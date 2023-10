Rovanperä novamente campeão, Neuville vencedor

A "contagem decrescente" na corrida ao título não se concretizou no Rali da Europa Central, penúltima ronda do Campeonato do Mundo, após o infortúnio de Elfyn Evans. Kalle Rovanperä festejou o seu 2º título com a vitória de Thierry Neuville.

Abrandando o seu ritmo no final do Rali da Europa Central, Kalle Rovanperä, no Toyota GR Yaris Rally1, defendeu o seu título de mais jovem bicampeão de sempre. O finlandês de 23 anos abrandou o seu ritmo, embora com relutância, em obediência a räson, nas últimas quatro etapas da penúltima ronda do Campeonato do Mundo, para cruzar a linha de chegada em segurança e conquistar o seu segundo título consecutivo. Depois do infortúnio do seu companheiro de equipa e único rival no título, Elfyn Evans, que foi parar a um celeiro no sábado à hora do almoço, perdendo assim a hipótese de conquistar o título, a chegada do tricampeão Rovanperä foi a sua ordem de marcha para a final de domingo. Rovanperä obedeceu e, por isso, pôde ser recebido pelo Primeiro-Ministro da Baviera, Markus Söder, na tarde de domingo, como o antigo e o novo campeão na chegada a Passau.

Söder saudou Thierry Neuville como o vencedor, que deixou Rovanperä para trás por 57,5 segundos após 18 etapas no Hyundai i20 Rally1. No entanto, Neuville (184 pontos) pode garantir o seu sexto título de vice-campeão contra Evans (191 pontos) na final no Japão, dentro de três semanas. A Toyota já tinha defendido o seu título no Chile, à frente da Hyundai.

Com os olhos ligeiramente húmidos, Rovanperä estava feliz com a sua segunda coroa na presença do bicampeão mundial alemão Walter Röhrl:"Sinto-me muito bem. Para mim, este título é mais importante este ano porque a concorrência era mais forte. Fizemos realmente um grande trabalho. Um grande obrigado ao Jonne, que é também o melhor copiloto do mundo, tal como a minha equipa, que é a melhor equipa. Isto é fantástico. Vou desfrutar mais deste título do que do primeiro."

Neuville apreciou a sua vitória na estreia no WRC do Rali da Europa Central:"Em primeiro lugar, estou muito feliz por chegar ao fim, porque foi um rali muito exigente. No geral, a equipa fez um grande trabalho e está a começar a dar frutos. Podemos estar felizes e orgulhosos do trabalho da equipa. Estamos concentrados em conseguir outra vitória no Japão."

Uma ligeira alegria também para Ott Tänak, que terminou em terceiro (+ 1:52.8) e no pódio na sua penúltima prova de serviço com o Ford Puma Rally1: "Um pódio é sempre bem-vindo. Foi complicado e, com todos estes cruzamentos, é difícil manter um bom ritmo. Hoje conseguimos e este pódio é bom para todos."

15,8 segundos atrás, o octacampeão do mundo Sébastien Ogier, natural de Munique, no Toyota GR Yaris Rally1, que procurava a sua quarta vitória da época no seu "jogo em casa", mas que teve de o fazer devido a problemas iniciais com os pneus, não conseguiu subir ao pódio."Não nos vamos lembrar muito deste rali. O primeiro dia foi um desastre para nós. Depois disso, foi um rali normal. Vamos tentar terminar a época no Japão com um bom desempenho. Parabéns ao Kalle e tenho a certeza de que este não será o seu último título."

Atrás de Kalle, seguem-se o seu parceiro Toyota Takamoto Katsuta (+ 2:48,3), Teemu Suninen (+ 3:06,3) no segundo Hyundai e Grégoire Munster (+ 4:22,3) no Ford Puma de entrada privada.

Adrien Fourmaux (+ 11:35,8) no seu Ford Fiesta MKII de trabalho foi o piloto mais rápido do WRC2 em P8, mas a classificação FIA foi ganha por Nicolas Ciamin no Škoda Fabia RS em P9, 32,7 segundos Erik Cais e 2:06,9 minutos à frente de Kajetan Kajetanowicz, também Škoda. Na classificação, no entanto, Andreas Mikkelsen (Škoda) manteve-se no topo, à frente de Yohan Rossel (Citroën) e Gus Greensmith (Škoda).

O bicampeão austríaco Simon Wagner, no Škoda Fabia, terminou a sua prova caseira do WRC no 17º lugar da geral (+ 16:24,2). Armin Kremer terminou em 20º lugar na geral (+ 21:28,1) com a sua filha Ella no Škoda Fabia como vencedora da classificação Master (participantes com mais de 50 anos de idade).

As três equipas de construtores empenhadas também tiveram de aceitar contratempos. O primeiro foi causado (mais uma vez) por Esapekka Lappi, que, depois de um bom arranque na terceira posição, fez do seu Huyndai i20 Rally1 um caso para a imprensa de lixo, depois de um veemente fora de estrada. O revés mais embaraçoso foi provavelmente sofrido pelo candidato ao título Elfyn Evans. Na décima primeira decisão, ele perdeu a última oportunidade de conquistar o seu primeiro título (embora mais teórico) quando perdeu o seu Toyota GR Yaris Rally1 durante uma passagem por uma herdade e embateu contra um celeiro, com a retirada prematura e a perda do título. Ott Tänak, duas vezes vencedor da temporada, trouxe alguma luz de volta ao campo da M-Sport com um último lugar no pódio na sua penúltima ronda de serviço no Ford Puma Rally1. Mas a sombra foi mais uma vez fornecida por Pierre-Louis Loubet, com uma série de erros de condução e problemas técnicos, como a condução no final. Terminou em décimo lugar (+ 12:04,3).

O novo Rali da Europa Central passou o seu batismo de fogo no Campeonato do Mundo ao ser disputado pela primeira vez em três países (República Checa, Áustria e Alemanha) e ao ser o segundo verdadeiro rali de asfalto sem quaisquer deficiências. Foi um desafio muito forte com as diferentes superfícies de asfalto em condições outonais com muita folhagem e graças ao corte com muita sujidade nas pistas, bem como à chuva temporária, um desafio muito maior do que a Croácia. A organização pode orgulhar-se de ter organizado um rali muito seletivo, especialmente com as pistas da República Checa, que cumpriram as normas mais exigentes. Michèle Mouton, responsável pela segurança da FIA, elogiou: "Um evento incrível com muitos espectadores. Estou encantada". Bem-vindo ao Campeonato do Mundo de 2024.

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33

Classificação do Campeonato de Construtores após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Toyota Gazoo Racing WRT 504 2 Hyundai Shell Mobis WRT 399 3 M-Sport Ford WRT 271

A Red Bull TV também acompanhará o Rali da Europa Central, a décima segunda ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na República Checa, Áustria e Alemanha (26-29 de outubro de 2023), com transmissões em direto. Às 22:00 CEST de sexta-feira (27 de outubro), sábado (28 de outubro) e domingo (29 de outubro), os destaques do respetivo dia já podem ser vistos na Red Bull TV.