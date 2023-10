Rallye paradoxal pour Mikkelsen, champion après malchance

Mikkelsen a remporté le titre en 2021 après une lutte avec son compatriote norvégien Mads Østberg, mais il l'a manqué l'année dernière, en partie à cause d'une erreur très particulière en Grèce, mais surtout à cause de deux pannes mécaniques alors qu'il était en tête. En 2023, il s'est remarquablement rétabli.

Il n'a commencé sa saison qu'au cinquième tour au Portugal, une saison complète n'a jamais été en vue. Mais le Norvégien a continué à montrer ses performances, a continué à grimper dans le classement du championnat et a finalement réussi à s'assurer un programme suffisant pour remporter le titre au volant de sa Škoda Fabia RS Rally2 de l'équipe allemande Toksport. C'est une performance particulière si l'on considère qu'il y est parvenu sans devoir utiliser son nombre de points perdus.

"Nous avons eu une saison formidable", a déclaré Mikkelsen à DirtFish. "La pression était assez forte parce que le plan ne prévoyait que quatre rallyes et je savais que si je faisais une erreur sur ces quatre rallyes, nous n'y arriverions pas, donc c'était vraiment dur. Mais nous nous en sommes plutôt bien sortis".

La saison de Mikkelsen a commencé par un podium (troisième) au Portugal, avant de remporter la victoire dans la dernière spéciale de Sardaigne, lorsque Adrien Fourmaux a abandonné. Une autre victoire a suivi en Estonie. La saison de Mikkelsen a vraiment pris son envol, malgré une quatrième place décevante en Finlande, le triple champion du monde des rallyes ayant dû regretter un mauvais réglage. Mais son parcours au Rallye de l'Acropole en Grèce a été particulièrement grandiose, lorsqu'il est revenu de la 16e place de la catégorie (après trois mystérieuses crevaisons à l'arrière gauche de sa Fabia) pour remporter l'épreuve et prendre l'initiative au championnat.

"C'était quelque chose de spécial", a expliqué Mikkelsen. "Et cela fait longtemps que je n'ai pas conduit de cette manière, je me fiche de tout, je vais juste aussi vite que je peux et c'est agréable de voir que nous avons toujours une vitesse vraiment bonne".

Ironiquement, l'événement au cours duquel Mikkelsen a fermé le couvercle et a quand même gagné a été de loin son événement le plus faible de la saison. Lui et Torstein Eriksen ont certes mené le Rallye d'Europe centrale, mais les freins ont fait des siennes et ils sont sortis de la route dans la quatrième spéciale. Grâce au soutien du public, ils ont pu continuer, mais avec une voiture endommagée et sans assistance à midi, il n'y avait aucune chance qu'ils fassent un retour à l'Acropolis.

Au lieu de cela, Mikkelsen a simplement attendu la Powerstage, où il a donné le tempo, et comme son rival Gus Greensmith a fait une erreur et n'a pas pu récolter de points de bonus, il a maintenant le titre en poche.

"Ça a bien commencé quand j'étais en tête du rallye, et puis j'ai fait une erreur dans la quatrième spéciale, nous sommes tombés et depuis, disons que j'ai juste attendu la Powerstage et je me suis assuré que la voiture était là pour la Powerstage, enfin ça. C'était le seul type de points que je pouvais obtenir", a expliqué le pilote de 34 ans. "Et quand Gus n'allait pas très bien non plus, nous avons eu la chance de faire la différence à la Powerstage".

Mikkelsen est un pilote ambitieux qui a accompli beaucoup de choses à un niveau plus élevé que le WRC2. Mais un deuxième titre signifie beaucoup pour lui.

"C'est bien parce qu'au début de la saison, je ne m'attendais pas à gagner le championnat", a-t-il noté. "Nous avons donc obtenu de plus en plus de rallyes et, à la fin, nous avons aussi réussi à aller au Japon, donc nous savions que nous avions cela comme renfort. C'était vraiment bien d'y arriver, parce que ce serait tellement ennuyeux d'aller au Japon et de courir pour un point ou quelque chose, ce serait un week-end horrible. C'est bien d'avoir mis cela derrière nous, et nous pouvons nous concentrer entièrement sur le Japon et y rouler vite".