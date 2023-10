Europe centrale : Neuville remporte le match à domicile de Hyundai

Cet excellent résultat sur l'asphalte piégeux marque la deuxième victoire de la saison des Belges et le quinzième podium de l'équipe cette année. Teemu Suninen et Mikko Markkula ont poursuivi leur week-end stable avec une solide performance et ont confirmé leur sixième place.

Hyundai Motorsport, dont le siège est à Alzenau, a fêté une solide victoire sur son sol lors du Zentral Europa Rallye, l'avant-dernière manche du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2023, où Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont montés sur la plus haute marche du podium. Les Belges sont sortis vainqueurs d'une épreuve d'ouverture épineuse qui, pour la première fois dans l'histoire du WRC, traversait trois pays différents (Allemagne, Autriche et République tchèque). Sur 18 spéciales complexes sur asphalte, l'équipage de la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid a été constant et a évité les erreurs que ses concurrents ont commises sur ces parcours exigeants.

Leur victoire, qui représente le 15e podium de la saison pour l'équipe et le 8e de l'année pour Neuville/Wydaeghe, est la preuve du travail acharné de l'équipe, tant sur le terrain qu'au siège d'Alzenau. C'est aussi un gain important en raison de la forte présence de Hyundai Motor Company dans la région, notamment Hyundai Motor Europe et Hyundai Motor Deutschland, toutes deux basées à Francfort, ainsi que Hyundai Motor Manufacturing Czech, la première usine de production Hyundai construite là-bas.

Ce fut une dernière journée solide mais prudente au Rallye d'Europe centrale, Neuville/Wydaeghe et leurs coéquipiers Teemu Suninen/Mikko Markkula se concentrant sur le fait de passer les quatre épreuves restantes en toute sécurité. Quatre épreuves d'une distance de 67,24 km seulement ont été disputées. L'écart des Belges s'est creusé à 43,9 secondes avant la Power Stage, où ils ont réussi à ramener quatre points supplémentaires et à consolider leur deuxième victoire de l'année. Neuville n'est plus qu'à sept points de la deuxième place du classement des pilotes avant le Rallye du Japon (16-19 novembre).

Suninen/Markkula ont conclu avec succès leur première sortie sur asphalte avec la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Ce fut une courbe d'apprentissage abrupte pour le duo finlandais, qui a réussi à améliorer son rythme au cours de trois journées sans incidents et à faire terminer la voiture à la sixième place.

Le vainqueur Neuville a déclaré : "Je suis vraiment heureux. C'était un soulagement d'atteindre l'arrivée ! C'était un week-end très stimulant et difficile là-bas. Dans l'ensemble, nous avons fait du très bon travail. Nous avons eu une bonne constance et une bonne vitesse, ce qui a vraiment porté ses fruits, et vers la fin, j'ai pu apprécier davantage le rallye, surtout lorsque les conditions d'adhérence sont devenues un peu plus stables. Un grand merci à tous. C'était un vrai travail d'équipe ce week-end et nous avons réussi. Nous avons travaillé dur depuis la Sardaigne pour obtenir une nouvelle victoire, et nous n'y sommes pas parvenus malgré de nombreux podiums. Gagner ici, devant de nombreux fans belges et la famille, c'est bien sûr formidable, une grande joie à ce moment-là. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli et nous attendons maintenant avec impatience le dernier événement de l'année en nous concentrant sur une nouvelle victoire".

Suninen a déclaré : "En général, le rallye s'est bien déroulé. Je n'avais pas fait ça depuis deux ans, j'ai donc été jeté dans le grand bain ! Chaque tour était différent en termes de météo et de conditions, il fallait donc apprendre beaucoup de choses. J'avais un bon rythme par endroits, j'étais par exemple le deuxième meilleur temps dans l'ES11, mais mon expérience n'était pas suffisante pour m'adapter aux conditions de la voiture dès le premier kilomètre. Je tiens à remercier chaleureusement l'équipe, ce fut une saison formidable. C'était bien de monter dans la voiture en milieu de saison et de relever ce défi ; je pense que c'est un bon point de départ sur lequel on peut continuer à construire à partir d'ici. Je suis satisfait du travail que j'ai accompli. J'étais assez exactement là où je m'attendais sur le papier, dans le rallye le plus difficile du calendrier pour moi".

Cyril Abiteboul, chef d'équipe de Hyundai Motorsport, a déclaré : "C'est un sentiment formidable. Tout d'abord, félicitations à Kalle Rovanperä, qui a décroché aujourd'hui son deuxième titre de pilote en Championnat du monde des rallyes FIA. Ce fut une saison impressionnante pour lui et le Toyota Gazoo Racing. Ils sont clairement la référence et servent d'inspiration pour ce que nous voulons faire. Pour nous, c'était un très bon rallye. C'était une nouvelle épreuve et tout le monde s'est donné beaucoup de mal pour la préparer. Tant de gens de notre usine nous ont rejoints ce week-end pour notre rallye à domicile, ainsi que nos collègues de Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Deutschland et Hyundai Motor Manufacturing Czech. C'était fantastique de les avoir ici et de partager ce moment avec eux. C'est un moment qui peut construire la culture de la victoire dont nous avons besoin pour ce qui va suivre. Toutes nos félicitations à Thierry et Martijn pour leur victoire. Ils n'ont commis aucune erreur au cours d'un week-end très exigeant. Teemu a pu acquérir plus d'expérience dans des conditions très différentes et c'était une bonne occasion pour nous de voir ses progrès pendant que nous déterminons nos prochaines étapes". (Hyundai)

Classement final après 18 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classement au championnat du monde des pilotes après 12 des 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33