampeonato.

"La última etapa del día ha sido quizás la más bonita en lo que va de fin de semana", dijo Neuville al final de la última SS14 Knaus Tabbert Bavarian Forest 2, que ya se completó bajo los focos y en la que se detuvo segundo más rápido, a sólo 0,5 segundos de Kalle Rovanperä. "Toda la tarde hemos intentado gestionar nuestra ventaja y estoy contento de terminar el día en cabeza. Estamos en el buen camino". Rovanperä, que por lo demás no corrió con mordiente, había querido ir a por todas de nuevo en esos 11,9 km hasta el final del día. "Quería terminar el día con buenas sensaciones y por eso he esquiado en consecuencia. Es bueno que el día esté llegando a su fin. Probablemente hayan sido las condiciones más exigentes que he experimentado nunca en un rally de asfalto. De todos modos, la posición de salida es buena y mañana queremos intentar rematar la faena".

Antes de las cuatro especiales restantes del domingo, Thierry Neuville lidera la clasificación con 26,2 segundos de ventaja sobre Rovanperä. Tercero - ya con una clara diferencia de 1:49,1 minutos - es Ott Tänak.

Dramas en WRC2

La batalla en las otras clases también fue emocionante en las etapas de Alemania, Austria y la República Checa. La fuerte clase WRC2 estuvo dominada por dos pilotos que no juegan ningún papel en la lucha aún abierta por el título de pilotos. Con Adrien Fourmaux (FRA, Ford), participante invitado en WRC2, el finlandés Emil Lindholm (Hyundai) y Nicolas Ciamin (F, Škoda), tres pilotos de la parte alta de la categoría se enzarzaron en una reñida lucha por la victoria, mientras que los líderes de la clasificación tuvieron dificultades. Andreas Mikkelsen (Skoda) y el británico Gus Greensmith (ambos Škoda) siguen en liza como líder y tercero del campeonato a pesar de accidentes y problemas, mientras que Yohan Rossel (FRA, Citroën), segundo de la clasificación, se retiró antes de tiempo.

Final apoteósico con una atmosférica ceremonia de entrega de premios

En la última jornada del Rally Centroeuropeo, los visitantes podrán disfrutar de otro atractivo programa. Cuatro especiales en Alemania y Austria, con un total de 67,2 kilómetros a todo gas, conducirán a la meta, que se instalará en el corazón de Passau, frente al telón de fondo histórico del castillo y el casco antiguo. Aquí los visitantes podrán ver posiblemente al recién coronado campeón del mundo. Si Rovanperä hace su obra maestra, los visitantes podrán vivirlo in situ, ya que las entradas (a 25 euros / etapa) para las especiales del domingo también están disponibles in situ en las taquillas. La información sobre los puntos para espectadores y la navegación en la región del rally, así como todo lo importante sobre el evento y el Campeonato del Mundo de Rallyes se puede encontrar en la página web oficial en centraleuropeanrally.eu. (CER)