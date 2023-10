Paradosso del rally per Mikkelsen, campione dopo la sfortuna

Mikkelsen ha conquistato il titolo nel 2021 dopo una battaglia con il collega norvegese Mads Østberg, ma ha perso l'anno scorso, in parte a causa di un errore molto particolare in Grecia, ma soprattutto a causa di due guasti meccanici in testa. Nel 2023 si è ripreso alla grande.

Ha iniziato la sua stagione solo nel quinto round in Portogallo, una stagione completa non era in vista. Ma il norvegese ha continuato a dare il meglio di sé, scalando ulteriormente la classifica del campionato e riuscendo infine ad assicurarsi un programma con la Škoda Fabia RS Rally2 del suo team tedesco Toksport, sufficiente per vincere il titolo. È un risultato speciale se si considera che è riuscito a farlo senza dover utilizzare i punti persi.

"Abbiamo avuto una grande stagione", ha detto Mikkelsen a DirtFish. "La pressione era piuttosto alta perché il piano prevedeva solo quattro rally e sapevo che se avessi commesso un errore in quei quattro rally non ce l'avremmo fatta, quindi è stata davvero dura. Ma ci siamo riusciti abbastanza bene".

La stagione di Mikkelsen è iniziata con un podio (terzo) in Portogallo, prima di conquistare la vittoria nell'ultima tappa in Sardegna, quando Adrien Fourmaux è caduto. A questo è seguita un'altra vittoria in Estonia. La stagione di Mikkelsen è davvero decollata, anche se il quarto posto in Finlandia è stato deludente, in quanto il tre volte campione del mondo di rally ha dovuto rimpiangere un assetto sbagliato. Ma la sua guida nel Rally dell'Acropoli in Grecia è stata particolarmente eccezionale, in quanto ha lottato contro il 16° posto di classe (dopo tre misteriose forature sulla parte posteriore sinistra della sua Fabia) per vincere l'evento e prendere il comando del campionato.

"È stato qualcosa di speciale", ha spiegato Mikkelsen. "Era da tempo che non guidavo così, non mi interessa nulla, guido solo più veloce che posso ed è bello vedere che abbiamo ancora un ottimo passo".

Ironia della sorte, l'evento che ha visto Mikkelsen chiudere il coperchio e vincere è stato di gran lunga il suo evento più debole della stagione. Lui e Torstein Eriksen erano in testa al Central Europe Rally, ma i freni sono andati in tilt e sono usciti di strada nella quarta tappa. Grazie al sostegno degli spettatori, sono riusciti a proseguire, ma con un'auto danneggiata e senza assistenza a mezzogiorno, non c'era alcuna possibilità di una rimonta in stile Acropolis.

Invece, Mikkelsen ha semplicemente aspettato la power stage, dove ha imposto il suo ritmo e, con il rivale Gus Greensmith che ha commesso un errore e non ha raccolto punti bonus, ora ha il titolo in tasca.

"Ho iniziato bene quando ero in testa al rally, poi ho commesso un errore nella quarta tappa, siamo caduti e da allora ho aspettato, diciamo, la power stage e mi sono assicurato che la macchina fosse lì per la power stage, quindi almeno questo. Era l'unico tipo di punti che potevo ottenere", ha spiegato il 34enne. "E quando anche Gus non è andato molto bene, abbiamo avuto la possibilità di fare la differenza nella Powerstage".

Mikkelsen è un pilota ambizioso che ha ottenuto molti risultati ad un livello superiore a quello del WRC2. Ma un secondo titolo significa molto per lui.

"È bello perché all'inizio della stagione non mi aspettavo di vincere il campionato", ha detto. "Quindi abbiamo continuato a fare sempre più rally e alla fine siamo riusciti anche ad andare in Giappone, quindi sapevamo di avere una riserva. È stato davvero bello arrivare qui perché sarebbe stato così noioso andare in Giappone e correre per un punto o qualcosa del genere, sarebbe stato un weekend orribile. È bello essersi lasciati tutto alle spalle e potersi concentrare completamente sul Giappone per andare forte".