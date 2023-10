Paradoxo do rali para Mikkelsen, campeão depois do azar

O Rali da Europa Central foi um fim de semana caótico para Andreas Mikkelsen, mas a sua vitória na Power Stage foi suficiente para o tornar novamente campeão do WRC2 na penúltima ronda do Campeonato do Mundo.

Mikkelsen conquistou o título em 2021 após uma batalha com o norueguês Mads Østberg, mas perdeu o ano passado, em parte devido a um erro muito especial na Grécia, mas principalmente devido a duas falhas mecânicas na liderança. Em 2023, fez uma excelente recuperação.

Só começou a época na quinta ronda, em Portugal, e nunca se vislumbrou uma época completa. Mas o norueguês continuou a ter um bom desempenho, subindo ainda mais na classificação do campeonato e, eventualmente, conseguindo garantir um programa no Škoda Fabia RS Rally2 da sua equipa alemã Toksport que foi suficiente para ganhar o título. É um feito especial, tendo em conta que conseguiu fazê-lo sem ter de utilizar a sua contagem de pontos perdidos.

"Fizemos uma grande época", disse Mikkelsen ao DirtFish. "A pressão era bastante elevada porque o plano era apenas quatro provas e eu sabia que se cometesse um erro nessas quatro provas não conseguiríamos, por isso foi muito difícil. Mas conseguimos fazê-lo muito bem."

A época de Mikkelsen começou com um lugar no pódio (terceiro) em Portugal, antes de conquistar a vitória na última etapa na Sardenha, quando Adrien Fourmaux se despistou. Seguiu-se outra vitória na Estónia. A época de Mikkelsen arrancou realmente, embora um quarto lugar na Finlândia tenha sido uma desilusão, uma vez que o tricampeão mundial de ralis teve de lamentar uma afinação incorrecta. Mas a sua prestação no Rali da Acrópole, na Grécia, foi particularmente fantástica, uma vez que lutou desde o 16º lugar da classe (após três furos misteriosos na traseira esquerda do seu Fabia) para vencer a prova e tomar a iniciativa do campeonato.

"Foi algo de especial", explicou Mikkelsen. "E já há muito tempo que não conduzia assim, não me preocupo com nada, apenas conduzo o mais rápido que posso e é bom ver que ainda temos um ritmo muito bom."

Ironicamente, a prova que viu Mikkelsen fechar a tampa e ainda vencer foi de longe a sua prova mais fraca da época. Ele e Torstein Eriksen lideravam o Rali da Europa Central, mas os travões avariaram e saíram da estrada na quarta etapa. Graças ao apoio dos espectadores, conseguiram continuar, mas com um carro danificado e sem assistência ao meio-dia, não havia qualquer hipótese de um regresso ao estilo da Acrópole.

Em vez disso, Mikkelsen limitou-se a esperar pela power stage, onde impôs o ritmo e, com o rival Gus Greensmith a cometer um erro e a não conseguir acumular pontos de bónus, tem agora o título na mão.

"Começou bem, quando eu estava a liderar o rali, mas depois cometi um erro na quarta etapa, tivemos um acidente e, desde então, tenho estado apenas à espera, digamos, da etapa de potência e a certificar-me de que o carro estava lá para a etapa de potência, pelo menos isso. Esse foi o único tipo de pontos que consegui obter", explicou o piloto de 34 anos. "E quando o Gus também não estava a ir muito bem, tivemos a oportunidade de fazer a diferença na Powerstage."

Mikkelsen é um piloto ambicioso que já alcançou muito a um nível superior ao WRC2. Mas um segundo título significa muito para ele.

"É bom porque, no início da época, não esperava ganhar o campeonato. "Por isso, fomos ganhando cada vez mais ralis e, no final, também conseguimos ir ao Japão, por isso sabíamos que tínhamos isso como apoio. Foi muito bom chegar aqui, porque seria muito aborrecido ir ao Japão e correr por um ponto ou assim, seria um fim de semana horrível. É bom ter isso atrás de nós e podemos concentrar-nos totalmente no Japão e sermos rápidos lá."