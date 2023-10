Rovanperä à frente do 2º título, Neuville à frente da 2ª vitória

A retirada do companheiro de equipa da Toyota, Elfyn Evans, coloca o título mundial ao alcance de Kalle Rovanperä, que poderá ser coroado campeão do mundo no domingo ao meio-dia, na praça da Câmara Municipal de Passau.

Notícias e informações para os visitantes do centraleuropeanrally.eu.

Ação espetacular e alta tensão na luta pelo campeonato determinaram a ação no Rali da Europa Central no sábado. A penúltima ronda da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) da FIA já estava dominada pela luta pelo título e ganhou ainda mais tempero após o abandono de um dos principais favoritos. As esperanças de título de Elfyn Evans (Toyota) chegaram ao fim quando o galês embateu no muro de um celeiro da Baviera após uma volta e danificou o Yaris híbrido.

Isto significa que cabe agora ao seu companheiro de equipa Kalle Rovanperä garantir o título e chegar como campeão do mundo na cerimónia de apresentação, no domingo ao almoço, a partir das 14h30, em Passau. Porque se ele terminar este fim de semana nos pontos, o título já não lhe pode ser retirado. O finlandês abrandou o ritmo após o incidente, pelo que Thierry Neuville (B, Hyundai), que até então ocupava o segundo lugar, teve facilidade em assumir finalmente a liderança do Rali da Europa Central. Com os pontos de uma vitória, ele pode também dar um grande impulso à luta pelo vice-campeonato mundial na próxima final do WRC no Japão. O resto do pelotão do WRC1 é igualmente animado - e ainda mais na muito disputada categoria WRC2. Por isso, vale a pena estar presente no último dia do Rali da Europa Central. Os bilhetes estão disponíveis na bilheteira e as informações e notícias para os visitantes e adeptos em centraleuropeanrally.eu.

Após o abandono de Elfyn Evans na manhã de sábado, as posições na classificação do Rali da Europa Central foram reordenadas. Thierry Neuville assumiu a liderança do Hyundai nas exigentes pistas de asfalto. Para ele, não se trata apenas de uma vitória na estreia da nova prova do WRC, mas também de pontos decisivos na luta pelo vice-campeonato.

"A última etapa do dia foi talvez a mais bonita até agora neste fim de semana", disse Neuville no final da última SS14 Knaus Tabbert Bavarian Forest 2, que já foi concluída sob as luzes da ribalta e onde ele foi o segundo mais rápido, apenas 0,5 segundos atrás de Kalle Rovanperä. "Durante toda a tarde tentámos gerir a nossa vantagem e estou feliz por terminar o dia na liderança. Estamos no bom caminho." Rovanperä, que de resto não correu com o último pedaço de pica, quis voltar a tentar nos 11,9 km que faltavam para o final do dia. "Queria terminar o dia com uma boa sensação e por isso esquiei em conformidade. É bom que o dia esteja a chegar ao fim. Estas foram provavelmente as condições mais exigentes que já experimentei num rali de asfalto. De qualquer forma, a posição de partida é boa e amanhã queremos tentar terminar o trabalho."

Antes das quatro etapas especiais de domingo, Thierry Neuville lidera o pelotão com uma vantagem de 26,2 segundos sobre Rovanperä. Em terceiro lugar - já com uma clara diferença de 1:49,1 minutos - está Ott Tänak.

Dramas no WRC2

A batalha nas outras classes também foi emocionante nas etapas da Alemanha, Áustria e República Checa. A forte classe WRC2 foi dominada por dois pilotos que não participam na luta ainda em aberto pelo título de pilotos. Com o convidado do WRC2 Adrien Fourmaux (FRA, Ford), o finlandês Emil Lindholm (Hyundai), bem como Nicolas Ciamin (F, Škoda), três pilotos no topo da classe envolveram-se numa luta renhida pela vitória, enquanto os líderes da classificação tiveram todos dificuldades. Andreas Mikkelsen (Skoda) e o britânico Gus Greensmith (ambos da Škoda) continuam a disputar a liderança e o terceiro lugar do campeonato, apesar dos acidentes e problemas, enquanto Yohan Rossel (FRA, Citroën), segundo na classificação, se retirou mais cedo.

Final coroado com uma cerimónia de entrega de prémios atmosférica

No último dia do Rali da Europa Central, os visitantes podem contar com mais um programa atrativo. Quatro provas especiais na Alemanha e na Áustria, com um total de 67,2 quilómetros, conduzirão à chegada, que terá lugar no coração de Passau, em frente ao cenário histórico do castelo e da cidade velha. Aqui, os visitantes poderão ver o recém-coroado campeão do mundo. Se Rovanperä faz a sua obra-prima, os visitantes podem vivê-la ao vivo no local, porque os bilhetes (a 25 euros / etapa) para as etapas especiais de domingo também estão disponíveis no local, nas bilheteiras. Informações sobre os pontos de espectadores e a navegação na região do rali, bem como tudo o que é importante sobre o evento e o Campeonato do Mundo de Ralis, podem ser encontradas na página oficial em centraleuropeanrally.eu. (CER)