Paradoja en el rally para Mikkelsen, campeón tras la mala suerte

Mikkelsen se hizo con el título en 2021 tras una batalla con su compatriota noruego Mads Østberg, pero se lo perdió el año pasado, en parte por un error muy especial en Grecia, pero sobre todo por dos averías mecánicas en cabeza. En 2023 protagonizó una excelente remontada.

Sólo empezó su temporada en la quinta prueba, en Portugal, y nunca se vislumbró una temporada completa. Pero el noruego siguió rindiendo, escalando posiciones en la clasificación del campeonato y, finalmente, consiguiendo un programa en el Škoda Fabia RS Rally2 de su equipo alemán Toksport que fue suficiente para ganar el título. Es un logro especial teniendo en cuenta que lo consiguió sin tener que utilizar su cuenta de puntos perdidos.

"Tuvimos una gran temporada", dijo Mikkelsen a DirtFish. "La presión era bastante alta porque el plan era de sólo cuatro rallies y sabía que si cometía un error en esos cuatro rallies no lo conseguiríamos, así que fue realmente duro. Pero lo conseguimos bastante bien".

La temporada de Mikkelsen comenzó con un podio (tercero) en Portugal, antes de adjudicarse la victoria en la última etapa en Cerdeña, cuando Adrien Fourmaux sufrió un accidente. Le siguió otra victoria en Estonia. La temporada de Mikkelsen despegó realmente, aunque un cuarto puesto en Finlandia fue decepcionante, ya que el tres veces Campeón del Mundo de Rallyes tuvo que lamentar una configuración incorrecta. Pero su pilotaje en el Rally Acrópolis de Grecia fue especialmente bueno, ya que remontó desde la 16ª posición (después de tres misteriosos pinchazos en la parte trasera izquierda de su Fabia) para ganar la prueba y tomar la iniciativa del campeonato.

"Fue algo especial", explicó Mikkelsen. "Hacía mucho tiempo que no conducía así, no me preocupo por nada, simplemente conduzco tan rápido como puedo y es agradable ver que todavía tenemos un ritmo realmente bueno".

Irónicamente, la prueba en la que Mikkelsen cerró la tapa y aún así ganó fue, con diferencia, su prueba más floja de la temporada. Él y Torstein Eriksen lideraban el Rally de Europa Central, pero los frenos se estropearon y se salieron de la carretera en la cuarta etapa. Gracias al apoyo de los espectadores, pudieron continuar, pero con un coche dañado y sin servicio al mediodía, no había ninguna posibilidad de una remontada al estilo Acrópolis.

En su lugar, Mikkelsen se limitó a esperar a la etapa de potencia, en la que marcó el ritmo y, con el error de su rival Gus Greensmith, que no pudo sumar puntos extra, ya tiene el título en el bolsillo.

"Empecé bien cuando lideraba el rally y luego cometí un error en la cuarta etapa, nos estrellamos y desde entonces sólo he estado esperando, digamos, la etapa de potencia y asegurándome de que el coche estaba ahí para la etapa de potencia, así que al menos eso. Era el único tipo de puntos que podía conseguir", explicó el piloto de 34 años. "Y cuando Gus tampoco iba muy bien, tuvimos la oportunidad de marcar la diferencia en la Powerstage".

Mikkelsen es un piloto ambicioso que ha logrado mucho en un nivel superior al WRC2. Pero un segundo título significa mucho para él.

"Es bonito porque al principio de la temporada no esperaba ganar el campeonato", señaló. "Así que fuimos consiguiendo más y más rallyes y al final también conseguimos ir a Japón, así que sabíamos que teníamos eso como respaldo. Fue muy bonito llegar hasta aquí porque sería muy aburrido ir a Japón y correr por un punto o algo así, sería un fin de semana horrible. Es bueno haber dejado eso atrás y poder concentrarnos plenamente en Japón y rodar rápido allí".