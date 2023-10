Rovanperä in testa al 2° titolo, Neuville in testa alla 2° vittoria

Notizie e informazioni per i visitatori di centraleuropeanrally.eu.

Azione spettacolare e alta tensione nella lotta per il campionato hanno determinato l'azione del Central European Rally di sabato. Il penultimo appuntamento della stagione del Campionato del Mondo Rally FIA (WRC) è stato già dominato dalla lotta per il titolo e si è arricchito ulteriormente dopo il ritiro di uno dei principali favoriti. Le speranze di titolo di Elfyn Evans (Toyota) sono finite quando il gallese ha urtato il muro di un fienile bavarese dopo un testacoda, danneggiando la Yaris ibrida.

Ciò significa che ora spetta al compagno di squadra Kalle Rovanperä assicurarsi il titolo e presentarsi come campione del mondo alla cerimonia di presentazione che si terrà domenica all'ora di pranzo dalle 14:30 a Passau. Perché se questo fine settimana finirà nei punti, il titolo non potrà più essergli tolto. Il finlandese ha rallentato dopo l'incidente, cosicché Thierry Neuville (B, Hyundai), che fino a quel momento era in seconda posizione, ha avuto vita facile nel prendere finalmente il comando del Rally dell'Europa Centrale. Con i punti per una vittoria, potrebbe anche aggiungere molta esplosività alla lotta per il vice-campionato del mondo nella prossima finale del WRC in Giappone. Anche nel resto del WRC1, e ancor di più nella combattutissima categoria WRC2, c'è da divertirsi. Vale quindi la pena di essere presenti per l'ultima giornata del Rally dell'Europa Centrale. I biglietti sono disponibili al botteghino, le informazioni e le novità per i visitatori e gli appassionati su centraleuropeanrally.eu.

Dopo il ritiro di Elfyn Evans sabato mattina, le posizioni nella classifica del Central Europe Rally sono state riorganizzate. Thierry Neuville ha preso il comando con la Hyundai sulle impegnative piste d'asfalto. Per lui, ora non si tratta solo della vittoria al debutto del nuovo evento WRC, ma anche di punti decisivi nella lotta per il secondo posto in classifica.

"L'ultima tappa della giornata è stata forse la più bella finora di questo fine settimana", ha detto Neuville all'arrivo dell'ultima SS14 Knaus Tabbert Bavarian Forest 2, già completata sotto i riflettori e dove si è fermato al secondo posto, a soli 0,5 secondi da Kalle Rovanperä. "Per tutto il pomeriggio abbiamo cercato di gestire il nostro vantaggio e sono felice di concludere la giornata in testa. Siamo sulla buona strada". Rovanperä, che per il resto non ha corso con l'ultimo mordente, ha voluto provare di nuovo in quegli 11,9 km verso il finale di giornata. "Volevo concludere la giornata con una buona sensazione e quindi ho sciato di conseguenza. È un bene che la giornata stia volgendo al termine. Sono state probabilmente le condizioni più impegnative che abbia mai sperimentato in un rally su asfalto. Comunque, la posizione di partenza è buona e domani vogliamo provare a finire il lavoro".

In vista delle quattro prove speciali rimanenti di domenica, Thierry Neuville guida la classifica con un vantaggio di 26,2 secondi su Rovanperä. Terzo - già con un netto distacco di 1:49,1 minuti - è Ott Tänak.

Drammi nel WRC2

La battaglia nelle altre classi è stata avvincente anche nelle tappe in Germania, Austria e Repubblica Ceca. La forte classe WRC2 è stata dominata da due piloti che non hanno un ruolo nella lotta ancora aperta per il titolo piloti. Con l'ospite della WRC2 Adrien Fourmaux (FRA, Ford), il finlandese Emil Lindholm (Hyundai) e Nicolas Ciamin (F, Škoda), tre piloti al vertice della classe hanno ingaggiato una lotta serrata per la vittoria, mentre i leader della classifica hanno incontrato difficoltà. Andreas Mikkelsen (Skoda) e il britannico Gus Greensmith (entrambi Škoda) sono ancora in lizza come leader del campionato e terzo nonostante incidenti e problemi, mentre Yohan Rossel (FRA, Citroën), secondo in classifica, si è ritirato presto.

Finale d'incoronazione con una suggestiva cerimonia di premiazione

Nella giornata conclusiva del Rally dell'Europa Centrale, i visitatori possono contare su un altro programma interessante. Quattro prove speciali in Germania e Austria, per un totale di 67,2 chilometri a pieno regime, condurranno al traguardo, che sarà allestito nel cuore di Passau, di fronte allo scenario storico del castello e della città vecchia. Qui i visitatori potrebbero vedere il neo-campione del mondo. Se Rovanperä farà il suo capolavoro, i visitatori potranno viverlo in diretta sul posto, perché i biglietti (a 25 euro/stage) per le prove speciali di domenica sono disponibili anche in loco presso i botteghini. Informazioni sui punti per gli spettatori e sulla navigazione nella regione del rally, oltre a tutte le informazioni importanti sull'evento e sul Campionato del Mondo Rally, sono disponibili sulla homepage ufficiale all'indirizzo centraleuropeanrally.eu. (CER)