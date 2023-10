Rovanperä ancora campione, Neuville vincitore

Rallentando il suo ritmo nella finale del Central Europe Rally, Kalle Rovanperä su Toyota GR Yaris Rally1 ha difeso il suo titolo di più giovane campione di sempre. Il 23enne finlandese ha rallentato il suo ritmo, anche se a malincuore, per obbedire a Rovanperä, nelle ultime quattro tappe del penultimo appuntamento del Campionato del Mondo, per tagliare il traguardo in tutta sicurezza e conquistare la sua seconda corona consecutiva. Dopo la sfortuna del suo compagno di squadra e unico rivale per il titolo Elfyn Evans, che sabato all'ora di pranzo è finito in un fienile perdendo così la possibilità di vincere il titolo, il traguardo per il tre volte vincitore della stagione Rovanperä è stato il suo ordine di marcia per la finale di domenica. Rovanperä ha obbedito e ha quindi potuto essere salutato dal primo ministro bavarese Markus Söder domenica pomeriggio come vecchio e nuovo campione al traguardo di Passau.

Söder ha salutato Thierry Neuville come vincitore, che ha lasciato Rovanperä dietro di 57,5 secondi dopo 18 tappe con la Hyundai i20 Rally1. Tuttavia, Neuville (184 punti) può assicurarsi il suo sesto titolo di secondo classificato contro Evans (191 punti) nella finale in Giappone tra tre settimane. Toyota aveva già difeso il suo titolo in Cile davanti a Hyundai.

Con gli occhi leggermente umidi, Rovanperä si è detto felice della sua seconda corona alla presenza del doppio campione del mondo tedesco Walter Röhrl:"Mi sento davvero bene. Per me questo titolo è più importante quest'anno perché la concorrenza era più forte. Abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro. Un grande ringraziamento a Jonne, che è anche il miglior copilota del mondo, proprio come il mio team, che è il miglior team. È fantastico. Mi godrò questo titolo più del primo".

Neuville ha apprezzato la sua vittoria al debutto nel WRC del Central Europe Rally:"Innanzitutto, sono davvero felice di essere al traguardo perché è stato un rally molto impegnativo. Nel complesso, la squadra ha fatto un ottimo lavoro e sta iniziando a dare i suoi frutti. Possiamo essere felici e orgogliosi del lavoro della squadra. Siamo concentrati per ottenere un'altra vittoria in Giappone".

Una piccola gioia anche per Ott Tänak, che ha concluso al terzo posto (+ 1:52.8) e sul podio nel suo penultimo giro di servizio con la Ford Puma Rally1: "Un podio è sempre ben accetto. È stato complicato e con tutti questi incroci è difficile mantenere un buon ritmo. Oggi ci siamo riusciti e questo podio è positivo per tutti".

A 15,8 secondi da lui, l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, nativo di Monaco di Baviera, con la Toyota GR Yaris Rally1, che cercava la quarta vittoria stagionale nella sua "gara di casa", ma ha dovuto rinunciarvi a causa di problemi iniziali agli pneumatici, ha mancato il podio."Non ricorderemo molto di questo rally. Il primo giorno è stato un disastro per noi. Poi è stato un rally normale. Cercheremo di finire la stagione in Giappone con una buona prestazione. Congratulazioni a Kalle e sono sicuro che questo non sarà il suo ultimo titolo".

Dietro di lui, il suo partner Toyota Takamoto Katsuta (+ 2:48,3), Teemu Suninen (+ 3:06,3) con la seconda Hyundai e Grégoire Munster (+ 4:22,3) con la Ford Puma iscritta privatamente.

Adrien Fourmaux (+ 11:35,8) con la sua Ford Fiesta MKII ufficiale è stato il pilota WRC2 più veloce in P8, ma la classifica FIA è stata vinta da Nicolas Ciamin con la Škoda Fabia RS in P9, con 32,7 secondi di vantaggio su Erik Cais e 2:06,9 minuti su Kajetan Kajetanowicz, anche lui Škoda. In classifica, invece, Andreas Mikkelsen (Škoda) è rimasto in testa davanti a Yohan Rossel (Citroën) e Gus Greensmith (Škoda).

Il due volte campione austriaco Simon Wagner su Škoda Fabia ha concluso la gara di casa del WRC al 17° posto assoluto (+ 16:24,2). Armin Kremer ha concluso al 20° posto assoluto (+ 21:28,1) con la figlia Ella su Škoda Fabia, vincitrice della classifica Master (partecipanti di età superiore ai 50 anni).

Tutti e tre i team di costruttori impegnati hanno dovuto accettare delle battute d'arresto. La prima è stata causata (ancora una volta) da Esapekka Lappi, che, dopo una buona partenza in terza posizione, ha reso la sua Huyndai i20 Rally1 un caso per la stampa spazzatura dopo un veemente fuoristrada. La battuta d'arresto più imbarazzante è stata probabilmente subita dal contendente al titolo Elfyn Evans. All'undicesima decisione, ha perso l'ultima occasione per il suo primo titolo (anche se più teorico) quando ha perso la sua Toyota GR Yaris Rally1 durante un passaggio attraverso un podere e si è schiantato contro un fienile, con il ritiro prematuro e la perdita del titolo. Il due volte vincitore della stagione Ott Tänak ha riportato un po' di luce nel campo di M-Sport con un ultimo podio nel suo penultimo giro di servizio con la Ford Puma Rally1. Ma l'ombra è stata ancora una volta fornita da Pierre-Louis Loubet, con una serie di errori di guida e di problemi tecnici come la guida alla fine. Ha concluso al decimo posto (+ 12:04,3).

Il nuovo Central Europe Rally ha superato il suo battesimo di fuoco nel Campionato del Mondo, svolgendosi per la prima volta in tre Paesi (Repubblica Ceca, Austria e Germania) e come secondo vero rally su asfalto senza alcuna lacuna. È stata una sfida molto forte con le diverse superfici asfaltate in condizioni autunnali con molto fogliame e grazie al taglio con molto sporco sulle piste e alla pioggia temporanea, una sfida molto più alta della Croazia. L'organizzazione può vantarsi di aver messo in piedi un rally molto selettivo, soprattutto con i tracciati della Repubblica Ceca, che hanno soddisfatto gli standard più elevati. Gli elogi sono arrivati da Michèle Mouton, responsabile della sicurezza della FIA: "Un evento incredibile con molti spettatori. Sono entusiasta". Benvenuti al Campionato del mondo 2024.

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classifica del Campionato Costruttori dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Toyota Gazoo Racing WRT 504 2 Hyundai Shell Mobis WRT 399 3 M-Sport Ford WRT 271

