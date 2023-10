Rovanperä de nouveau champion, Neuville vainqueur

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) a défendu son titre de plus jeune double champion de tous les temps en ralentissant le rythme lors de la finale du Rallye d'Europe centrale. Le Finlandais de 23 ans a ralenti son rythme dans les quatre dernières spéciales de l'avant-dernière manche du championnat du monde, même si c'était à contrecœur, afin de franchir la ligne d'arrivée en toute sécurité et de remporter une deuxième couronne consécutive. Après la regrettable malchance de son coéquipier et seul rival pour le titre, Elfyn Evans, qui a fini dans une grange samedi midi et a ainsi perdu ses chances de titre, l'arrivée pour Rovanperä, triple vainqueur de la saison, était son ordre de marche pour la finale de dimanche. Rovanperä a obéi et a donc pu être salué en tant qu'ancien et nouveau champion par le ministre-président de Bavière Markus Söder à l'arrivée à Passau le dimanche après-midi.

Söder a salué le vainqueur, Thierry Neuville, qui a devancé Rovanperä de 57,5 secondes après 18 épreuves spéciales au volant de la Hyundai i20 Rally1. Mais lors de la finale au Japon dans trois semaines, Neuville (184 points) peut s'assurer sa sixième place de vice-champion face à Evans (191 points). Toyota avait déjà défendu son titre au Chili devant Hyundai.

Les yeux légèrement humides, Rovanperä s'est réjoui de sa deuxième couronne en présence du double champion du monde allemand Walter Röhrl : "Je me sens vraiment super. Pour moi, ce titre est plus important cette année parce que la concurrence était plus forte. Nous avons vraiment fait un super boulot. Un grand merci à Jonne, qui est aussi le meilleur copilote du monde, tout comme mon équipe, qui est la meilleure équipe. C'est super. Je vais savourer ce titre plus que le premier".

Neuville a su apprécier sa victoire lors de ses débuts en WRC au Zentral Europa Rallye : "Tout d'abord, je suis vraiment content d'être à l'arrivée car c'était un rallye très exigeant. Dans l'ensemble, l'équipe a fait un travail formidable qui commence à porter ses fruits. Nous pouvons être satisfaits et fiers du travail de l'équipe. Nous allons nous concentrer sur une nouvelle victoire au Japon".

Légère joie également pour Ott Tänak qui, pour son avant-dernière course de service au volant de la Ford Puma Rally1, s'est classé troisième (+ 1:52,8) et a ainsi pu monter sur le podium : "Un podium est toujours le bienvenu. C'était compliqué et avec tous ces croisements, il est difficile de garder un bon rythme. Nous l'avons fait aujourd'hui et ce podium est bon pour tout le monde".

A 15,8 secondes derrière lui, l'octuple champion du monde Sébastien Ogier, un Munichois d'adoption qui voulait remporter sa quatrième victoire de la saison dans sa Toyota GR Yaris Rally1 et qui a dû y renoncer à cause d'une crevaison précoce, a manqué le podium. "Nous ne nous souviendrons pas tellement de ce rallye. Le premier jour a été une catastrophe pour nous. Ensuite, c'était un rallye normal. Nous allons essayer de terminer la saison au Japon sur une bonne note. Félicitations à Kalle et je suis sûr que ce ne sera pas son dernier titre".

Derrière lui, son partenaire Toyota Takamoto Katsuta (+ 2:48,3), Teemu Suninen (+ 3:06,3) dans la deuxième Hyundai et Grégoire Munster (+ 4:22,3) dans la Ford Puma privée occupaient les places suivantes.

Adrien Fourmaux (+ 11:35,8) a certes été le pilote WRC2 le plus rapide sur sa Ford Fiesta MKII d'usine (8e), mais le classement FIA a été remporté par Nicolas Ciamin (9e) sur la Škoda Fabia RS, à 32,7 secondes d'Erik Cais et 2:06,9 minutes devant Kajetan Kajetanowicz, également de Škoda. Mais au tableau, Andreas Mikkelsen (Škoda) est resté en tête devant Yohan Rossel (Citroën) et Gus Greensmith (Škoda).

Le double champion autrichien Simon Wagner a terminé son match à domicile WRC à la 17ème place (+ 16:24,2) au volant de la Škoda Fabia. Armin Kremer et sa fille Ella, vainqueurs du classement Master (participants de plus de 50 ans) au volant de la Škoda Fabia, ont pris la 20ème place (+ 21:28,1).

Les trois équipes de constructeurs engagées ont également essuyé des revers. Le premier a été provoqué (une fois de plus) par Esapekka Lappi qui, après un bon départ en troisième position, a envoyé sa Huyndai i20 Rally1 à la casse après une violente sortie de route. Le revers le plus embarrassant est sans doute celui d'Elfyn Evans, candidat au titre. Lors de la onzième décision, il a laissé passer sa dernière chance de remporter son premier titre (même si c'est plus théorique) en perdant sa Toyota GR Yaris Rally1 lors d'un passage dans une ferme et en s'écrasant dans une grange, avec l'abandon prématuré et la perte du titre. Ott Tänak, double vainqueur de la saison, a apporté un peu de lumière dans le camp M-Sport en montant sur le dernier podium de son avant-dernier rallye au volant de sa Ford Puma Rally1. L'ombre est venue de Pierre-Louis Loubet, qui a commis plusieurs erreurs de pilotage et a connu des problèmes techniques, notamment au niveau de la transmission. Il s'est classé dixième (+ 12:04,3).

Le nouveau Zentral Europa Rallye a réussi son baptême du feu dans le championnat du monde en se déroulant pour la première fois dans trois pays (République tchèque, Autriche et Allemagne) et en étant le deuxième véritable rallye sur asphalte sans aucune concession. Avec ses différents revêtements asphaltés, dans des conditions automnales avec beaucoup de feuilles mortes et grâce au cutting avec beaucoup de saleté sur les pistes ainsi que la pluie temporaire, il représentait un très fort défi, un défi bien plus élevé que la Croatie. L'organisation peut se targuer d'avoir mis sur pied un rallye très sélectif, notamment avec les parcours en République tchèque, qui répondait aux plus hautes exigences. Les éloges sont venus de Michèle Mouton, responsable de la sécurité à la FIA : "Un événement incroyable avec beaucoup de spectateurs. Je suis ravie". Bienvenue au championnat du monde 2024.

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classement au championnat du monde des constructeurs après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Toyota Gazoo Racing WRT 504 2 Hyundai Shell Mobis WRT 399 3 M-Sport Ford WRT 271

Red Bull TV accompagnera également le Zentral Europa Rallye, la douzième manche du Championnat du monde des rallyes en République tchèque, en Autriche et en Allemagne (du 26 au 29 octobre 2023), avec des retransmissions en direct. Vendredi (27 octobre), samedi (28 octobre) et dimanche (29 octobre), Red Bull TV diffusera les moments forts de la journée dès 21h00 (heure d'Europe centrale), à 22h00 (heure d'Europe centrale).