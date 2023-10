Europa centrale: Neuville vince in casa Hyundai

L'eccellente risultato sull'asfalto insidioso ha segnato la seconda vittoria stagionale dei belgi e il 15° podio della squadra quest'anno. Teemu Suninen e Mikko Markkula hanno proseguito il loro costante weekend con una solida prestazione per confermare il sesto posto.

Hyundai Motorsport, con sede ad Alzenau, ha festeggiato una bella vittoria sul suolo di casa al Central Europe Rally, penultima prova del FIA World Rally Championship (WRC) 2023, con Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe che sono saliti sul gradino più alto del podio. I belgi sono emersi vittoriosi dopo un evento di apertura insidioso che li ha portati ad attraversare tre Paesi diversi (Germania, Austria e Repubblica Ceca) per la prima volta nella storia del WRC. Su 18 complesse tappe asfaltate, l'equipaggio della Hyundai i20 N Rally1 Hybrid è stato costante e ha evitato il tipo di errori che hanno colpito i rivali sui percorsi più impegnativi.

La vittoria, che segna il 15° podio stagionale del team e l'ottavo dell'anno per Neuville/Wydaeghe, è una testimonianza del duro lavoro del team sia sul campo che nella sede centrale di Alzenau. Si tratta di una vittoria importante anche per la forte presenza di Hyundai Motor Company nella regione, che comprende Hyundai Motor Europe e Hyundai Motor Germany, entrambe con sede a Francoforte, nonché Hyundai Motor Manufacturing Czech, il primo stabilimento di produzione Hyundai costruito lì.

L'ultima giornata del Central Europe Rally è stata solida ma prudente, con Neuville/Wydaeghe e i compagni di squadra Teemu Suninen/Mikko Markkula concentrati a superare in sicurezza le quattro tappe rimanenti. Sono state disputate quattro prove con una distanza di soli 67,24 km. Il distacco dei belgi è salito a 43,9 secondi prima della Power Stage, dove hanno portato a casa altri quattro punti e consolidato la loro seconda vittoria dell'anno. Neuville è ora a soli sette punti dal secondo posto nel Campionato Piloti in vista del Rally del Giappone (16-19 novembre).

Suninen/Markkula hanno completato con successo la prima uscita su asfalto con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Si è trattato di una curva di apprendimento ripida per il duo finlandese, che è riuscito a migliorare il proprio ritmo nel corso di tre giorni senza problemi per concludere la vettura al sesto posto.

Il vincitore Neuville ha dichiarato: "Sono davvero felice. È stato un sollievo raggiungere il traguardo! È stato un weekend molto impegnativo e difficile. Nel complesso, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo avuto una buona costanza e velocità, che ha dato i suoi frutti, e verso la fine sono riuscito a godermi di più il rally, soprattutto quando le condizioni di aderenza sono diventate un po' più stabili. Grazie a tutti. Questo fine settimana è stato un vero e proprio lavoro di squadra e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo spinto molto per un'altra vittoria dalla Sardegna e non è arrivata nonostante i numerosi podi. Vincere qui, davanti a tanti tifosi belgi e alla loro famiglia, è ovviamente fantastico, in questo momento è una grande gioia. Possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto e ora guardiamo all'ultimo evento dell'anno e ci concentriamo su un'altra vittoria".

Suninen ha dichiarato: "In generale, il rally è stato buono. Erano due anni che non facevo una cosa del genere, quindi mi sono trovato a fare i conti con le difficoltà! Ogni giro era diverso in termini di tempo e condizioni, quindi c'era molto da imparare. Avevo un buon ritmo in alcuni punti, ad esempio sono stato il secondo più veloce sulla SS11, ma la mia esperienza non era sufficiente per adattarmi alle condizioni della vettura fin dal primo chilometro. Vorrei ringraziare la squadra, è stata una grande stagione. È stato bello salire in macchina a metà stagione e affrontare questa sfida; penso che sia una buona base su cui costruire. Sono soddisfatto del lavoro svolto. Mi sono trovato più o meno dove mi aspettavo di essere sulla carta, nel rally più difficile del calendario per me".

Cyril Abiteboul, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha dichiarato: "È una grande emozione. Prima di tutto, congratulazioni a Kalle Rovanperä, che oggi si è assicurato il suo secondo titolo piloti nel Campionato del Mondo Rally FIA. È stata una stagione impressionante per lui e per il Toyota Gazoo Racing. Sono chiaramente il punto di riferimento e servono da ispirazione per ciò che vogliamo fare. Per noi è stato un ottimo rally. Era un evento nuovo e tutti si sono impegnati molto nella preparazione. Molte persone della nostra fabbrica si sono unite a noi per il nostro rally di casa questo fine settimana, così come i nostri colleghi di Hyundai Motor Europe, Hyundai Motor Germany e Hyundai Motor Manufacturing Czech. È stato fantastico averli qui e condividere con loro questo momento. È un momento che può costruire la cultura vincente di cui abbiamo bisogno per il futuro. Congratulazioni a Thierry e Martijn per la loro vittoria. Non hanno commesso errori in un weekend molto impegnativo. Teemu ha potuto acquisire maggiore esperienza in condizioni molto diverse e per noi è stata una buona occasione per vedere i suoi progressi in vista delle prossime tappe." (Hyundai)

Classifica finale dopo 18 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Neuville/Wydaeghe (B), Hyundai 2:52:39,9 2 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 57,6 3 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 1:52,8 4 Ogier/Landais (F), Toyota + 2:08,6 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 2:48,3 6 Suninen/Markkula (FIN), Hyundai + 3:06,3 7 Munster/Louka (L/B), Ford + 4:22,2 8 Fourmaux/Coria (F), Ford Fiesta + 11:35,8 9 Ciamin/Roche (F), Skoda + 11:53,1 10 Loubet/Veillas (F), Ford + 12:04,3

Classifica del Campionato Piloti dopo 12 gare su 13 Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33