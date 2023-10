Todos satisfeitos, organizador, campeão, vencedor

O piloto da Toyota, Kalle Rovanperä, conquista o título de campeão do mundo no Rali da Europa Central e na penúltima ronda da época, vitória à geral de Thierry Neuville, 125 000 espectadores na estreia do novo Rali da Europa Central.

Foi uma estreia brilhante para o Rali da Europa Central: a ronda do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), que se realizou pela primeira vez este ano, emocionou com 18 etapas de asfalto extremamente exigentes e provou ser um local digno para a subida ao trono do novo Campeão do Mundo de Ralis. O segundo lugar atrás do vencedor da geral Thierry Neuville (Bélgica, Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) foi suficiente para o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) garantir os pontos decisivos para a conquista do título a uma ronda do final da época. Em terceiro lugar, Ott Tänak (Estónia, Ford Puma Rally1 Hybrid) subiu ao pódio em Passau, na Alemanha, que se tornou o centro do mundo dos ralis durante quatro dias, por ser o local do parque de assistência.

Após o brilhante início no Hradschin em Praga, as equipas travaram uma batalha emocionante ao longo de 310 quilómetros a todo o gás, perante 125.000 espectadores entusiastas durante todo o fim de semana. O Rali da Europa Central também fará parte do calendário do WRC no próximo ano: De 31 de outubro a 3 de novembro de 2024, terá lugar a segunda edição, para a qual aqueles que se decidirem a curto prazo podem já adquirir bilhetes a um preço especial. A partir de hoje, o bilhete de quatro dias será oferecido por três dias por 69,- euros. A loja de bilhetes e muitas notícias e fotografias do fim de semana estão disponíveis em centraleuropeanrally.eu.

A cena decisiva do Rali da Europa Central teve lugar no sábado de manhã, quando o piloto da Toyota Elfyn Evans deslizou para fora da pista e foi assim eliminado da classificação. Embora o galês tenha conseguido competir mais uma vez no último dia do rali, estabelecendo o tempo mais rápido na última classificativa e marcando cinco valiosos pontos adicionais, não foi suficiente para garantir o título. No entanto, isso não foi suficiente para apanhar o seu colega de equipa Kalle Rovanperä, que terminou em segundo lugar na geral.

O finlandês pôde festejar o título de Campeão do Mundo mais cedo e estava feliz: "Sinto-me muito bem! Este ano foi, para mim pessoalmente, ainda mais importante do que o ano passado. A competição foi mais dura e fizemos um trabalho muito bom no cockpit. Claro que os maiores agradecimentos vão para o Jonne Halttunen. Ele é o melhor copiloto do mundo. Vou desfrutar deste título ainda mais do que do meu primeiro". Com condições climatéricas inicialmente variáveis, os carros de rali deixaram muita lama na pista, o que se tornou um verdadeiro deslize. "Estas foram as etapas de asfalto mais exigentes que experimentei até à data na minha carreira", congratulou-se o campeão do mundo Rovanperä.

Também para o vencedor da geral, Thierry Neuville, a vitória foi extremamente importante: com os pontos conquistados, aproxima-se muito do segundo classificado Evans na classificação do WRC, com menos sete pontos, e vai agora duelar com o galês pelo vice-campeonato no final da época no Japão. "Estou muito feliz por chegar ao fim", disse o belga, aliviado, na cerimónia de apresentação em Passau. "Foi um fim de semana extremamente cansativo e exigente. Fizemos um bom trabalho e mostrámos um desempenho consistente. No final, isso valeu a pena. Foi um sucesso de toda a equipa este fim de semana, podemos estar muito orgulhosos disso." Nas etapas de asfalto do triângulo fronteiriço, o estónio Ott Tänak, no Ford, não conseguiu ameaçar os dois mais rápidos. Ele deixa Passau em quarto lugar no WRC, com a diferença de pontos para Neuville a aumentar significativamente.

Os organizadores estão mais do que satisfeitos com a enorme multidão de espectadores

Já na partida, em frente ao palácio presidencial, na lendária Hradschin, em Praga, era óbvio que o Rali da Europa Central iria atrair multidões. Os organizadores contaram com um total de 125.000 espectadores nas etapas lotadas da República Checa (quinta e sexta-feira), Alemanha e Áustria (sábado e domingo). "Os adeptos ajudaram-nos a tornar inesquecível um evento desportivo emocionante", congratulou-se o Prof. Dr. Harald Hertz, Presidente da AMF. "Este foi um grande festival de ralis! Mas os meus agradecimentos vão também para os muitos residentes e apoiantes locais que receberam de braços abertos os fãs de rali de todo o mundo."

Mesmo antes da estreia agora concluída, a FIA, a entidade que rege o desporto automóvel, já tinha incluído a nova ronda do WRC no calendário do próximo ano. O Presidente da ADAC Sport, Dr. Gerd Ennser, afirma, por isso, também tendo em vista a segunda edição, já agendada para 31 de outubro a 3 de novembro de 2024: "Esta semana, pudemos experimentar ralis ao mais alto nível. Os percursos seleccionados entusiasmaram tanto os adeptos como os pilotos. Não poderíamos ter retribuído melhor a confiança que a FIA e o promotor do WRC depositaram em nós para a nossa prova de estreia."

Pela primeira vez, o Rali da Europa Central terá uma ronda do WRC que atravessará as fronteiras de três países europeus. O Presidente da ACCR, JUDr. Jan Šťovíček, Ph.D., sublinha: "Um ano inteiro de preparação valeu a pena. A equipa internacional de três países amigos trabalhou em conjunto de forma optimizada, ultrapassando as barreiras linguísticas e as diferenças culturais, e criou um rali WRC ao mais alto nível. Por isso, os nossos agradecimentos vão para todos os marshals e outros voluntários."

Classificação final após 18 etapas Pos. Equipa/Nação/Veículo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classificação do Campeonato de Pilotos após 12 das 13 rondas Pos. Equipa/Nação/Veículo Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33