Tous satisfaits, Organisateur, Champion, Vainqueur

C'était une première brillante pour le Central Europa Rallye: la manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC), disputée pour la première fois cette année, a enthousiasmé les spectateurs avec ses 18 épreuves asphaltées extrêmement exigeantes et s'est révélée être un terrain digne de l'accession au trône du nouveau champion du monde des rallyes. Le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) a terminé deuxième derrière le vainqueur du classement général Thierry Neuville (Belgique, Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) pour s'assurer les points décisifs pour le titre à une manche de la fin de la saison. Ott Tänak (Estonie, Ford Puma Rally1 Hybrid) est monté sur la troisième marche du podium à Passau, en Allemagne, qui a été pendant quatre jours le centre du monde du rallye en tant que parc d'assistance.

Après un départ en fanfare sur le Hradschin à Prague, les équipes se sont livrées à une bataille passionnante sur 310 kilomètres à plein régime devant 125.000 spectateurs enthousiastes tout au long du week-end. L'année prochaine, le Rallye d'Europe centrale fera à nouveau partie du calendrier du WRC : Du 31 octobre au 3 novembre 2024, il y aura une deuxième édition pour laquelle les personnes qui se sont décidées à la dernière minute peuvent d'ores et déjà acheter des billets à un prix spécial. Le billet de quatre jours est proposé dès aujourd'hui pour trois jours au prix de 69,- euros. La boutique de billets ainsi que de nombreuses nouvelles et photos du week-end sont disponibles sur centraleuropeanrally.eu.

La scène décisive du Central Europa Rallye s'est déroulée samedi matin, lorsque le pilote Toyota Elfyn Evans a glissé hors de la piste et a ainsi basculé hors du classement. Le Gallois a certes pu repartir pour la dernière journée du rallye et récolter cinq précieux points supplémentaires en signant le meilleur temps à la Powerstage finale. Mais cela n'a pas suffi pour distancer son coéquipier Kalle Rovanperä, deuxième au classement général.

Le Finlandais a pu fêter son titre de champion du monde avant l'heure et s'est réjoui : "Je me sens vraiment bien ! Cette année a été encore plus importante pour moi que la précédente. La concurrence était plus rude et nous avons vraiment fait du bon travail dans le cockpit. Le plus grand merci revient bien sûr à Jonne Halttunen. Il est le meilleur copilote du monde. Je vais apprécier ce titre encore plus que le premier". Avec des conditions météorologiques changeantes au début, les voitures de rallye ont laissé beaucoup de boue sur la piste, qui s'est transformée en véritable toboggan. "Ce sont les spéciales sur asphalte les plus exigeantes que j'ai connues jusqu'à présent dans ma carrière", s'est étonné le champion du monde Rovanperä.

Pour le vainqueur du classement général Thierry Neuville, cette victoire était également très importante : grâce aux points accumulés, il se rapproche à sept points du deuxième au classement du championnat du monde Evans et se battra désormais en duel avec le Gallois pour la vice-championne lors de la finale de la saison au Japon. "Je suis vraiment content d'avoir franchi la ligne d'arrivée", a déclaré le Belge en respirant lors de la cérémonie de remise des prix à Passau. "C'était un week-end follement éprouvant et stimulant. Nous avons fait du bon travail et montré des performances constantes. Cela a finalement porté ses fruits. C'est toute l'équipe qui a réussi ce week-end, nous pouvons vraiment en être fiers". Sur les épreuves asphaltées dans la région des trois pays, l'Estonien Ott Tänak n'a pas pu menacer les deux plus rapides dans sa Ford. Il repart de Passau en quatrième position du championnat du monde, avec un retard de points sur Neuville qui s'est nettement creusé.

Les organisateurs plus que satisfaits de l'énorme public

Dès le départ devant le palais présidentiel sur le légendaire Hradschin à Prague, il est apparu que le Rallye d'Europe centrale allait attirer les foules. Les organisateurs ont compté un total de 125.000 spectateurs dans les gradins pleins des épreuves spéciales en République tchèque (jeudi / vendredi), en Allemagne et en Autriche (samedi / dimanche). "Les fans nous ont aidés à faire d'une épreuve sportive passionnante un événement inoubliable", s'est réjoui le professeur Dr Harald Hertz, président de l'AMF. "C'était une fête du rallye fantastique ! Mais je remercie également les nombreux habitants et supporters locaux qui ont accueilli à bras ouverts les fans de rallye venus du monde entier".

Avant même la première, la Fédération internationale du sport automobile (FIA) avait inscrit la nouvelle course WRC au calendrier de l'année prochaine. Gerd Ennser, président de l'ADAC Sport, a déclaré : "Cette semaine, nous avons pu assister à un rallye de très haut niveau, avec une deuxième édition déjà programmée du 31 octobre au 3 novembre 2024. Les parcours choisis ont enthousiasmé les fans comme les pilotes. Nous n'aurions pas pu mieux rendre la confiance que la Fédération internationale (FIA) et le promoteur du WRC nous ont accordée pour notre premier événement".

C'est la première fois qu'une course WRC franchit les frontières de trois pays européens avec le Zentral Europa Rallye. Le président de l'ACCR, JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., souligne donc : "Une année entière de préparation a porté ses fruits. L'équipe internationale de trois pays amis a collaboré de manière optimale, au-delà des frontières linguistiques et des différences culturelles, pour créer un rallye du championnat du monde de très haut niveau. Pour cela, nous remercions tous les marshals et autres bénévoles".

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33