Europa Central: Neuville gana el partido en casa de Hyundai

El excelente resultado sobre el traicionero asfalto supuso la segunda victoria de la temporada para los belgas y el 15º podio del equipo este año. Teemu Suninen y Mikko Markkula continuaron su fin de semana estable con una sólida actuación para confirmar el sexto puesto.

Hyundai Motorsport, con sede en Alzenau, celebra una sólida victoria en casa en el Rally de Europa Central, penúltima prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC) 2023, con Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe terminando en el escalón más alto del podio. Los belgas salieron victoriosos tras una complicada prueba inaugural que les llevó por tres países diferentes (Alemania, Austria y la República Checa) por primera vez en la historia del WRC. A lo largo de 18 complejas etapas de asfalto, la tripulación del Hyundai i20 N Rally1 Hybrid fue consistente y evitó el tipo de errores que sufrieron sus rivales en las desafiantes pistas.

Su victoria, que supone el 15º podio de la temporada para el equipo y el octavo del año para Neuville/Wydaeghe, es un testimonio del duro trabajo del equipo tanto sobre el terreno como en su sede de Alzenau. También es una victoria significativa debido a la fuerte presencia de Hyundai Motor Company en la región, incluyendo Hyundai Motor Europe y Hyundai Motor Germany, ambas con sede en Frankfurt, así como Hyundai Motor Manufacturing Czech, la primera planta de producción de Hyundai construida allí.

Fue un día final sólido pero cauteloso del Rallye de Europa Central, con Neuville/Wydaeghe y sus compañeros de equipo Teemu Suninen/Mikko Markkula centrados en superar las cuatro etapas restantes de forma segura. Se disputaron cuatro con una distancia de sólo 67,24 km. La diferencia de los belgas se amplió a 43,9 segundos antes de la Power Stage, donde se llevaron con éxito cuatro puntos adicionales y consolidaron su segunda victoria del año. Neuville está ahora a sólo siete puntos del segundo puesto en el Campeonato de Pilotos antes del Rally de Japón (16-19 de noviembre).

Suninen/Markkula completaron con éxito su primera salida al asfalto con el Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Fue una curva de aprendizaje empinada para el dúo finlandés, que consiguió mejorar su ritmo a lo largo de tres días sin problemas para terminar el coche en sexta posición.

Neuville, el ganador, declaró: "Estoy muy contento. Ha sido un alivio llegar a la meta. Ha sido un fin de semana muy difícil. En general, hemos hecho un buen trabajo. Tuvimos buena consistencia y velocidad, lo que realmente valió la pena, y hacia el final pude disfrutar más del rally, especialmente cuando las condiciones de adherencia se volvieron un poco más estables. Muchas gracias a todos. Este fin de semana ha sido un auténtico esfuerzo de equipo y lo hemos conseguido. Llevábamos desde Cerdeña luchando por conseguir otra victoria, pero no lo hemos conseguido a pesar de subir al podio en muchas ocasiones. Ganar aquí delante de muchos aficionados belgas y de la familia es por supuesto genial, en este momento una gran alegría. Podemos estar orgullosos de lo que hemos conseguido y ahora estamos deseando que llegue el último evento del año y centrarnos en otra victoria."

Suninen dijo: "En general, el rally ha estado bien. Llevaba dos años sin hacer nada parecido, ¡así que me metí de lleno en la carrera! Cada vuelta era diferente en cuanto a tiempo y condiciones, así que había mucho que aprender. Tuve buen ritmo en algunos puntos, por ejemplo fui el segundo más rápido en la SS11, pero mi experiencia no fue suficiente para adaptarme a las condiciones del coche desde el primer kilómetro. Quiero dar las gracias al equipo, ha sido una gran temporada. Ha sido agradable subirme al coche a mitad de temporada y afrontar este reto; creo que es una buena base sobre la que construir a partir de ahora. Estoy contento con el trabajo que he hecho. Estaba más o menos donde esperaba estar sobre el papel, en el rally más duro del calendario para mí".

El director del equipo Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, dijo: "Es una gran sensación. En primer lugar, enhorabuena a Kalle Rovanperä, que hoy se ha asegurado su segundo título de pilotos en el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA. Ha sido una temporada impresionante por su parte y por la de Toyota Gazoo Racing. Son claramente la referencia y nos sirven de inspiración para lo que queremos hacer. Para nosotros ha sido un rally muy bueno. Era un evento nuevo y todo el mundo se esforzó mucho en la preparación. Mucha gente de nuestra fábrica nos acompañó en nuestro rally de casa este fin de semana, así como nuestros colegas de Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Germany y Hyundai Motor Manufacturing Czech. Ha sido fantástico tenerlos aquí y compartir este momento con ellos. Es un momento que puede construir la cultura ganadora que necesitamos para lo que viene. Enhorabuena a Thierry y Martijn por su victoria. No cometieron errores en un fin de semana muy complicado. Teemu pudo adquirir más experiencia en condiciones muy diferentes y fue una buena oportunidad para ver su progreso mientras determinamos nuestros próximos pasos." (Hyundai)

Clasificación final tras 18 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Clasificación del Campeonato de Pilotos tras 12 de 13 rondas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33