Tutti soddisfatti, organizzatore, campione, vincitore

È stata una prima brillante per il Rally dell'Europa Centrale: la prova del Campionato Mondiale Rally FIA (WRC), che si è svolta per la prima volta quest'anno, ha entusiasmato con 18 tappe su asfalto estremamente impegnative e si è rivelata una degna sede per l'ascesa al trono del nuovo Campione del Mondo Rally. Il secondo posto dietro al vincitore assoluto Thierry Neuville (Belgio, Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) è stato sufficiente al finlandese Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) per assicurarsi i punti decisivi per la vittoria del titolo a una prova dalla fine della stagione. Al terzo posto, Ott Tänak (Estonia, Ford Puma Rally1 Hybrid) è salito sul podio a Passau, in Germania, che per quattro giorni è diventato il fulcro del mondo dei rally in quanto sede del parco assistenza.

Dopo la scintillante partenza sull'Hradschin di Praga, le squadre hanno combattuto un'avvincente battaglia su 310 chilometri a tutto gas davanti a 125.000 spettatori entusiasti per tutto il fine settimana. Il Central Europe Rally farà parte del calendario WRC anche il prossimo anno: Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 si terrà la seconda edizione, per la quale chi si deciderà a breve termine potrà già acquistare i biglietti a un prezzo speciale. A partire da oggi, il biglietto per quattro giorni sarà offerto per tre giorni a 69,- euro. Il negozio di biglietti e molte notizie e immagini del fine settimana sono disponibili su centraleuropeanrally.eu.

La scena decisiva del Central European Rally si è svolta sabato mattina, quando il pilota della Toyota Elfyn Evans è scivolato fuori pista ed è stato così eliminato dalla classifica. Anche se il gallese è stato in grado di competere ancora una volta nell'ultima giornata del rally, facendo segnare il tempo più veloce nell'ultima power stage per ottenere cinque preziosi punti aggiuntivi, non è stato sufficiente per assicurarsi il titolo. Tuttavia, questo non è stato sufficiente per raggiungere il suo compagno di squadra Kalle Rovanperä, che si è classificato secondo in classifica generale.

Il finlandese ha potuto festeggiare in anticipo il titolo di Campione del Mondo ed era felice: "Mi sento davvero bene! Quest'anno, per me personalmente, è stato ancora più importante dell'anno scorso. La concorrenza era più agguerrita e abbiamo fatto un ottimo lavoro nell'abitacolo. Naturalmente, il ringraziamento più grande va a Jonne Halttunen. È il miglior copilota del mondo. Mi godrò questo titolo ancora di più del primo". Nelle condizioni meteorologiche inizialmente mutevoli, le auto da rally hanno lasciato molto fango sulla pista, che è diventato un vero e proprio scivolo. "Sono state le prove su asfalto più impegnative che abbia mai sperimentato nella mia carriera", ha commentato il campione del mondo Rovanperä.

Anche per il vincitore assoluto Thierry Neuville, la vittoria è stata estremamente importante: con i punti raccolti, si è avvicinato molto al secondo posto di Evans nella classifica WRC, a sette punti, e ora duellerà con il gallese per il secondo posto nel finale di stagione in Giappone. "Sono davvero felice di essere arrivato al traguardo", ha dichiarato il belga tirando un sospiro di sollievo durante la cerimonia di presentazione a Passau. "È stato un fine settimana estremamente faticoso e impegnativo. Abbiamo fatto un buon lavoro e mostrato una prestazione costante. E alla fine questo ci ha ripagato. È stato un successo di tutta la squadra questo fine settimana, possiamo esserne davvero orgogliosi". Sulle tappe asfaltate del triangolo di confine, l'estone Ott Tänak su Ford non è riuscito a insidiare i due più veloci. Lascia Passau al quarto posto nel WRC, con un distacco di punti da Neuville che è aumentato in modo significativo.

Gli organizzatori sono più che soddisfatti della grande affluenza di pubblico

Già alla partenza, davanti al palazzo presidenziale sul leggendario Hradschin di Praga, era ovvio che il Central Europe Rally sarebbe stato un evento di grande richiamo. Gli organizzatori hanno contato un totale di 125.000 spettatori nelle tappe affollate della Repubblica Ceca (giovedì/venerdì), della Germania e dell'Austria (sabato/domenica). "I fan ci hanno aiutato a rendere indimenticabile un evento sportivo avvincente", ha commentato soddisfatto il Prof. Dr. Harald Hertz, Presidente dell'AMF. "È stato un grande festival del rally! Ma il mio ringraziamento va anche ai tanti residenti e sostenitori locali che hanno accolto a braccia aperte gli appassionati di rally provenienti da tutto il mondo".

Già prima dell'anteprima, ormai conclusa, l'organo di governo del mondo dei motori FIA aveva inserito la nuova prova del WRC nel calendario del prossimo anno. Il Presidente di ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, afferma quindi, anche in vista della seconda edizione già programmata dal 31 ottobre al 3 novembre 2024: "Questa settimana abbiamo potuto sperimentare il rally ai massimi livelli. I percorsi selezionati hanno entusiasmato sia i fan che i piloti. Non avremmo potuto ripagare meglio la fiducia che l'organo di governo mondiale FIA e il promotore del WRC hanno riposto in noi per il nostro evento di debutto".

Per la prima volta, il Rally dell'Europa Centrale presenterà una prova del WRC attraverso i confini di tre paesi europei. Il Presidente dell'ACCR, Jan Šťovíček, Ph.D., sottolinea quindi: "Un intero anno di preparazione ha dato i suoi frutti. Il team internazionale di tre Paesi amici ha lavorato insieme in modo ottimale, superando le barriere linguistiche e le differenze culturali e creando un rally WRC di altissimo livello. Per questo, i nostri ringraziamenti vanno a tutti i commissari di percorso e agli altri volontari".

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33