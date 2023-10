Rovanperä devant son 2e titre, Neuville devant sa 2e victoire

Actualités et informations pour les visiteurs sur centraleuropeanrally.eu.

Samedi, le Rallye d'Europe centrale a été marqué par une action spectaculaire et une lutte acharnée pour le titre. L'avant-dernière course de la saison du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) était déjà placée sous le signe de la lutte pour le titre et a pris encore plus de piment après l'abandon d'un des grands favoris. Les espoirs de titre d'Elfyn Evans (Toyota) se sont en effet envolés contre le mur d'une grange bavaroise, que le Gallois a heurté après un tête-à-queue, endommageant au passage sa Yaris hybride.

Son coéquipier Kalle Rovanperä a donc désormais toutes les cartes en main pour s'assurer le titre et arriver en champion du monde lors de la cérémonie de remise des prix dimanche midi à partir de 14h30 à Passau. En effet, s'il termine ce week-end dans les points, le titre ne pourra plus lui échapper. Après l'incident, le Finlandais a ralenti le rythme, si bien que Thierry Neuville (B, Hyundai), jusqu'alors deuxième, a eu beau jeu de s'emparer définitivement de la tête du Zentral Europa Rallye. Avec les points de la victoire, il pourrait aussi donner beaucoup de piquant à la lutte pour la place de vice-champion du monde lors de la prochaine finale du WRC au Japon. Le suspense règne également dans le reste du peloton WRC1, et plus encore dans la catégorie WRC2, très disputée. Il vaut donc la peine d'assister à la dernière journée du Rallye d'Europe centrale. Les billets sont en vente sur place aux caisses, les informations et les nouvelles pour les visiteurs et les fans sont disponibles sur centraleuropeanrally.eu.

Après l'abandon d'Elfyn Evans samedi matin, les positions au classement du Zentral Europa Rallye ont été modifiées. Thierry Neuville a pris la tête au volant de sa Hyundai sur les pistes asphaltées exigeantes. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de remporter les débuts de la nouvelle épreuve WRC, mais aussi de marquer des points décisifs dans la lutte pour la deuxième place du championnat.

"La dernière spéciale du jour a peut-être été la plus belle du week-end jusqu'à présent", a déclaré Neuville à l'arrivée de l'ES14 Knaus Tabbert Bayerischer Wald 2, déjà parcourue à la lumière des projecteurs, où il s'est arrêté en deuxième position, à seulement 0,5 seconde de Kalle Rovanperä. "Tout l'après-midi, nous avons essayé de gérer notre avance et je suis heureux de terminer la journée en tête. Nous sommes sur la bonne voie". Rovanperä, qui par ailleurs ne roulait plus avec tout son mordant, avait voulu en découdre sur ces 11,9 km de fin de journée. "Je voulais terminer la journée sur une bonne note et j'ai donc roulé en conséquence. C'est bien que la journée se termine. C'était probablement les conditions les plus exigeantes que j'ai connues sur un rallye asphalte. Quoi qu'il en soit, la position de départ est bonne et demain, nous voulons essayer de finir le travail".

Avant les quatre spéciales restantes de dimanche, Thierry Neuville est en tête avec 26,2 secondes d'avance sur Rovanperä. Ott Tänak est troisième, avec un écart de 1:49,1 minutes.

Drames dans le WRC2

La lutte dans les autres catégories s'avère également passionnante sur les épreuves d'Allemagne, d'Autriche et de République tchèque. La catégorie WRC2, très relevée, a été dominée par deux pilotes qui ne jouent aucun rôle dans la lutte pour le titre des pilotes, elle aussi encore ouverte. Avec l'invité WRC2 Adrien Fourmaux (FRA, Ford), le Finlandais Emil Lindholm (Hyundai), ainsi que Nicolas Ciamin (F, Škoda), trois pilotes se sont livrés à une lutte serrée pour la victoire en tête de la catégorie, tandis que les leaders du classement ont tous été en difficulté. Andreas Mikkelsen (Skoda) et le Britannique Gus Greensmith (tous deux de Škoda), respectivement leader et troisième du classement, sont toujours en lice malgré les accidents et les problèmes, tandis que Yohan Rossel (FRA, Citroën), deuxième du classement, a été éliminé prématurément.

Une fin en apothéose avec une cérémonie de remise des prix pleine d'ambiance

Le programme de la dernière journée du Central European Rally est très intéressant. Quatre épreuves spéciales en Allemagne et en Autriche, soit un total de 67,2 kilomètres à fond, les mèneront vers l'arrivée, qui sera installée au cœur de Passau, dans le décor historique du château et de la vieille ville. C'est là que les visiteurs pourront peut-être voir le nouveau champion du monde. Les visiteurs pourront voir en direct si Rovanperä a réussi son coup de maître, car des billets d'entrée (à 25 euros / épreuve) seront également disponibles sur place aux caisses pour les épreuves spéciales du dimanche. Des informations sur les points d'accueil des spectateurs et sur la navigation dans la région du rallye, ainsi que toutes les informations importantes sur l'événement et le Championnat du monde des rallyes, sont disponibles sur le site officiel à l'adresse centraleuropeanrally.eu. (CER)